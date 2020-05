3dffb7b0b8

Covid-19 Nora Cuevas por petición de cuarentena total: "Estamos enfrentando la crítica de quienes no entienden que es la vida o es el trabajo" En conversación con nuestro medio la alcaldesa de San Bernardo evaluó la cuarentena parcial en su comuna y expresó sus dudas respecto de esa medida en carácter total. "No contamos con el resguardo suficiente como para asumir la fiscalización de una comuna que es la cuarta más grande del área metropolitana". Diario Uchile Jueves 7 de mayo 2020 12:42 hrs.

El miércoles, el Gobierno anunció que doce nuevas comunas de la Región Metropolitana, a partir del viernes 8 a las 22 horas, se sumarán a la cuarentena obligatoria, mientras que otras extenderán la medida a nuevas zonas que hasta el momento no estaban en confinamiento. Es el caso de San Bernardo, comuna en la que la medida sanitaria se extiende a la zona que limita con Autopista Central, Avenida José Joaquín Prieto, Lo Blanco, Camino el Mariscal, y Avenida San José. 🔴MAPA🔴 Cuarentena parcial para nuestra comuna desde San José / El Mariscal hacia el norte y desde la Autopista Central hasta San Francisco (límite con La Pintana) pic.twitter.com/AqYcc6Cz2i — I. Municipalidad de San Bernardo (@SanBernardocl) May 6, 2020 La mañana de este jueves, la alcaldesa de San Bernardo se refirió a la decisión de la autoridad sanitaria y bajó el perfil a las críticas de quienes señalaron la necesidad de que la medida se extienda a toda la comuna. “Estábamos preocupados porque la curva de crecimiento ha sido potente y ya estamos sobre la media. La responsabilidad del sector que no ha estado en cuarentena muestra que sí se puede detener esto: los consultorios que están en la zona sur no han subido sus índices de manera violenta”, aseguró la jefa comunal, para luego evaluar positivamente el comportamiento de quienes residen en la zona sur, sin embargo hizo un llamado de atención respecto de la fiscalización del cumplimiento de las medidas. “Estamos enfrentando la crítica de quienes no entienden que es la vida o es el trabajo”, aseveró Nora Cuevas. “Hay bastante conciencia, pero también hay más metros cuadrados por familia y esos son factores que inciden en que esto no haya avanzado tanto, pero por otro lado, creo que habrá un conflicto con el mall Plaza Sur que al menos la semana pasada abrió una multitienda, según ellos solo para efectos de pago, pero creo que con esta medida vamos a aplicar una nueva norma en la ordenanza municipal para fijar mayores responsabilidades sanitarias sobre la emergencia. Vamos a tener fiscalizar, incluso personalmente, porque de lo contrario no vamos a ayudar a disminuir la propagación. Nosotros que hemos vivido la (cuarentena) parcial, hemos tenido muchos problemas para el control, entonces me cuesta creer que sea una medida tan efectiva. Espero que la parcialidad sea lo que nosotros necesitamos porque no contamos con el resguardo suficiente como para asumir la fiscalización de una comuna que es la cuarta más grande del área metropolitana”. Consultada sobre las medidas económicas para enfrentar la pérdida de la fuente laboral, la jefa comunal señaló que ellas han considerado desde quienes perdieron sus trabajos formales hasta a quienes emiten boletas, pero no a las personas que obtienen sus ingresos de manera informal. “Hay que dar énfasis a los programas de emprendimiento, nosotros estamos haciendo consultas a la Contraloría para algunos planes de apoyo que no tengan que justificarse con un emprendimiento, tenemos que cambiar el destino y el giro y ver lo que se nos permite para poder apoyar a la gente con algún programa de dos o tres meses que les permita comer, porque no se puede pretender algo más. En eso estamos trabajando todos”. La alcaldesa UDI también tuvo palabras para referirse a la situación financiera que atraviesan los municipios a nivel nacional y, particularmente, a la corporación que ella dirige. “Nos estamos preparando para lo peor. El hijo más débil para un alcalde es el trabajador a honorarios y el efecto primero es la desvinculación de algunos funcionarios debido a la suspensión de talleres. En nuestro caso eso ha afectado un mínimo, solo suspendimos unos talleres culturales como forma de ordenar un eventual presupuesto menor y nuestras modificaciones presupuetarias han tenido que ver con el apoyo a salud. Lo terrible es que no tenemos noticias formales, hoy tenemos una reunión remota con el Ministerio del Interior en la que seguramente nos darán a conocer unas medidas de apoyo, pero hemos sido cautelosos en los gastos”. “Los alcaldes estamos ejerciendo en un rol crítico, pero en mi caso es una crítica constructiva hacia el Gobierno, que entienda que tiene que escucharnos debido al nexo y vínculo que tenemos a diario con la comunidad” concluyó la alcaldesa.

