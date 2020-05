3027f79b60

Nacional Tomás Moulián: en la pandemia hay quienes están dispuestos a arriesgar sus vidas por ir al mall El Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015 reflexionó, en nuestro programa Semáforo, sobre el consumismo que se ha visto durante la crisis sanitaria. DiarioUchile Miércoles 6 de mayo 2020 19:40 hrs.

No fue una imagen de película, fue real, sucedió en Santiago de Chile, comuna de Las Condes. Miles de personas haciendo fila para poder entrar al mall Apumanque, que reabriría sus puertas después de semanas cerrado por la pandemia. Aplausos y gritos de emoción. La gente se abalanzó al interior del centro comercial a devorar lo que por días no pudieron devorar. En el Apumanque no venden productos de primera necesidad, sin embargo, la imagen hacía presumir que en su interior ofrecían productos tan urgentes como indispensables. Pero no. Y así como sucedió en aquel centro comercial de Las Condes, la secuencia se ha repetido en distintos puntos del país. Pareciera ser que el consumismo fuera parte de una receta para esquivar al coronavirus, pero lo cierto, es que expone aun más a los compradores a contagiarse. Quien ha estudiado y escrito sobre el fenómeno del consumo en Chile es el sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015, Tomás Moulián. Invitado a nuestro programa Semáforo, el ex precandidato presidencial por el Partido Comunista sostuvo que lo reflejado en aquella secuencia del mall Apumanque es la expresión misma del problema del consumismo, que pasa a ser el centro de la vida. “El consumo es una necesidad de la vida humana, el problema es cuando el consumo se convierte en una pasión y, a eso, le podemos llamar consumismo. Significa que el individuo se vuelca sobre el consumo como si fuera el centro de su vida”. En ese sentido, para Moulián “este consumo es un problema porque construye al individuo de una manera en la cual consume. Dinero, trabajo, se convierten en el centro principal de la vida, dejando de lado otros aspectos muy decisivos para la identidad de los sujetos”. En cuanto a la actual situación de pandemia y a la reacción de la gente ante el comercio, el sociólogo expresó que la gente tiene tan asumida su validación a través de las compras, que el adquirir productos se convierte en necesidad, a tal punto, que se está dispuesto a arriesgar la vida por adquirir productos. “La supresión del consumo durante un tiempo genera, efectivamente, necesidades, entonces, la gente va al mall porque necesita comprar cosas que no ha podido comprar, pero hacerlo de un modo donde se aplaude a los mall cuando reabren, cuando se hacen largas colas en un momento de crisis como esta, se está demostrando que hay algo más que la necesidad de comprar y que se está haciendo uso de un episodio que construye al individuo como un consumidor consumista, un consumidor que está dispuesto a arriesgar su vida por ir al mall“. Moulián también afirmó que, simbólicamente, ir a un mall es indicio de que hemos vuelto a la normalidad que es, por sobre todo, lo que quiere la gente. Por lo tanto, no hay que descontextualizar el consumismo actual con la crisis sanitaria. “El deseo del mall es también el deseo de la vida normal, es el deseo de poder circular por Santiago, de pasear por los parques y seguir el paseo en el mall. Entonces esta urgencia del mall hay que conectarla con la situación actual y esta situación actual es una situación de privación”. En esa línea el sociólogo concluyó: “Desear pasear por el mall es desear que la pandemia se vaya lejos“.

