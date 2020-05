Las regiones también deben cuidarse: las reacciones tras el anuncio de cuarentena en el Gran Santiago

f44e6f0cce

2.660 nuevos infectados. En tan solo 24 horas, el número de contagiados con Covid-19 se incrementó en un 60 por ciento en comparación con jornadas anteriores. La inquietante cifra obligó al gobierno a tomar una medida que durante mucho tiempo se había negado: cuarentena total en el Gran Santiago. De esta manera, 38 comunas de la Región Metropolitana quedarán bajo esta restricción sanitaria, la cuarentena más abarcadora decretada hasta ahora, pues, en total, afecta al 42 por ciento de la población de Chile. A través de su cuenta Twitter, el Presidente Sebastián Piñera manifestó que la medida adoptada es para proteger la vida de los chilenos y, en ese sentido, pidió la colaboración de la ciudadanía. Trabajamos para proteger la salud y vida de nuestros compatriotas. Por eso, desde este viernes 15 de mayo a las 22hrs y por 7 días, entrará en vigencia cuarentena en la RM urbana y otras medidas necesarias para controlar la propagación de la Pandemia. Necesitamos su colaboración. pic.twitter.com/UnlnWaykaP — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 13, 2020 Las reacciones no se hicieron esperar, por ejemplo, el director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, calificó la decisión de las autoridades como “acertada”, sin embargo, sostuvo que similar medida debiese materializarse en gran parte de la Región de Valparaíso y otras zonas del país. “No hay medida que resulte si la comunidad no coopera y es solidaria. Y como eso hasta ahora no sucede, me parece que es urgente que se adopten medidas más extremas: en la Región de Valparaíso, cuarentena total en la comuna de San Antonio y cordones sanitarios en los accesos a Viña y Valparaíso, incluso los haría extensivos a las ciudades vecinas. Lo mismo sería adecuado para los grandes centros urbanos del norte y del sur del país, que presentan comportamientos similares en el aumento de casos positivos de Covid-19”, sentenció el doctor Cruz. Por su parte, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Cristóbal Cuadrado, criticó lo que hasta ahora fueron las cuarentenas dinámicas, así como el manejo comunicacional del Ejecutivo. “Insistieron con el libreto de las cuarentenas dinámicas hasta la debacle. La prudencia y la comunicación franca han sido las dos grandes ausentes en la gestión de la autoridad, indispensables en una crisis sanitaria de esta magnitud”, escribió en su cuenta Twitter. Desde el ámbito político, los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, siguieron la misma línea de los especialistas y reiteraron su llamado al ministro de Salud, Jaime Mañalich, a “no abandonar las regiones”, instaurando mismas medidas para comunas como María Elena y Calama en Antofagasta, y “sobre todo cuarentena total para la Región Metropolitana completa, a fin de proteger a las regiones aledañas”. La diputada Sepúlveda fue enfática en que se debe aislar a toda la Región Metropolitana para que el virus no se siga expandiendo por territorio nacional. “Le exigimos al Gobierno frente a todo lo que está ocurriendo hoy día y las complicaciones que puedan surgir con el pasar de los días si seguimos teniendo estos números, que por favor entienda que aquí tenemos que proteger a las regiones en forma urgente y evitar que los contagios salgan de la Región Metropolitana, no sólo del Gran Santiago, aplicando una real fiscalización de la entrada y salida de personas, pues sin ésta ninguna cuarentena será efectiva”. Quien ha estado permanentemente siguiendo la situación en su comuna, es el alcalde de Renca, Claudio Castro. La autoridad valoró la decisión del gobierno, sin embargo, enfatizó en que fue tardía. Además solicitó también que la medida sea extendida a toda la Región Metropolitana. En lo que va de pandemia en Chile, se registran 34.381 casos de contagios, de ellos, 346 personas han fallecido.

