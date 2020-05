c3624fc920

a4e650998b

Nacional Comisión de Hacienda aprueba ingreso familiar de emergencia y oposición critica falta de diálogo del Gobierno Con 11 votos a favor y 2 abstenciones, el proyecto de ley se discutirá esta tarde en la sala de diputados Maria Luisa Cisternas Martes 12 de mayo 2020 15:02 hrs. Compartir

Esta mañana la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el proyecto de ley sobre el ingreso familiar de emergencia, en medio de un intenso debate de lo que se denominó como una “encerrona por parte del Gobierno hacia la oposición” a raíz del veto presidencial que envió el Ejecutivo a modo de destrabar la discusión parlamentaria. Y es que pese a los múltiples reparos del bloque y de la sociedad civil, el ejecutivo no retrocedió un ápice en cuanto a un aumento del monto del beneficio, ni de la entrega mensual descendente del ingreso, estipulados en la primera propuesta. Las modificaciones, en cambio, las realizó principalmente en la ampliación de los beneficiarios al 60% más pobre y en la incorporación de los mayores de 70 años para los dos últimos pagos. “Decidimos incorporar un nuevo universo de adultos mayores, sobre 70 años que recibían pensión básica solidaria, porque en el caso que vivieran solos o acompañados de otro adulto mayor, quedaban excluidos del beneficio, por esto requiere incorporar un universo de 260 mil adultos mayores, viviendo en 240 mil hogares”, afirmó abriendo la sesión el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. En esa línea el jefe de la cartera aseguró en la instancia, que con el veto aditivo sustitutivo del gobierno, se aplicó un cambio en el informe financiero en la adición de US$31 millones, al hacer estas modificaciones al proyecto original. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, previamente a la votación, se refirió a la controversia en cuanto a la inversión del proyecto, invitando a superar las diferencias y a no perder la perspectiva de la solución que se está planteando. “Cuando a nosotros como Gobierno nos dicen que esperaban que se gastaran los dos mil millones, bueno en este caso no hubiéramos nunca hablado de un fondo. Un fondo está pensado para que sea una línea de crédito que uno va usando y va recurriendo a ella, desde los recursos marcados, en función de la necesidad (…) Acá no podemos gastar todos los recursos, hay que guardar para lo que viene”, afirmó. Contra la espada y la pared En la oposición lamentaron la incómoda situación en la que el Ejecutivo dejó al bloque frente a la presentación del veto presidencial. El diputado DC José Miguel Ortiz, criticó la desviación de la discusión política de fondo que estableció en la agenda el sector oficialista. “Lamento profundamente que el Ejecutivo nos ponga entre la espada y la pared. Resulta que nosotros votamos en contra de su artículo, porque esperábamos que del Senado se llegara a un acuerdo, no desorbitado como dicen algunos, pero si un cariño más y quiero ratificar lo siguiente, el manejo de la hacienda pública del 90 hasta ahora, da posibilidad para un mayor endeudamiento. Por lo tanto aquí no nos queda más que votar a favor, porque si no la gente va a decir no vamos a recibir ningún peso”. Por su parte, en su intervención, el diputado Giorgio Jackson, que se abstuvo de la votación, lamentó la postura del Gobierno en cerrar el dialogo en torno a la discusión del proyecto, considerando la repercusión que existirá en las familias la disminución progresiva del monto durante lo más crudo del invierno. “Este monto se va a ir achicando y por lo tanto, como dice el proyecto originalmente, las familias van a tender a salir a buscar trabajo. Tender a salir a buscar trabajo para la gente que lo pueda hacer de forma telemática puede ser más fácil, pero hay un gran porcentaje de la población, sino la mayoría de quienes pueden ser beneficiarios de este ingreso, que no están en esa condición y que están en una condición de informalidad que hacen que sus condiciones sanitarias sean más precarias”, afirmó. En esa línea Jackson criticó que el monto asignado por el ejecutivo, tanto en el bono Covid como en el ingreso de emergencia, no cumple el objetivo de que las familias puedan permanecer en casa. “Si es que al Gobierno y al oficialismo le parece que tener una línea de la pobreza como subsidio para la catástrofe sanitaria más grande de la historia de nuestro país, probablemente de los últimos cien años, es demasiado para una población que hoy día está sufriendo, bueno… califíquennos de irresponsables, de populistas, de lo que sea. El Gobierno no se movió ni un centímetro en el informe financiero y eso nos parece lamentablemente”. Aseveró. EL proyecto de ley será despachado esta misma tarde para ser discutido en la sala de la Cámara Baja. De aprobarse en esa instancia, el documento se trasladará al Senado este miércoles para someterse a votación.

