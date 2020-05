343db0f90b

d84ae24807

Covid-19 Salud Mauro Tamayo: “Privilegiar el mercado y los negocios v/s la vida de las personas es una decisión política” El alcalde de Cerro Navia, en conversación con nuestro noticiario Radioanálisis, analizó las cifras de contagio y las medidas sanitarias decretadas para su comuna. También hizo un llamado al Gobierno a transparentar la información y tomar medidas más drásticas para detener el aumento de contagios. " Es momento de cambiar, hay que hacer un giro de timón hoy, porque mañana será muy tarde", aseguró. Diario Uchile Lunes 11 de mayo 2020 12:57 hrs. Compartir

El domingo se hizo conocida la información respecto de una gran cantidad de pruebas de contagio pendientes en el Servicio de Salud Occidente y cuyos resultado excedieron el tiempo de entrega. La denuncia realizada a través de Twitter por el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, señala que de tales pruebas, 600 se habrían dado a conocer mientras el restante debe ser tomado de nuevo debido que el tiempo de conservación fue excesivo y por eso fue rechazado. Sobre este tema se refirió el propio jefe comunal, quien analizó además la estrategia comunicacional del Gobierno y el comportamiento de su municipio en este lapso de cuarentena, iniciada el viernes 8 a las 22 horas. Para Tamayo, en cuanto a la medida sanitaria que afecta a su comuna, hay tres temas que son importantes de señalar: la cantidad de fuerza pública y militar presente para la fiscalización, el tiempo de espera para conocer los resultados de las pruebas de contagio y, finalmente, las reales atribuciones de los municipios para llevar adelante las medidas de confinamiento obligatorias. “La cantidad de carabineros y militares entregada a las comunas de la periferia es insignificante. Los propios vecinos me hicieron presente la diferencia con Providencia, por ejemplo, en la que había carabineros de punto fijo resguardando el cumplimiento de la cuarentena, pidiendo salvoconductos o permisos de traslado. Acá brillan por su ausencia, cuando vemos a un militar es muy llamativo porque son muy pocos. Desde el viernes, antes de iniciar la cuarentena, estoy pidiendo el número concreto de efectivos que tendría la comuna desplegados y ayer (domingo) me entrevisté con uno de los efectivos del Ejército a cargo del sector poniente, el teniente coronel Nieto, quien tampoco supo darme un número de efectivos destinados al control del cumplimiento de la cuarentena”. En relación a la denuncia realizada a través de su cuenta de Twitter sobre los exámenes almacenados en el Servicio de Salud Occidente y que deben ser tomados nuevamente, el alcalde de Cerro Navia explicó que la situación es compleja pues los vecinos de las comunas que están agrupadas en ese servicio ya llevaban varios días a la espera de los resultados y urgió al autoridad sanitaria a dar explicaciones a la ciudadanía. “Según nuestras averiguaciones se habrían perdido distintas muestras de PCR porque superaron el tiempo de almacenaje, entonces esas muestras que se tomaron hace bastantes días no tienen ningún tipo de validez y hay que tomarlas de nuevo. Eso demuestra una falta de planificación y de dar respuestas increíble. Esa situación ha afectado al servicio de salud occidente, que agrupa comunas como Quinta Normal, Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, entre otras. Es super importante ver si son 1200 los casos, si son más para dar una explicación coherente a los ciudadanos”. Respecto del anuncio del Ejecutivo sobre las nuevas facultades de fiscalización que se otorgarán a los municipios, el kinesiólogo y académico de la Universidad de Chile, explicó que las nuevas capacidades de control de las corporaciones edilicias no son factibles, pues de cumplirse como lo señaló el Presidente estarían atentando contra la legalidad. “Más de 20 alcaldes firmamos una declaración en la que desmentimos al Presidente, porque pese al estado de excepción constitucional de catástrofe, habría que transformar o reformar significativamente la Constitución para que podamos tener esas facultades y además darnos nuevos recursos para hacerlas efectivas. Si un funcionario municipal le pide un salvoconducto a un ciudadano, eso es un acto ilegal. El documento emanado del Ejecutivo habla de un rol de contribución con carabineros, de colaborar con las fuerzas de orden y seguridad , pero en caso alguno tenemos las mismas facultades legales”. Mauro Tamayo ahondó en la gravedad de los sucedido en el Servicio de Salud Occidente y cómo esto es una muestra, según su perspectiva, de la falta de credibilidad de la autoridad sanitaria, particularmente considerando que durante el fin de semana los contagiados alcanzaron una cifra récord. “Si solo en un grupo de comunas del país, se pierden 1600 