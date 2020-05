142fc619c1

Nacional Crisis en el norte: autoridades locales y especialistas piden cuarentena total para la región de Antofagasta Son 1.277 los contagiados en la región y el número de fallecidos asciende a 11. Especialistas y autoridades locales acusan un abandono de la zona y le exigen al Ejecutivo cuarentena total. Camilo Villa J. Jueves 14 de mayo 2020 19:57 hrs.

Este miércoles, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo el anuncio: cuarentena total para el Gran Santiago. Una medida que, si bien no abarca a toda la Región Metropolitana, es un paso necesario según han manifestado los expertos. Tardío, pero necesario, dicen. Y, al parecer, esa tardanza que muchos le critican al Ejecutivo se está replicando en regiones, donde el Covid-19 también ha golpeado fuerte. Es el caso de la Región de Antofagasta. Son 1.277 los contagiados y el número de fallecidos asciende a 11. Estas cifras son las recopiladas por el Gobierno hasta el miércoles 13 a las 21 horas. En la zona, las comunas de Antofagasta y Mejillones se encuentran en cuarentena. Ante tal situación, los especialistas advierten que el panorama es complejo y se vendrá aún peor. El secretario del Colegio Médico de la Región de Antofagasta, Doctor Hugo Benítez, sostuvo que el colapso del sistema de salud en la zona es inminente. A tal punto, se ha llegado -a su juicio- por la tardía respuesta del Gobierno ante la crisis y, en parte, por la falta de educación de la población que, pese a las recomendaciones de quedarse en casa, siguen saliendo a la calle. Esta combinación ha hecho que hoy la situación en la región sea crítica. Según indicó el Doctor Benítez, hay posibilidad de aumentar las ya copadas camas UCI, sin embargo, no se cuenta con el personal necesario para poder hacer frente a la situación. “Estamos con un 78 por ciento, casi 80 por ciento -dicen algunos- de las camas UCI ocupadas en este momento, nosotros decimos que en realidad es el 90 por ciento, pero con una posibilidad de crecimiento de casi el doble de camas UCI, el problema es que no existe el personal ni los especialistas necesarios para articular esas camas, y eso complica aun más el panorama”. Para el patólogo, se pudo haber evitado llegar a la situación actual si el Gobierno hubiese instalado un cordón sanitario en las fronteras de la región, algo que no ocurrió y que ahora se pagan los costos de aquello. Desde el ámbito político, el diputado por la región, Esteban Velásquez, se refirió en duras palabras a las actuales autoridades centrales pues, a su juicio, la presente situación sanitaria no trató de evitarse porque “el Gobierno tiene un desprecio por el norte, el Gobierno no solo olvidó al norte, sino que desprecia al norte”. El parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social aseguró que muchas veces se le advirtió al Ejecutivo de la situación de la zona, sin embargo este hizo oídos sordos. Ahora, Velásquez espera que no sea así, que el Gobierno, de una vez por todas, decrete cuarentena total para toda la zona, región que, además, tiene más de 70 campamentos y la crisis sanitaria podría tener consecuencias devastadoras en ellos. “Las medidas que hoy se aplican han llegado tarde, no obstante le pedimos, le clamamos, le exigimos al Gobierno que hoy la región de Antofagasta debe considerarse en cuarentena, porque es una región tremendamente frágil, muy expuesta, con una gran población flotante, y con más de 70 campamentos que están pegados a los cerros de Antofagasta y donde el hacinamiento es inhumano”. Al interior de la región se encuentra la comuna de María Elena. Aquella localidad, donde habitan 6.814 personas, es hoy la zona más afectada de Antofagasta, nada menos que con 84 casos confirmados. Las autoridades locales han exigido cuarentena total al Gobierno. Por su parte, los vecinos bloquearon, este jueves, los accesos de entrada a la última oficina salitrera del país. En conversación con nuestro medio, la concejala de la comuna, Carmen Miranda, afirmó que los centros de salud de la zona no dan abasto y los pacientes deben ser derivados a las ciudades cercanas, como Calama. Ante tal panorama, Miranda solicitó al Ejecutivo que se decrete cuarentena total en la comuna. Además aseguró que las cifras publicadas sobre el coronavirus en María Elena podrían ser erradas. “Técnicamente pasamos todas las curvas de acuerdo a la incidencia de casos y a nuestra población, no hay fundamentos técnicos para no decretarnos en cuarentena, que es una medida que va a mitigar el tema de los siguientes contagios que se vienen porque, además, tenemos una treintena de exámenes esperando el resultado en Antofagasta porque las máquinas que hacen los exámenes no estaban funcionando y están mandando de Iquique, de un montón de ciudades que tienen también un alto porcentaje de contagio, entonces las informaciones que están publicando no son ciertas“. La situación es compleja en el norte de Chile. La sensación de abandono por parte del poder central es homogéneo entre su población, misma que pide visibilizar su situación, ya que acusan que la prensa nacional tampoco los oye. El llamado de los antofagastinos es a decretar medidas urgentes, antes de que sea demasiado tarde.

