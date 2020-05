7800133ef3

Nacional Política Dirigentas de oposición entregan “apoyo irrestricto” al proyecto de post natal de emergencia Aliviar la carga a las mujeres, esa es la idea detrás del proyecto. La vicepresidenta nacional de la Mujer del Partido Socialista, Karina Delfino, afirmó que debe ser despachado cuanto antes, pues, ante la situación de pandemia, hay que buscar formas de proteger a quienes ejercen labores de cuidado. Camilo Villa J. Lunes 11 de mayo 2020 20:25 hrs. Compartir

Este lunes, diversas dirigentas de oposición emitieron un comunicado en el que manifiestan su “apoyo irrestricto al proyecto de ley Post Natal de Emergencia“. La iniciativa extiende el periodo de postnatal parental y fuero maternal ante la crisis sanitaria, y también pretende ampliar el descanso prenatal. La idea, es a la vez aumentar los permisos por enfermedad grave de menores de un año y el fuero postnatal. La normativa fue aprobada el pasado seis de mayo por la Cámara de Diputados y, actualmente, se encuentra iniciando su segundo trámite en el Senado. Mujeres de distintos partidos de oposición apoyamos #PostnatalDeEmergenciaAhora esperamos que Senado apruebe este proyecto y ejecutivo deje de poner obstáculos a los derechos de trabajadoras pic.twitter.com/6Y6MPA6w5G — Marcela Sandoval (@Marce_Sandoval_) May 11, 2020 Al respecto, las firmantes sostuvieron que mujeres, niñas, niños, lactantes y la familia en general no pueden seguir esperando. En diálogo con nuestro medio, la vicepresidenta nacional de la Mujer del Partido Socialista, Karina Delfino, afirmó que el proyecto debe ser despachado cuanto antes, pues, ante la situación, a las mujeres se les debe aliviar la carga. “Nosotras, como mujeres de la oposición, hace ya un tiempo que estamos articulándonos y hablando sobre distintos temas que afectan a las mujeres, sobre todo, en estos tiempos de pandemia, y el proyecto que hoy está en el Congreso creemos que es importante que pueda legislarse porque hay muchas mujeres con hijos pequeños y que les complica volver a su lugar de trabajo. Se debe aliviar la carga que muchas mujeres tienen hoy con su familia”. En ese sentido, la militante socialista resaltó que las mujeres son las que se llevan el peso de las tareas domésticas, y no solo eso, sino que, en el actual contexto, la violencia contra ellas ha aumentado. La ex dirigente secundaria también se refirió a lo que, para ella, es la despreocupación del Ejecutivo por la mujer, situación que graficó con el nombramiento de Macarena Santelices como titular de la cartera. “Creo que el Gobierno no ha hecho lo suficiente y no se ha preocupado de las mujeres como lo hubiésemos esperado, y eso se demuestra en que el Ministerio de la Mujer estuvo descabezado más de dos meses y, luego, nombran a una ministra que es negacionista y, además, no tiene experiencia en la temática de género. Creo que el Gobierno no ha estado a la altura”. El comunicado, al que adhirieron los partidos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, finaliza llamando al oficialismo a comprometerse con aliviar las cargas de las mujeres durante la pandemia, pues, este “sería un paso en la dirección correcta”.

