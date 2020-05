343db0f90b

Salud Crisis por Covid-19 en Hospital San José: un grave síntoma del colapso de la salud pública chilena Falta de insumos para la atención médica y para la protección de los trabajadores son parte de los graves problemas que denuncian los gremios de la salud en uno de los hospitales más demandados de la Región Metropolitana. Andrea Bustos C. Lunes 11 de mayo 2020 18:21 hrs.

Un hombre de 36 años fallecido por COVID-19 al no ser intervenido con ventilación mecánica, y una mujer que murió luego de esperar cerca de 13 horas atención en una ambulancia, son parte de las denuncias realizadas por trabajadores y trabajadoras del Hospital San José, y que dan cuenta del colapso en el recinto asistencial producto de la pandemia. Esta no es la primera vez que los funcionarios acusan que el hospital vive una situación complicada, puesto que todos los inviernos enfrentan una sobrecarga importante, atendiendo a 8 comunas del sector norte. Sin embargo, ahora sin haber entrado en el peak de enfermedades respiratorias de invierno, el hospital vive una crisis de atención por los casos del nuevo coronavirus que se presentan. Los problemas de este centro de salud pública no solo radicarían en que no existan equipos suficientes para atender a los pacientes que lleguen por diversas patologías, sino también en que para los funcionarios y funcionarias escasean las herramientas de protección, y no existe apoyo para su salud mental. Pese a la información entregada por los trabajadores del recinto, durante esta mañana, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y el director del Hospital San José, Luis Escobar, negaron que el hombre de 36 años haya fallecido por falta de un ventilador. Lo que indicaron es que la muerte se produjo como consecuencia de su enfermedad. A su vez, el directivo insistió en que aún cuentan con cuatro ventiladores mecanismos disponibles, y que como recinto aún no están colapsados, pero admitió que sí están al borde de ello. Para Mauricio Navarro, dirigente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Salud del Hospital San José, no es una sorpresa la reacción de las autoridades: “Es una tónica que ya viene pasando hace rato, no sé cuál es la intención tanto del Gobierno como de las autoridades locales al desmentir constantemente hechos que en la realidad están ocurriendo”. “Nosotros no estamos inventando esta situación de crisis, hace años que venimos diciendo que el sistema público ya estaba en condiciones de crisis sanitaria y, por lo tanto, esto viene a develar la cruda realidad que tenemos.No es extraño que la autoridad salga desmintiendo esto porque es responsabilidad de ellos brindar y contar con los equipos necesarios para tratar a la población de esta Zona Norte. El Director, el Ministro y el Subsecretario son responsables de otorgarle las mejores condiciones de salud a la población y en estos momentos eso no se está cumpliendo, lamentablemente”, añadió el dirigente. Además, Navarro comentó que no ha existido un aumento de camas UCI ni UTI, y que si bien se hicieron trabajos en el quinto piso del recinto para complejizar camas y mejorar la cobertura y atención, todavía no ven el resultado final de aquello. Junto a esto, advirtió que en las carpas que se han habilitado para atender personas con sospecha de COVID-19 no existe calefacción, ni alimentación garantizada y que se hace a los pacientes esperar incluso por más de un día, hospitalizados en sillas plásticas. “Yo creo que en la estrategia el Gobierno está super perdido, están improvisando día a día, así podemos verlo en las medidas que están tomando a nivel nacional. Si esto no ha reventado absolutamente es por el trabajo que está llevando el equipo de salud, los profesionales, médicos, técnicos, auxiliares. Yo creo que por eso esto no ha hecho crisis total, los equipos de salud están cansados, agotados y vemos de parte de las autoridades que no tenemos ese feedback, sentimos que no estamos siendo cuidados ni por nuestros empleadores ni por el ministerio”, comentó. A la descripción se agrega la situación de vulnerabilidad están viviendo los propios funcionarios, puesto que para ellos escasean los insumos de protección y también están sometidos a fuerte carga en su salud mental. Una postura similar comentó Manuel Contreras, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud 2 del Hospital San José, quien señaló que efectivamente no están todas las condiciones para atender a los pacientes, y que incluso es difícil separar a los posibles contagiados de otras personas en el área de Urgencias. “Aquí faltan EPP, no le están dando las medidas de seguridad a los trabajadores, y ya está colapsado el San José. Aquí lamentablemente están haciendo cosas que escapan de lo normal, la gente, los trabajadores ya están super mal, se necesita y estamos viendo si hay posibilidad con la Mutual de hacer un tipo de tratamiento psicológico a los trabajadores porque con todo el estrés y lo que está pasando, están muy sobrepasados”, detalló. “Los trabajadores hacen un gran esfuerzo para mantener este hospital en pie, y eso hablando que todavía no estamos en la etapa dura de invierno. Estamos viendo colapso por pacientes COVID en este momento, y las soluciones que se dan a nivel institucional no son las mejores, porque en ningún momento se está tratando de salvaguardar a los trabajadores para dar una buena atención, porque hay muchos funcionarios que hoy tienen cuarentenas o COVID”, agregó. Además, Contreras dijo que es necesario que las autoridades entiendan la crisis que vive la salud pública en la zona norte de la Región Metropolitana, para lo que es necesaria una inversión tanto a corto como a largo plazo. “Por décadas hemos denunciado que el único hospital base es el San José, el que atiende varias comunas del área norte en las que la población ha aumentado y estamos con la misma cantidad de camas de cuando se fundó este hospital. Se han hecho movilizaciones para pedir un nuevo hospital para el área norte y nunca se ha llegado a esa solución, sin embargo, el nivel de habitantes ha aumentado tanto que, tal vez ni siquiera con otro hospital podríamos decir vamos a terminar el problema”, agregó. En tanto, Carmen Luz Scaff, presidenta de la Federación de Asociaciones de Salud Pública, gremio desde el que inicialmente se hizo la denuncia sobre la persona fallecida por falta de un ventilador, indicó que la crisis del Hospital San José es importante y calificó de grave que el gobierno niegue las denuncias realizadas. “El Hospital San José está totalmente colapsado, y eso tiene muy preocupados tanto a la comunidad, a la población, como a los trabajadores y trabajadoras. La gestión que ha realizado el director del hospital, que no ha sido en beneficio de la salud pública, nos tiene preocupados porque no estamos ni siquiera en el peak de la pandemia y a eso hay que sumarle la enfermedades normales, que son recurrentes en este tiempo: todo en un hospital que está totalmente colapsado y no va dar abasto”. Además, la también dirigenta nacional de la ANEF comentó que ante esta situación es necesario dotar de recursos prontamente al recinto. “Si no se puede mejorar la infraestructura claramente hay que dotarlos de más respiradores mecánicos no invasivos, tener el flujo natural de poder disponer de otras camas, si es que no están ahí que sea en otros centros asistenciales, clínicas, hospitales públicos ligados a los militares que sabemos que cuentan con capacidad, pero que haya ese flujo de poder enviar los pacientes ante una gravedad si es que el hospital no puede dar abasto. Es una terrible crisis la que está viviendo el Hospital San José, no sabemos si tenga retorno en este corto plazo porque ya tenemos la epidemia encima y es lamentable porque los trabajadores ya habían anunciado esto hace tiempo a las autoridades”, explicó. En este contexto de crisis denunciada en este recinto hospitalario, la demanda por atención durante los próximos días – ante el aumento reciente de casos positivos de COVID-19 – probablemente será más alta y difícil de cubrir, por lo que las medidas que la autoridad de salud pueda implementar para su descongestión serán claves para que la población pueda tener una digna atención de salud.