exámenes, es digno de alarmarse. Además el nivel de positividad sigue creciendo, entonces es esperable que si solo de 600 casos de estas quince comunas, 48 fueron positivos, el resultado de una proyección matemática con los 1200 perdidos es preocupante. Los datos una vez más, no están siendo confiables y, tampoco, hay una explicación respecto de estos hechos por parte del Ministerio de Salud”. El jefe municipal agregó que como comuna tienen cifras, según datos entregados por los vecinos “que están por sobre los datos del Minsal”. Por eso, insistió que hace 4 semanas piden cuarentena: “Insistimos en todos los tonos, sin embargo, solo este viernes se decretó cuando ya tenemos una tasa de contagios super elevada, son 17 vecinos hospitalizados y con los 48 nuevos confirmados. Ya casi llegamos a los 350 casos mientras que al 3 de abril teníamos 30. El tema de los datos no es una pugna política, los científicos del Instituto Milenio, que pertenecen a la Universidad Católica y de Chile, dejaron la mesa Covid porque la información no es transparente y los datos que entregamos hoy, confirman los hechos”. GRAVE DENUNCIA

1. Habían 1800 muestras #COVID19 pendientes en @SaludOccidente. Ayer hicieron llegar 600 resultados de ellos 48 positivos en #CerroNavia Quedando pendientes 1200 que iban a llegar hoy ( no ocurrió) Nosotros tenemos 200 resultados de exámenes pendientes. — Mauro Tamayo Rozas (@mtamayor) May 11, 2020 Tamayo agregó que es importante aprender de la experiencia comparada, pero de la que ha probado tener resultados exitosos como Alemania y Nueva Zelanda . “Seguimos mirando a Estados Unidos y se siguen dando señales equivocadas. Esto es muy grave y serio, el llamado a los ciudadanos es a darse de cuenta que este modelo de atención no es sólido, tiene grietas profundas y es una realidad que se constata con lo sucedido en el Servicio de Salud Occidente. ¿Qué pasa en los otros servicios? Hay que precisar los datos reales que tenemos en nuestro país”, aseveró. El jefe comunal de Cerro Navia también se refirió a la crisis económica y social que trae aparejada la emergencia sanitaria en Chile. “Hoy el corazón de la crisis sanitaria se transformará en una crisis social en la que se requieren ayudas reales urgentes. El 1 de abril el intendente Guevara anunció el traspaso de 9 mil millones a las comunas más necesitadas de la Región Metropolitana, pero a Cerro Navia ha llegado cero pesos. Entonces, sin ingresos frescos, nosotros hemos tenido que redistribuir recursos, dilatar los pagos a proveedores porque lo urgente es llevar alimentos para la gente. El principal grupo de contagio abarca a las personas entre 21 y 60 años, pero desagregada esa cifra, el 43% de ellos están entre los 21 y 40 años y muchos no tienen otra alternativa que salir a ganarse el día. El llamado es al autocuidado, pero es super importante que el Gobierno actúe con rapidez, los anuncios se demoran una enormidad. El Ingreso Familiar de Emergencia es urgente, porque la situación es crítica en lugares como Cerro Navia y otros sectores pero si se sigue actuando con tanta lentitud, no podemos dar respuesta a nuestros vecinos”. En cuanto a la idea de ir retornando paulatinamente a la actividad que ha postulado el Ejecutivo, Tamayo señala que es necesario transparentar la política del Presidente y su gobierno. “Privilegiar el mercado y los negocios versus la vida de las personas, que eso no se entienda como un error comunicacional, como malas interpretaciones. Esto es una decisión política que se irradió a distintos ministerios e incluso a algunos alcaldes como Joaquín Lavín, que abrió el Apumanque, pero que, dadas las brutales cifras de contagio, tuvo que retrotraer su medida. Las informaciones de poder reunirse a tomar café o cerveza no fueron errores comunicacionales, sino políticas indebidas, imprudentes y temerararias. Hoy los resguardos de aislamiento son necesarios porque no hemos enfrentado lo peor de la crisis, pero las señales de exitismo dan una sensación de falsa seguridad”. “Los estudios y modelos levantados sobre el COVID-19 señalan que el aislamiento, acompañado de otras medidas como el cierre de universidades y colegios, y el comercio, pueden reducir hasta en un ochenta por ciento los contagios. Esto el Gobierno lo sabe y, aunque la evidencia existente no es mucha, nos muestra que las cuarentenas sirven, porque reducen tanta la tasa de contagio como la mortalidad, entonces si no estamos analizando los datos, si la recomendación de la OMS fue en febrero considerar a los asintomáticos y recién ahora el Ministerio lo hace es porque el Gobierno escucha lo que le sirve y desecha todo el resto de la información disponible. Creemos que las cosas se pueden hacer mejor y que estamos perdiendo tiempo valioso. Es momento de cambiar, hay que hacer un giro de timón hoy, porque mañana será muy tarde”, concluyó el alcalde.

