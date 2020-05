6ff0c2a29a

Economía ¿Chile pide recursos al FMI?: Ministro de Hacienda niega tratativas con la entidad internacional El ministro Briones señaló desconocer esta información. Además, aseguró que el Gobierno ha actuado con total transparencia en el manejo económico de la crisis. Claudia Carvajal G. Viernes 8 de mayo 2020 19:02 hrs.

Este viernes, el portal Interferencia dio a conocer la información de una presunta solicitud de recursos que el Gobierno habría ingresado la semana recién pasada al Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 20.000 millones de dólares. De acuerdo a lo señalado por la publicación online, no está claro si se trata de un préstamo directo o de la apertura de una línea de crédito. Consultado respecto de esto, el ministro Briones señaló desconocer esta información y aseguró que el Gobierno ha actuado con total transparencia en el manejo económico de la crisis. “No tengo conocimiento de esa información en los términos en que está planteada. El Gobierno no ha solicitado recursos al FMI, por lo tanto, no me corresponde pronunciarme sobre eso. Somos claros y transparentes, hemos emitido bonos soberanos por dos mil millones de dólares, tenemos un margen de endeudamiento que es el que está establecido por el Congreso Nacional y eso es lo que debemos respetar. Con ese margen nosotros transparentemente informamos lo que vamos haciendo, tenemos emisiones afuera por más de cinco mil millones de dólares, emisiones de bonos en el mercado local y ese es nuestro margen”. En ese mismo sentido se pronunciaron las fuentes del Ministerio de Hacienda consultados por Interferencia quienes aseguraron desconocer cualquier tratativa con el FMI. “No me calza mucho, salvo que sea algo híper confidencial”, dijo uno de ellos. “Plata tenemos, aunque sea puro crédito obviamente”, agregó, aludiendo al bono soberano de 1.500 millones de dólares que Chile emitió en enero. Esa cifra, sin embargo, es muy inferior a la del supuesto préstamo o crédito por 20.000 millones de dólares que podría entregar la institución financiera internacional con sede en Washington. El jueves, el ministro Briones negó tajantemente la posibilidad de aumentar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia luego de las críticas de la oposición que lo consideran insuficiente y piden un mayor esfuerzo fiscal. “Me gusta ser claro y transparente y la respuesta es no. No hay recursos para eso. Somos Chile y no Suecia. No hay recursos para destinar $800 millones de dólares mensuales” aseveró, y luego proyectó que el déficit fiscal para este 2020 alcanzará el 8 por ciento del PIB. Es el déficit, según señala el Ejecutivo, el que impide aumentar el monto de ayuda para las familias más vulnerables como lo ha solicitado la oposición. La propuesta del Gobierno implica la entrega de 65 mil pesos por persona y carga familiar, en un lapso de tres meses y con montos que van disminuyendo paulatinamente.

