Cultura Coronavirus obliga a suspender fiesta de La Tirana: sólo se realizarán "actividades litúrgicas virtuales" Esta es la tercera vez que la fiesta debe ser suspendida: en 1999 la razón fue un brote de cólera y en 2009 por la epidemia de AH1N1. Diario Uchile Miércoles 13 de mayo 2020 10:14 hrs.

La Iglesia de Tarapacá confirmó la suspensión de la tradicional fiesta de La Tirana,que cada año se celebra el 16 de julio en las cercanías de Iquique. “No subiremos a La Tirana como estamos acostumbrados, pero no por eso no celebraremos, lo haremos de una manera distinta”, sostuvo el obispo Guillermo Vera. Por su parte, Juan Pablo Maturana, presidente de la Federación de Bailes Religiosos, indicó que sólo se realizarán “actividades litúrgicas virtuales”. “La fiesta está suspendida, ya que al no estar el pueblo peregrino, al no efectuarse los rituales de bajada, la procesión y la subida de la virgen, no hay fiesta”, puntualizó. Esta es la tercera vez que la fiesta debe ser suspendida: en 1999 la razón fue un brote de cólera y en 2009 por la epidemia de AH1N1.

