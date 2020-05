04ca94579f

Nacional Política Vlado Mirosevic por dieta parlamentaria: "El Senado sigue desconectado de la ciudadanía" El diputado y uno de los autores del proyecto, responsabilizó al Senado por no querer reducir la dieta en los estándares necesarios. Explicó que al no entregar una señal clara al organismo responsable de determinar el monto, esta reducción puede ser muy por debajo de lo esperado. P. Campos y C. Medrano Miércoles 6 de mayo 2020 8:42 hrs.

El diputado, entrevistado por Radio Universidad de Chile se refirió al proyecto de rebaja a la dieta parlamentaria y las modificaciones que ha sufrido en su paso por el Congreso. La idea, presentada por él junto a Gabriel Boric (CS) y Giorgio Jackson (RD) fue cambiado en su esencia en el Senado, es por esto, explicó, que era fundamental detener su aprobación: “Ayer era el tercer trámite. Habíamos aprobado un proyecto original, donde se le aplican modificaciones en el Senado y, los autores del proyecto consideramos que era un retroceso, por eso era muy importante no aprobarlo” Las críticas apuntaban a una definición clara: ¿Quién fija la dieta y con qué criterios? Al respecto, el parlamentario por Arica y Parinacota explicó que si bien estaban de acuerdo en que un organismo externo debe fijar la dieta, no lo estaban en el cómo se iba a hacer. “La diferencia es que nosotros le fijábamos un criterio a ese organismo, y mientras lo creábamos, con la ley lo bajábamos la dieta al 50 por ciento y, en paralelo, se creaba para que actuara a futuro”, los senadores, por el contrario, no aprobaron esa reducción de la mitad, indicó. Mirosevic relató lo que se vivió en la Cámara Alta: “El Senado rechazó esa reducción inmediata. Entonces, lo que pedían era respetar la escala única de sueldos. La amenaza era crear este organismo, pero sin señal alguna, entonces se podía disminuir en una proporción mucho menor a la esperada”. Para el diputado, lo que ocurre con este tipo de decisiones es que “sigue manteniéndose una desconexión”, con la ciudadanía. Así, detalló que cuando ellos presentaron esta iniciativa, lo que les parecía es que era un “sentido común” el reducirla, algo que después de octubre se convirtió en una exigencia. “Cuando presentamos el proyecto era un sentido porque no correspondía que tuviéramos estos sueldos. Pero después del 18 de octubre es una exigencia, pero lamentablemente en el Senado continúa esa desconexión a tal punto que, de haber perdido la votación, probablemente la entrada en vigencia de la disminución de la dieta pudo darse en el próximo periodo, porque el Senado estableció esos márgenes”. En el punto, insistió: “Esa desconexión continúa y ayer tuvimos que insistir muchísimo para dar la señal de inmediato. No podemos esperar que haya una reducción sin criterio claro”. Además, acusó a la Cámara Alta de demorar el proceso. “Esto lo debimos haber hecho hace mucho tiempo y el Senado ya lo dilató mucho. Desde desde noviembre que lo tenemos aprobado los diputados” hoy, meses después, recién se despacha desde el Senado. Al respecto, sancionó ¡Los senadores no pueden volver a comportarse así! Sobre el trabajo que ahora queda, luego del rechazo en particular en el tercer trámite constitucional, ahora en Comisión Mixta, advirtió que no sería fácil: “somos minoría, pero la presión de los medios y la ciudadanía es fundamental”, porque a su juicio no disminuir la dieta ha significado y significa “un desprestigio a la instituciones, increíble”. Algunos de los argumentos entregados en el senado para modificar la ley son que se está desvalorizando la función parlamentaria, lo que podría suponer corrupción, por ejemplo. Al respecto, el diputado del Partido Liberal contestó que “ese argumento quedó comprobado que no termina por inhibir a algunos parlamentarios (como Ley de Pesca)”. En defensa del proyecto señaló que lo que están pidiendo “no es un invento”, sino que la dieta chilena se parezca a la de América Latina o a la OCDE, porque hoy estamos por sobre ese promedio”. Contraviniendo al Senado, recordó “las normas sobre cohecho fue algo que en el periodo pasado se mejoraron gracias a la Comisión Engel. Ahí nos pegamos un salto de años. Entonces, esas normas ya están”. Ahora queda conocer cuánto se demorará en constituirse la comisión mixta, algo que para Mirosevic es urgente de hacer: “Es muy necesario que se constituya esta comisión en 24 horas, porque esto puede resolverse rápido”, recordando que el objetivo de haber pasado a esta nueva etapa parlamentaria es fijar el criterio para el organismo regulador. “Si no damos la señal, puede que fije la rebaja teniendo en cuenta la escala única de los sueldos públicos, en ese sentido, no se va a disminuir la dieta porque hay gente que gana 7 millones de pesos”. “Necesitamos mandar la señal ahora del 50 por ciento, si no no sabemos cuál va a ser el resultado final”, puntualizó.

