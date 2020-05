04ca94579f

Política Presidenta del OCAC y nueva ministra de la Mujer: "Es una falta de respeto a todas las mujeres de este país" "Las mujeres y las feministas de Chile no lo vamos a dejar pasar", advirtió en conversación con nuestro medio la titular del Observatorio Contrea el Acoso Callejero (OCAC), María José Guerrero, respecto del nombramiento de Macarena Santelices. Tomás González F. Miércoles 6 de mayo 2020 10:03 hrs.

Este martes, el presidente Sebastián Piñera terminó la larga espera de 55 días que comenzó el pasado 13 de marzo con la renuncia de la ex ministra Isabel Plá, y designó como nueva titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a la periodista, ex alcaldesa de Olmué y ex vicepresidenta de la UDI, Macarena Santelices. Como sobrina nieta de Augusto Pinochet, si bien Santelices ha condenado las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período, a renglón seguido ha defendido el legado económico de la dictadura cívico-militar, lo que suscito críticas a pocos minutos de su nombramiento. Pero además, desde las organizaciones ligadas a la defensa de los derechos de las mujeres han manifestado su preocupación por una designación que sigue en la misma línea, para ellas errática, que ha mantenido la administración de Sebastián Piñera en torno a la materia. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta del Observatorio Contra el Acoso Callejero en Chile (OCAC), María José Guerrero, sostuvo que el nombramiento de Santelices como nueva jefa de la cartera de la Mujer y Equidad de Género es “una falta de respeto a todas las mujeres de este país“. “La verdad es que nos parece de una irrealidad y falta de respeto tremenda. Este gobierno ha dejado bastante en claro que el ministerio de la Mujer y Equidad de Género no es una cartera que le interese. Por lo tanto, ni siquiera han hecho el esfuerzo para buscar una persona adecuada para el cargo“, declaró a nuestro medio. En ese sentido, consultada por la comparación entre la nueva ministra y criticada titular anterior del Ministerio de la Mujer, Isabel Plá, la presidenta del OCAC aseguró que esta designación “va en la misma línea”, en donde la cartera ha sido relegada a un segundo plano y su dirección se ha mantenido a cargo de personas que, para Guerrero, no cuentan con los pergaminos suficientes. “Es impresionante que se ponga a una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento respecto de la temática, que no tenga ningún tipo de trabajo en relación a las autonomías de las mujeres, que no tenga ningún vínculo con un trabajo directo hacia los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado de Chile“, dijo la también magíster en Estudios de Género de la Universidad de Chile. “Básicamente es más de lo mismo y el más de lo mismo es una ausencia”, sostuvo. “Al momento de haber una ausencia hay una puerta en la cara para los derechos humanos de las mujeres. Lamentablemente, no es un tema que les importe y no es que simplemente quede flotando, sino que además nos da una señal que nos deja con bastante temor”, agregó la presidenta del OCAC. “No sabemos qué es lo que va a hacer esta cartera, considerando que en contexto de cuarentena han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar y cuando en el Servicio Nacional de la Mujer se están cerrando programas relevantes en términos de autonomía que pueden contribuir a acabar con las violencias de género”, manifestó Guerrero. “Pero hacen este nombramiento, entonces, viene a ratificar una ausencia y el portazo en la cara a los derechos humanos de las mujeres”, acotó. Una de las críticas que ha recibido Santelices, que este miércoles asume como nueva ministra de la Mujer, ha sido su posición ultra conservadora y anti inmigración. A través de sus redes sociales la otrora alcaldesa de Olmué ha manifestado su férrea postura en rechazo ante la llegada de extranjeros al país. Consultada por este tema, María José Guerrero manifestó que es inaceptable que llegue a ese puesto una persona que en sus declaraciones deja afuera este tipo de derechos que, además, el Estado de Chile ha suscrito en tratados internacionales y firmado sus protocolos facultativos. “Las personas, y sobre todo las mujeres migrantes, sufren doble o triple discriminación y además están a cargo de las personas de cuidado y muchas veces viviendo en contexto de hacinamiento”, explicó. Y los municipios ya no damos abasto. Las ayudas sociales deben ser para nuestra gente: los chilenos. Salud, vivienda, ni siquiera tenemos resueltos nuestros problemas!!! Urgente NO MÁS INMIGRANTES @sebastianpinera @andreschadwickp @ceciperez1 @robertoampuero @HernanLarrainF — Macarena Santelices (@macasante) March 15, 2018 “Ella viene a ratificar la posición del Ejecutivo en términos de precarización de la vida, viene a ratificar una posición en donde las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría. Si a eso le vamos aumentando todos los vértices que se pueden agregar, como lo es la migración en contexto extremadamente delicado y donde las mujeres muchas veces sufren mayores discriminaciones y violencias; no es solamente un desconocimiento, sino que es ratificar que no les interesa. Creo que ahí está el problema porque hoy ella no está a la altura, pero es porque el Ejecutivo no está a la altura“, añadió la directora del OCAC. Por otra parte, desde el Observatorio Contra el Acoso Callejero recordaron que, además de estar en un contexto delicado de crisis sanitaria, estamos en un contexto en donde han habido grandes cuestionamientos respecto de la labor del Gobierno y, en específico, del ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sobre todo, respecto de su silencio ante las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los meses posteriores al 18 de octubre. “Esto es una falta de respeto a todas las mujeres de este país, a todas las personas que habitamos en este país. Poner a una persona como jefa del ministerio de la Mujer, cartera que además fue una demanda ciudadana y mayoritariamente de organizaciones feministas, que ha generado apología y defensa de su gesta familiar, de la dictadura, es una falta de respeto tremenda”, concluyó Guerrero. “Las mujeres y las feministas en Chile no lo vamos a dejar pasar. Vamos a estar cuestionando constantemente esta cartera y este nombramiento. Nos parece irrisorio que este gobierno demuestre que tan poco le importa, que no es capaz ni siquiera de buscar una persona que tenga un poquito de currículum asociado a la temática”, advirtió.

