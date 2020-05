f54fe3fa56

Covid-19 Juan Luis Castro por stock para PCR: "Si es el mismo proveedor, ¿por qué no podría pasar en los hospitales?" El diputado PS y ex presidente del Colegio Médico sostuvo que con esto el Gobierno está incumpliendo sus dos principales promesas: asegurar ventiladores y testear a quienes lo requieran. Tomás González F. Miércoles 13 de mayo 2020 18:26 hrs.

Primero fue la advertencia de una serie de clínicas privadas. “Problemas de capacidad técnica”, reportaron en sus laboratorios y, en específico, “un quiebre de stock a nivel nacional” de uno de los reactivos necesarios para procesar los exámenes PCR que, actualmente, son el principal método de detección del COVID-19. Acto seguido, el Ministerio de Salud desmintió: “en ningún caso existe un quiebre de stock a nivel nacional”, declararon desde la cartera liderada por Jaime Mañalich. “Se trata de situaciones específicas”, agregaron, dejando en puntos suspensivos una situación que muchos calificaron como “grave”. Entre ellos, el diputado socialista y ex presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, quien cuestionó la declaración del Minsal, manifestando su preocupación por que la situación llegue a replicarse en los centros de salud pública. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Castro enfatizó en que la falta de insumos puede generar un subdiagnóstico de los nuevos casos, mostrando una imagen errada de la situación real de la pandemia en nuestro país. “Si los proveedores son prácticamente los mismos en lo público y en lo privado, ¿por qué no podría ocurrir esto en los hospitales?“, se preguntó. “Yo no podría descartar esa posibilidad hasta que no comprobemos la verdad de lo que está sucediendo: si es sólo un aumento de la demanda de público o también aquí de verdad se están agotando los reactivos para hacer el examen. Justo en el momento, y eso es lo curioso, en que cada día teníamos prácticamente 10 mil ó 12 mil, y de ellos casi 1.600 casos”, complementó el parlamentario. “Esto demuestra que si los reportes de hoy o los días siguientes son con esta dificultad de por medio, no estaríamos midiendo la realidad en cuanto a casos positivos. Estaríamos midiendo lo que es posible medir, que es muy distinto”, advirtió el médico cirujano. “Ahí tenemos un problema grave, si es que eso se comprueba”, agregó. “Porque cuando a usted se le agota el stock de los exámenes, ya no es que usted no encuentre más gente positiva en la comunidad, sino que usted tiene una limitación que es que no tiene cómo hacerle este examen a todos los que requieren”, indicó Castro. En su declaración pública, el Ministerio de Salud explicó que “a la fecha de hoy (martes) se han realizado más de 300 mil exámenes PCR en el país, con un promedio diario de 6 mil y que algunos días se ha alcanzado más de 13.000”, reiterando a la comunidad que la cartera “cuenta en su red pública con la capacidad y el stock necesario de exámenes PCR para continuar con el proceso de muestra”. Pero para el ex presidente del Colegio Médico esta situación podría evidenciar un grave incumplimiento de las que han sido las dos principales promesas del gobierno de Sebastián Piñera: asegurar ventiladores mecánicos para quien sea que lo requiera y dar la posibilidad de tomarse un examen de diagnóstico a todos los chilenos. “La primera promesa de los ventiladores está por verse con lo que ocurra en la Región Metropolitana, que tiene un 90 por ciento de saturación de camas”, sostuvo frente al compromiso del Presidente. “Peor todavía sería no cumplir el compromiso sanitario de hacer el test PCR, que se ha dicho una y otra vez hasta el cansancio que Chile está preparado, provisto, que hay una capacidad de holgura, han dicho en los reportes que se hacen 6 mil ó 10 mil pero hay más holgura para hacer los test”, dijo. “¿En qué quedó eso? ¿Cuál es la realidad en este minuto?”, interpeló Castro. Consultado sobre las consecuencias que podría tener la situación en los laboratorios privados para el resto de la red de diagnóstico, el diputado socialista fue enfático en que con esto se comprobaría una contradicción en el discurso de un gobierno que ha dicho estar preparado de antemano. “Si esto se profundiza, Chile estaría en una condición dramática de falta de previsión y programación que sería inaceptable. Y habiéndose tomado supuestamente todas las medidas, como dice la autoridad, desde enero en adelante y demás. Todo eso se iría a la basura”, sostuvo. “Si Chile, en el momento que más necesita hacer test masivamente a la gente, no tiene los test: ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al empedrado (sic), al laboratorio general o a quien ha gestionado y tiene que dirigir la red pública de salud?”, cuestionó el parlamentario socialista. Antes de responder respecto de quién es finalmente el gran responsable de esta situación, Castro se detuvo para destacar que nuestro país desde hace más de dos meses está regido bajo un Estado de Excepción Constitucional, que le confiere al gobierno todo el poder del Estado. “La mano de la autoridad en el Estado de Catástrofe es completa, es el cien por ciento de la responsabilidad. La mano de la autoridad es la que dirige toda esta campaña. La autoridad de Salud tiene el control de los laboratorios, de las clínicas, de los hospitales y todo el sistema”, advirtió. “Entonces usted comprenderá que el Estado no es un actor secundario, es el actor principal y protagónico que tiene que responder. El ministro de Salud tiene que responder a esta grave situación”, concluyó el diputado del PS y ex titular del Colegio Médico previo al balance del Minsal. La respuesta de Mañalich Consultado por la situación y el eventual quiebre del stock nacional para procesar exámenes PCR, durante el balance diario en La Moneda el ministro de Salud, Jaime Mañalich, admitió que la demanda en los centros privados superó la programación que hicieron los mismos. Sin embargo, el secretario de Estado aseguró que dentro de los próximos días llegará el reactivo que hace falta para procesar los exámenes e hizo un llamado a los establecimientos a testear sólo a quienes corresponda, para evitar complicaciones. “Desgraciadamente la demanda fue mucho mayor que la oferta que los actores privados habían programado en su logística de llegada desde el extranjero”, advirtió Mañalich. “Se me ha informado que entre el día de mañana y pasado llega un vuelo de los insumos que los agentes privados habían contemplado y, en ese contexto, creo que en la medida en que ellos estén focalizados efectivamente, como lo han señalado, no en testear pacientes que son asintomáticos y que no han estado en contacto con un caso positivo, efectivamente no van a tener problemas”, agregó. Desde la asociación gremial “Clínicas de Chile A. G.”, que reúne a los 38 principales prestadores de salud privados de Santiago y regiones, emitieron una declaración sobre las suspensiones y retrasos en la toma de exámenes en su red de asociados planteando que “entendemos que debido a la alta demanda en Chile y el mundo, en los laboratorios se habría producido un quiebre de stock de un reactivo necesario para la realización de los test PCR”. Agregando que “las clínicas están administrando el test de acuerdo a la gravedad de las personas que llegan a sus servicios de urgencia”. En su balance diario, este miércoles la autoridad sanitaria aseguró haber llevado a cabo más de 10 mil exámenes PCR durante la jornada del martes -en más de 65 laboratorios de la red pública y privada-, con lo que totalizaron 313.750 en total hasta la fecha.

