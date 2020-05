329fbf47ee

3fadefb6f8

Covid-19 Claudia Pizarro: “Yo creo en la cuarentena regional, pero no es posible sin medidas económicas para los hogares” La alcaldesa de la Pintana es clara: “Es una gran preocupación porque si no aseguramos el pan de cada día, la gente va a seguir saliendo a trabajar. Hay que apretarse el cinturón como país, sin salvarnos solos”. P. Campos y D. Porras Jueves 14 de mayo 2020 8:25 hrs. Compartir

Han sido días intensos en terrero, en ese contexto, el anuncio de cuarentena total para el Gran Santiago, es recibido por las diversas comunas del Gran Santiago, una de ellas es La Pintana, donde su alcaldesa, Claudia Pizarro, es clara en decir que está preocupada. (Esta pandemia) “se ha manejado desde una óptica gerencial. Nos han hecho callar a alcaldes y alcaldesas, pero hemos tenido que salir decirle a la autoridad que sus mensajes han sido erráticos”, dice la jefa comunal para quien es fundamental lograr analizar el cuadro completo, para que todos puedan respetar las medidas sanitarias. “Yo creo en la cuarentena regional, pero eso no es posible respetar sin medidas económicas a los hogares”, así enfática critica lo que han sido las políticas para asegurar la comida en cientos de hogares del país. Evidentemente, en ausencia de alimento, lo que se ve es que salir a la calle no se vuelve una opción, sino una necesidad: “Lo que se ha hecho es insuficiente, porque vemos como la gente va a las ferias, vemos trabajos informales en las calles, y eso no pasaba antes en nuestras comunas. Estos empleos proliferan en nuestras comunas, porque no están llegando las ayudas y las personas tienen que comer”, dice la alcaldesa. La preocupación no solo son las familias más vulnerables, esto porque desde los municipios miran cómo la clase media se ha ido empobreciendo. “Es una gran preocupación porque si no aseguramos el pan de cada día, la gente va a seguir saliendo a trabajar. Hay que apretarse el cinturón como país, sin salvarnos solos”, reflexiona en la conversación. Claudia Pizarro no duda en que el Gobierno esté enfocado en salvar vidas, pese a ello, insiste en que se han tomado malas decisiones. “Nos han dicho que desde enero están trabajando en esto, pero estamos en mayo, estamos llegando al clima donde la gente se enferma y ya no tenemos exámenes, ni PCR y estamos recién entrando al inverno. Entonces, lo que nos dicen que está seguro, no está seguro y eso nos provoca muchas incertidumbres”. En el trabajo cotidiano, para paliar la crisis, como municipio, cuenta, han entregado 6500 cajas de mercadería, principalmente a la tercera edad. Además de eso, y con un gasto que estiman en los 1 mil millones de pesos, se han esforzado en tele-emergencia y sanitización. También, proyectan que las ayudas totales llegarán a los 2 mil millones, pero saben que eso no será suficiente. “Yo le pido ayuda al gobierno porque no podemos salvarnos solos. El neoliberalismo le ha hecho mucho daño a la sociedad. Acá está el mundo, el planeta está dañado, El individualismo no debiera permear más en nuestras sociedades, pero lo vemos en nuestras comunas, cuando se hacen fiestas clandestinas, en el día de la madre, en subirse a un helicóptero, en ir a jugar golf…” A propósito de las relaciones entre gobierno central y locales, mucho se ha hablado de las atribuciones de los últimos. Contraloría, este miércoles, tomó razón de la modificación del decreto que permite a los jefes de la defensa impartir órdenes a funcionarios municipales para cumplir labores de fiscalización. La alcaldesa confirma su postura: “Yo me voy a sumar, pero no cambia la situación. Yo espero que en este decreto esté coordinada la colaboración y la cooperación, porque sin presupuesto no hay autonomía y la comuna de La Pintana depende del fondo común municipal”.

Han sido días intensos en terrero, en ese contexto, el anuncio de cuarentena total para el Gran Santiago, es recibido por las diversas comunas del Gran Santiago, una de ellas es La Pintana, donde su alcaldesa, Claudia Pizarro, es clara en decir que está preocupada. (Esta pandemia) “se ha manejado desde una óptica gerencial. Nos han hecho callar a alcaldes y alcaldesas, pero hemos tenido que salir decirle a la autoridad que sus mensajes han sido erráticos”, dice la jefa comunal para quien es fundamental lograr analizar el cuadro completo, para que todos puedan respetar las medidas sanitarias. “Yo creo en la cuarentena regional, pero eso no es posible respetar sin medidas económicas a los hogares”, así enfática critica lo que han sido las políticas para asegurar la comida en cientos de hogares del país. Evidentemente, en ausencia de alimento, lo que se ve es que salir a la calle no se vuelve una opción, sino una necesidad: “Lo que se ha hecho es insuficiente, porque vemos como la gente va a las ferias, vemos trabajos informales en las calles, y eso no pasaba antes en nuestras comunas. Estos empleos proliferan en nuestras comunas, porque no están llegando las ayudas y las personas tienen que comer”, dice la alcaldesa. La preocupación no solo son las familias más vulnerables, esto porque desde los municipios miran cómo la clase media se ha ido empobreciendo. “Es una gran preocupación porque si no aseguramos el pan de cada día, la gente va a seguir saliendo a trabajar. Hay que apretarse el cinturón como país, sin salvarnos solos”, reflexiona en la conversación. Claudia Pizarro no duda en que el Gobierno esté enfocado en salvar vidas, pese a ello, insiste en que se han tomado malas decisiones. “Nos han dicho que desde enero están trabajando en esto, pero estamos en mayo, estamos llegando al clima donde la gente se enferma y ya no tenemos exámenes, ni PCR y estamos recién entrando al inverno. Entonces, lo que nos dicen que está seguro, no está seguro y eso nos provoca muchas incertidumbres”. En el trabajo cotidiano, para paliar la crisis, como municipio, cuenta, han entregado 6500 cajas de mercadería, principalmente a la tercera edad. Además de eso, y con un gasto que estiman en los 1 mil millones de pesos, se han esforzado en tele-emergencia y sanitización. También, proyectan que las ayudas totales llegarán a los 2 mil millones, pero saben que eso no será suficiente. “Yo le pido ayuda al gobierno porque no podemos salvarnos solos. El neoliberalismo le ha hecho mucho daño a la sociedad. Acá está el mundo, el planeta está dañado, El individualismo no debiera permear más en nuestras sociedades, pero lo vemos en nuestras comunas, cuando se hacen fiestas clandestinas, en el día de la madre, en subirse a un helicóptero, en ir a jugar golf…” A propósito de las relaciones entre gobierno central y locales, mucho se ha hablado de las atribuciones de los últimos. Contraloría, este miércoles, tomó razón de la modificación del decreto que permite a los jefes de la defensa impartir órdenes a funcionarios municipales para cumplir labores de fiscalización. La alcaldesa confirma su postura: “Yo me voy a sumar, pero no cambia la situación. Yo espero que en este decreto esté coordinada la colaboración y la cooperación, porque sin presupuesto no hay autonomía y la comuna de La Pintana depende del fondo común municipal”.