El domingo se hizo conocida la información respecto de una gran cantidad de pruebas de contagio pendientes en el Servicio de Salud Occidente y cuyos resultado excedieron el tiempo de entrega. La denuncia realizada a través de Twitter por el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, señala que de tales pruebas, 600 se habrían dado a conocer mientras el restante debe ser tomado de nuevo debido que el tiempo de conservación fue excesivo y por eso fue rechazado. Sobre este tema se refirió el propio jefe comunal, quien analizó además la estrategia comunicacional del Gobierno y el comportamiento de su municipio en este lapso de cuarentena, iniciada el viernes 8 a las 22 horas. Para Tamayo, en cuanto a la medida sanitaria que afecta a su comuna, hay tres temas que son importantes de señalar: la cantidad de fuerza pública y militar presente para la fiscalización, el tiempo de espera para conocer los resultados de las pruebas de contagio y, finalmente, las reales atribuciones de los municipios para llevar adelante las medidas de confinamiento obligatorias. “La cantidad de carabineros y militares entregada a las comunas de la periferia es insignificante. Los propios vecinos me hicieron presente la diferencia con Providencia, por ejemplo, en la que había carabineros de punto fijo resguardando el cumplimiento de la cuarentena, pidiendo salvoconductos o permisos de traslado. Acá brillan por su ausencia, cuando vemos a un militar es muy llamativo porque son muy pocos. Desde el viernes, antes de iniciar la cuarentena, estoy pidiendo el número concreto de efectivos que tendría la comuna desplegados y ayer (domingo) me entrevisté con uno de los efectivos del Ejército a cargo del sector poniente, el teniente coronel Nieto, quien tampoco supo darme un número de efectivos destinados al control del cumplimiento de la cuarentena”. En relación a la denuncia realizada a través de su cuenta de Twitter sobre los exámenes almacenados en el Servicio de Salud Occidente y que deben ser tomados nuevamente, el alcalde de Cerro Navia explicó que la situación es compleja pues los vecinos de las comunas que están agrupadas en ese servicio ya llevaban varios días a la espera de los resultados y urgió al autoridad sanitaria a dar explicaciones a la ciudadanía. “Según nuestras averiguaciones se habrían perdido distintas muestras de PCR porque superaron el tiempo de almacenaje, entonces esas muestras que se tomaron hace bastantes días no tienen ningún tipo de validez y hay que tomarlas de nuevo. Eso demuestra una falta de planificación y de dar respuestas increíble. Esa situación ha afectado al servicio de salud occidente, que agrupa comunas como Quinta Normal, Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, entre otras. Es super importante ver si son 1200 los casos, si son más para dar una explicación coherente a los ciudadanos”. Respecto del anuncio del Ejecutivo sobre las nuevas facultades de fiscalización que se otorgarán a los municipios, el kinesiólogo y académico de la Universidad de Chile, explicó que las nuevas capacidades de control de las corporaciones edilicias no son factibles, pues de cumplirse como lo señaló el Presidente estarían atentando contra la legalidad. “Más de 20 alcaldes firmamos una declaración en la que desmentimos al Presidente, porque pese al estado de excepción constitucional de catástrofe, habría que transformar o reformar significativamente la Constitución para que podamos tener esas facultades y además darnos nuevos recursos para hacerlas efectivas. Si un funcionario municipal le pide un salvoconducto a un ciudadano, eso es un acto ilegal. El documento emanado del Ejecutivo habla de un rol de contribución con carabineros, de colaborar con las fuerzas de orden y seguridad , pero en caso alguno tenemos las mismas facultades legales”. Mauro Tamayo ahondó en la gravedad de los sucedido en el Servicio de Salud Occidente y cómo esto es una muestra, según su perspectiva, de la falta de credibilidad de la autoridad sanitaria, particularmente considerando que durante el fin de semana los contagiados alcanzaron una cifra récord. “Si solo en un grupo de comunas del país, se pierden 1600 exámenes, es digno de alarmarse. Además el nivel de positividad sigue creciendo, entonces es esperable que si solo de 600 casos de estas quince comunas, 48 fueron positivos, el resultado de una proyección matemática con los 1200 perdidos es preocupante. Los datos una vez más, no están siendo confiables y, tampoco, hay una explicación respecto de estos