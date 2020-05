6ff0c2a29a

5088ea81ee

Nacional Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía rechaza nombramiento de nueva ministra de la Mujer A través de una declaración pública, El Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina y la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Filosofía y Humanidades rechazaron el nombramiento de la nueva ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Macarena Santelices. DiarioUchile Viernes 8 de mayo 2020 19:57 hrs. Compartir

El Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina y la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Filosofía y Humanidades rechazaron el nombramiento de la nueva ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Macarena Santelices, ya que no cumpliría con los requerimientos mínimos para el cargo. A través de una declaración pública, las instancias hicieron hincapié en que se requiere una institucionalidad urgente que vele por los derechos de las mujeres, sobre todo, en el actual contexto de crisis sanitaria. Al respecto, calificaron de alarmante la falta de una orientación clara por parte del Ministerio. A continuación, la declaración íntegra: En momentos de crisis se reafirma la violencia y desigualdad de género, en sus diferentes aristas. Violencia potenciada por un orden económico neoliberal que, en su fantasía de hiperabundancia y omnipotencia individualista, ha desconocido la centralidad de la justicia social y reproductiva, los derechos laborales, sociales y humanos. Así, la división sexual del trabajo se extrema en las labores reproductivas y productivas de las mujeres. El trabajo de las mujeres, especialmente populares y racializadas, se ha evidenciado como el más precarizado. Del mismo modo, el confinamiento en el hogar, además de sobreexigir a las mujeres, se vuelve un espacio donde se amplifican los abusos y violencias sexuales y de género. El “quédate en casa” se vuelve perverso. No olvidemos que las denuncias telefónicas al 1455 por violencia intrafamiliar aumentaron un 70% a fines de marzo, y se espera un aumento del 30% de los casos. Los femicidios, en tanto, también van en aumento constante (16 a la fecha). Organizaciones de mujeres y feministas han alertado al respecto y demandado al Estado la urgencia de una agenda de género en la pandemia, de una institucionalidad que debe ser fortalecida de forma inmediata, ahora ya, para velar por los derechos y vidas de las mujeres. Al respecto, es preocupante y alarmante que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no tenga una orientación clara en esto. Es además indignante y repudiable que se haya nombrado a Macarena Santelices como nueva ministra, pues no cumple con los requerimientos mínimos que este cargo exige en un momento tan crítico como el actual, y en el contexto de la crisis social y política desde octubre de 2019. Además, es alguien que encarna los principios opuestos a los que una cartera de ese tipo supone, en cualquier gobierno de turno. Este diagnóstico no es antojadizo, baste considerar la trayectoria y las opiniones públicas de la nueva ministra. Por lo mismo, la lúcida y potente Declaración Pública Feminista que agrupa a diversas organizaciones bajo el #NoTenemosMinistra. El gobierno ha confiscado el privilegio de tener todas las respuestas frente a la pandemia, toma medidas económicas, sanitarias y educacionales, que evidencian una clara tendencia por privilegiar la economía de las minorías por sobre la salud y la vida de las mayorías sociales del país. De esta manera, y en un contexto altamente incierto, la ciudadanía ha comprendido de forma responsable que solo la ciudadanía se cuida a sí misma, “entre nosotras nos cuidamos”. Nos comprometemos con las decisiones colectivas y redes democráticas, únicas que harán posible la mejor forma, y el menor riesgo humano, para sobrellevar y transitar este periodo de urgencias. Experiencia que nos obliga a detener y resistir el paso acelerado y cruel que nos ha impuesto el neoliberalismo patriarcal.

El Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina y la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Filosofía y Humanidades rechazaron el nombramiento de la nueva ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Macarena Santelices, ya que no cumpliría con los requerimientos mínimos para el cargo. A través de una declaración pública, las instancias hicieron hincapié en que se requiere una institucionalidad urgente que vele por los derechos de las mujeres, sobre todo, en el actual contexto de crisis sanitaria. Al respecto, calificaron de alarmante la falta de una orientación clara por parte del Ministerio. A continuación, la declaración íntegra: En momentos de crisis se reafirma la violencia y desigualdad de género, en sus diferentes aristas. Violencia potenciada por un orden económico neoliberal que, en su fantasía de hiperabundancia y omnipotencia individualista, ha desconocido la centralidad de la justicia social y reproductiva, los derechos laborales, sociales y humanos. Así, la división sexual del trabajo se extrema en las labores reproductivas y productivas de las mujeres. El trabajo de las mujeres, especialmente populares y racializadas, se ha evidenciado como el más precarizado. Del mismo modo, el confinamiento en el hogar, además de sobreexigir a las mujeres, se vuelve un espacio donde se amplifican los abusos y violencias sexuales y de género. El “quédate en casa” se vuelve perverso. No olvidemos que las denuncias telefónicas al 1455 por violencia intrafamiliar aumentaron un 70% a fines de marzo, y se espera un aumento del 30% de los casos. Los femicidios, en tanto, también van en aumento constante (16 a la fecha). Organizaciones de mujeres y feministas han alertado al respecto y demandado al Estado la urgencia de una agenda de género en la pandemia, de una institucionalidad que debe ser fortalecida de forma inmediata, ahora ya, para velar por los derechos y vidas de las mujeres. Al respecto, es preocupante y alarmante que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no tenga una orientación clara en esto. Es además indignante y repudiable que se haya nombrado a Macarena Santelices como nueva ministra, pues no cumple con los requerimientos mínimos que este cargo exige en un momento tan crítico como el actual, y en el contexto de la crisis social y política desde octubre de 2019. Además, es alguien que encarna los principios opuestos a los que una cartera de ese tipo supone, en cualquier gobierno de turno. Este diagnóstico no es antojadizo, baste considerar la trayectoria y las opiniones públicas de la nueva ministra. Por lo mismo, la lúcida y potente Declaración Pública Feminista que agrupa a diversas organizaciones bajo el #NoTenemosMinistra. El gobierno ha confiscado el privilegio de tener todas las respuestas frente a la pandemia, toma medidas económicas, sanitarias y educacionales, que evidencian una clara tendencia por privilegiar la economía de las minorías por sobre la salud y la vida de las mayorías sociales del país. De esta manera, y en un contexto altamente incierto, la ciudadanía ha comprendido de forma responsable que solo la ciudadanía se cuida a sí misma, “entre nosotras nos cuidamos”. Nos comprometemos con las decisiones colectivas y redes democráticas, únicas que harán posible la mejor forma, y el menor riesgo humano, para sobrellevar y transitar este periodo de urgencias. Experiencia que nos obliga a detener y resistir el paso acelerado y cruel que nos ha impuesto el neoliberalismo patriarcal.