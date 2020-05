0d3a95c131

Covid-19 Verónica Iglesias: "No se puede hacer un seguimiento adecuado (de los contagios) si falta información" "No creo que se esté llegando a ese equilibrio y no sé si se va a llegar tampoco", advirtió la directora de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile. Para ella es urgente encontrar un equilibrio entre las medidas restrictivas y el impacto socio-económico de las mismas para lograr paliar los efectos de la pandemia. Tomás González F. Martes 12 de mayo 2020

Cada lunes, la Escuela de Salud Pública (ESP) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile elabora un informe sobre la situación del COVID-19 en el país. Hasta esta semana ese informe era distribuido sólo entre los académicos e investigadores de la ESP para su uso a nivel interno, no obstante, desde este lunes 10 de mayo aquella información estará disponible para todo el público. Así, con la publicación del primer ‘Informe COVID-19’ elaborado por los académicos Mauricio Canals, Andrea Canals y Cristóbal Cuadrado -todos de la Escuela de Salud Pública-, la institución inició lo que será un ciclo de informes que serán dados a conocer todos los lunes y en donde plasmarán las principales cifras de la pandemia en nuestro país y, sobre todo, la visión de los expertos. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la directora de la ESP de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dra. Verónica Iglesias, se refirió a las conclusiones que emanaron de este primer informe público, en donde las importantes alzas, tanto en el número de pacientes hospitalizados en UCI como en la carga personas infectadas, los han hecho presagiar una eventual saturación completa del sistema de salud. En términos de medidas netamente sanitarias, ¿qué deberían hacer las autoridades frente a este aumento importante de casos y de la demanda hospitalaria? Cuarentenas obligatorias en más comunas y encontrar el equilibrio de eso con el impacto social y económico que va a generar. Pero desde el punto de vista sanitario, aumentar el número de cuarentenas obligatorias en más comunas podría disminuir el número de casos. Porque esa medida si se toma hoy día, el impacto lo vamos a ver en dos semanas más, entonces al menos se debiera tomar ya, para ver lo que ocurre entonces. Pero esto, insisto, es algo muy dinámico. Si no se toman medidas ahora va a seguir este peak que se muestra en el informe, pero si se toman medidas inmediatas puede variar. En ese sentido, ¿cree usted que contribuyen para ese objetivo medidas como el toque de queda? O sea, todas contribuyen. Esa medida por sí sola no va a ayudar si es que no se cumplen las otras medidas también. Pero apunta a eso, a que en la noche no se produzcan eventos y disminuir la posibilidad de contagios. Todas estas medidas apuntan a lo mismo, a disminuir al máximo la movilización, los posibles contagios y el relajo de la gente, a disminuir esta cadena de contagios. ¿Cómo es posible medir ese impacto? Un tema importante es el impacto social y económico que estas medidas están generando y otra cosa son las medidas sanitarias y el impacto que pueden tener. Por eso se ha solicitado tanto que esas medidas tienen que ir a la par con medidas que apoyen a personas que tienen que salir a ganarse el sustento. ¿Cree que se ha logrado ese equilibrio? Encontrar el punto de equilibrio en eso es muy complejo y requiere entonces de un aporte sustantivo por parte del Estado para ir en ayuda de, justamente, todas esas familias o población más vulnerable que no está en condiciones de hacer ni teletrabajo ni quedarse en la casa, porque si no pierden el empleo o pierden la posibilidad de alimentar a sus familias. Es muy complejo, no creo que se esté llegando a ese equilibrio y no sé si se va a llegar tampoco. ¿Cómo ayuda para eso el acceso a la información? ¿Cuál es su opinión frente a la posibilidad de que las autoridades compartan información específica sobre los territorios, por ejemplo? ¿Cree usted que basta con la información que entrega el Gobierno? Creo que debiera haber más información disponible para los territorios. Hay información que es muy urgente porque tiene que ver con la trazabilidad de los casos. La Atención Primaria de Salud (APS) podría estar haciendo perfectamente eso en sus comunas, pero si no tiene la información no lo va a poder llevar a cabo adecuadamente. Porque para hacer el seguimiento de los casos y los contactos que tuvieron, solamente cuentan con información de los pacientes que han sido identificados en el sistema público, no en el sistema privado. Para poder hacer seguimiento de estos casos y de la posibilidad de que puedan contagiar a más gente, se requiere saber quiénes son el resto. ¿Por qué es tan importante el rol de la APS en ese aspecto y que se le facilite esta información? Esto es muy importante porque si no se puede hacer la trazabilidad de todos los casos, no vamos a saber dónde van quedando casos que potencialmente pueden seguir infectando. Es fundamental siempre tener ese seguimiento de los casos hasta que se recuperan, pero sobre todo ahora, en este momento en que el número de casos ha aumentado. Ya a nosotros, los académicos, no nos han transparentado datos para poder análisis un poco más profundo, pero a nivel de APS se requiere esa información. Se requiere porque sino están ciegos, no pueden hacer un seguimiento adecuado y efectivamente lograr controlar el número de casos, verificar que estén tomando las medidas de prevención, que cumplan y que no siga aumentando el número de casos por comuna. Es imposible hacer un seguimiento adecuado si hay falta de información. En ese sentido creo que es fundamental que el Gobierno o la autoridad sanitaria transparente los datos al menos a nivel territorial. ¿Qué tan evidente es un colapso en los servicios de salud? Vamos a tener un colapso en las próximas semanas. O sea, con el número de casos actuales se espera ya un colapso en ésta y la próxima semana. Si alguien no se había tomado en serio la pandemia, éste es el momento para, efectivamente, quedarse en la casa, cumplir las medidas preventivas en términos de lavado de manos y uso de mascarilla. Porque vamos a empezar a ver en las próximas semanas un aumento sostenido en el número de casos y con el consiguiente aumento en el número de fallecidos. Revisa el ‘Informe COVID-19’ de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile aquí.