Esta mañana la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el proyecto de ley sobre el ingreso familiar de emergencia, en medio de un intenso debate de lo que se denominó como una “encerrona por parte del Gobierno hacia la oposición” a raíz del veto presidencial que envió el Ejecutivo a modo de destrabar la discusión parlamentaria. Y es que pese a los múltiples reparos del bloque y de la sociedad civil, el ejecutivo no retrocedió un ápice en cuanto a un aumento del monto del beneficio, ni de la entrega mensual descendente del ingreso, estipulados en la primera propuesta. Las modificaciones, en cambio, las realizó principalmente en la ampliación de los beneficiarios al 60% más pobre y en la incorporación de los mayores de 70 años para los dos últimos pagos. “Decidimos incorporar un nuevo universo de adultos mayores, sobre 70 años que recibían pensión básica solidaria, porque en el caso que vivieran solos o acompañados de otro adulto mayor, quedaban excluidos del beneficio, por esto requiere incorporar un universo de 260 mil adultos mayores, viviendo en 240 mil hogares”, afirmó abriendo la sesión el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. En esa línea el jefe de la cartera aseguró en la instancia, que con el veto aditivo sustitutivo del gobierno, se aplicó un cambio en el informe financiero en la adición de US$31 millones, al hacer estas modificaciones al proyecto original. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, previamente a la votación, se refirió a la controversia en cuanto a la inversión del proyecto, invitando a superar las diferencias y a no perder la perspectiva de la solución que se está planteando. “Cuando a nosotros como Gobierno nos dicen que esperaban que se gastaran los dos mil millones, bueno en este caso no hubiéramos nunca hablado de un fondo. Un fondo está pensado para que sea una línea de crédito que uno va usando y va recurriendo a ella, desde los recursos marcados, en función de la necesidad (…) Acá no podemos gastar todos los recursos, hay que guardar para lo que viene”, afirmó. Contra la espada y la pared En la oposición lamentaron la incómoda situación en la que el Ejecutivo dejó al bloque frente a la presentación del veto presidencial. El diputado DC José Miguel Ortiz, criticó la desviación de la discusión política de fondo que estableció en la agenda el sector oficialista. “Lamento profundamente que el Ejecutivo nos ponga entre la espada y la pared. Resulta que nosotros votamos en contra de su artículo, porque esperábamos que del Senado se llegara a un acuerdo, no desorbitado como dicen algunos, pero si un cariño más y quiero ratificar lo siguiente, el manejo de la hacienda pública del 90 hasta ahora, da posibilidad para un mayor endeudamiento. Por lo tanto aquí no nos queda más que votar a favor, porque si no la gente va a decir no vamos a recibir ningún peso”. Por su parte, en su intervención, el diputado Giorgio Jackson, que se abstuvo de la votación, lamentó la postura del Gobierno en cerrar el dialogo en torno a la discusión del proyecto, considerando la repercusión que existirá en las familias la disminución progresiva del monto durante lo más crudo del invierno. “Este monto se va a ir achicando y por lo tanto, como dice el proyecto originalmente, las familias van a tender a salir a buscar trabajo. Tender a salir a buscar trabajo para la gente que lo pueda hacer de forma telemática puede ser más fácil, pero hay un gran porcentaje de la población, sino la mayoría de quienes pueden ser beneficiarios de este ingreso, que no están en esa condición y que están en una condición de informalidad que hacen que sus condiciones sanitarias sean más precarias”, afirmó. En esa línea Jackson criticó que el monto asignado por el ejecutivo, tanto en el bono Covid como en el ingreso de emergencia, no cumple el objetivo de que las familias puedan permanecer en casa. “Si es que al Gobierno y al oficialismo le parece que tener una línea de la pobreza como subsidio para la catástrofe sanitaria más grande de la historia de nuestro país, probablemente de los últimos cien años, es demasiado para una población que hoy día está sufriendo, bueno… califíquennos de irresponsables, de populistas, de lo que sea. El Gobierno no se movió ni un centímetro en el informe financiero y eso nos parece lamentablemente”. Aseveró. EL proyecto de ley será despachado esta misma tarde para ser discutido en la sala de la Cámara Baja. De aprobarse en esa instancia, el documento se trasladará al Senado este miércoles para someterse a votación.