hechos por parte del Ministerio de Salud”. El jefe municipal agregó que como comuna tienen cifras, según datos entregados por los vecinos “que están por sobre los datos del Minsal”. Por eso, insistió que hace 4 semanas piden cuarentena: “Insistimos en todos los tonos, sin embargo, solo este viernes se decretó cuando ya tenemos una tasa de contagios super elevada, son 17 vecinos hospitalizados y con los 48 nuevos confirmados. Ya casi llegamos a los 350 casos mientras que al 3 de abril teníamos 30. El tema de los datos no es una pugna política, los científicos del Instituto Milenio, que pertenecen a la Universidad Católica y de Chile, dejaron la mesa Covid porque la información no es transparente y los datos que entregamos hoy, confirman los hechos”. GRAVE DENUNCIA

1. Habían 1800 muestras #COVID19 pendientes en @SaludOccidente. Ayer hicieron llegar 600 resultados de ellos 48 positivos en #CerroNavia Quedando pendientes 1200 que iban a llegar hoy ( no ocurrió) Nosotros tenemos 200 resultados de exámenes pendientes. — Mauro Tamayo Rozas (@mtamayor) May 11, 2020 Tamayo agregó que es importante aprender de la experiencia comparada, pero de la que ha probado tener resultados exitosos como Alemania y Nueva Zelanda . “Seguimos mirando a Estados Unidos y se siguen dando señales equivocadas. Esto es muy grave y serio, el llamado a los ciudadanos es a darse de cuenta que este modelo de atención no es sólido, tiene grietas profundas y es una realidad que se constata con lo sucedido en el Servicio de Salud Occidente. ¿Qué pasa en los otros servicios? Hay que precisar los datos reales que tenemos en nuestro país”, aseveró. El jefe comunal de Cerro Navia también se refirió a la crisis económica y social que trae aparejada la emergencia sanitaria en Chile. “Hoy el corazón de la crisis sanitaria se transformará en una crisis social en la que se requieren ayudas reales urgentes. El 1 de abril el intendente Guevara anunció el traspaso de 9 mil millones a las comunas más necesitadas de la Región Metropolitana, pero a Cerro Navia ha llegado cero pesos. Entonces, sin ingresos frescos, nosotros hemos tenido que redistribuir recursos, dilatar los pagos a proveedores porque lo urgente es llevar alimentos para la gente. El principal grupo de contagio abarca a las personas entre 21 y 60 años, pero desagregada esa cifra, el 43% de ellos están entre los 21 y 40 años y muchos no tienen otra alternativa que salir a ganarse el día. El llamado es al autocuidado, pero es super importante que el Gobierno actúe con rapidez, los anuncios se demoran una enormidad. El Ingreso Familiar de Emergencia es urgente, porque la situación es crítica en lugares como Cerro Navia y otros sectores pero si se sigue actuando con tanta lentitud, no podemos dar respuesta a nuestros vecinos”. En cuanto a la idea de ir retornando paulatinamente a la actividad que ha postulado el Ejecutivo, Tamayo señala que es necesario transparentar la política del Presidente y su gobierno. “Privilegiar el mercado y los negocios versus la vida de las personas, que eso no se entienda como un error comunicacional, como malas interpretaciones. Esto es una decisión política que se irradió a distintos ministerios e incluso a algunos alcaldes como Joaquín Lavín, que abrió el Apumanque, pero que, dadas las brutales cifras de contagio, tuvo que retrotraer su medida. Las informaciones de poder reunirse a tomar café o cerveza no fueron errores comunicacionales, sino políticas indebidas, imprudentes y temerararias. Hoy los resguardos de aislamiento son necesarios porque no hemos enfrentado lo peor de la crisis, pero las señales de exitismo dan una sensación de falsa seguridad”. “Los estudios y modelos levantados sobre el COVID-19 señalan que el aislamiento, acompañado de otras medidas como el cierre de universidades y colegios, y el comercio, pueden reducir hasta en un ochenta por ciento los contagios. Esto el Gobierno lo sabe y, aunque la evidencia existente no es mucha, nos muestra que las cuarentenas sirven, porque reducen tanta la tasa de contagio como la mortalidad, entonces si no estamos analizando los datos, si la recomendación de la OMS fue en febrero considerar a los asintomáticos y recién ahora el Ministerio lo hace es porque el Gobierno escucha lo que le sirve y desecha todo el resto de la información disponible. Creemos que las cosas se pueden hacer mejor y que estamos perdiendo tiempo valioso. Es momento de cambiar, hay que hacer un giro de timón hoy, porque mañana será muy tarde”, concluyó el alcalde.