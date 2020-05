142fc619c1

Trabajo “Datos de empleo en tiempo real”: Encuesta UC cifra en 9 por ciento desempleo en abril La construcción, agricultura y el comercio aparecen como las áreas más afectadas por la crisis. Diario UChile Jueves 14 de mayo 2020 16:25 hrs. Compartir

Esta mañana el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, a través de su director, el economista David Bravo, presentó la encuesta especial por empleo Covid-19, que analizó la situación que viven chilenos y chilenas en materia laboral ante la emergencia sanitaria. “Datos de empleo en tiempo real” es el nombre de este estudio que tiene como objetivo contribuir con información a la situación actual de nuestro país, para lo que se trabajó con una muestra de 3.950 hogares, con un total de 11.985 personas, representativas del 98 por ciento de la población La información fue recabada entre el 4 y el 11 de mayo, en base a situación de empleo de la última semana de abril. En lo que refiere a resultados, según la investigación la tasa de desempleo alcanza un 9 por ciento, 9,5 por ciento en hombres y 8,4 en mujeres, lo que da cuenta de una particularidad en este momento del mercado laboral, puesto que generalmente son las mujeres las que tienen mayor desempleo. Así lo expresó el economista David Bravo, quien señaló que esto podría asociarse a cómo el COVID ha sometido a las mujeres a cargas de trabajos domésticos. “Interpretando los datos que aquí se presentan lo que pienso es que esto tiene que ver con la situación particular del COVID en la que nos encontramos, y tal vez tiene que ver con este mismo doble rol o triple rol que juegan las mujeres (…) La conducta de búsqueda de trabajo puede estar afectada por eso, puede haber menor búsqueda porque está asociado con las múltiples labores que tal vez la mujer está desarrollando en mayor proporción que los hombres y la está afectado de esa manera, y eso se puede traducir en las cifras que estoy mencionando”, explicó. En tanto, respecto de la cifra de 9 por ciento de desempleo, y de las proyecciones que hablan de que pueda alcanzar los dos dígitos, el economista David Bravo indicó que lo importante es siempre intentar proyectar de una forma certera a partir de datos concretos respecto del comportamiento que se va dando en el mundo laboral. Asimismo dijo que ante la crisis sanitaria existe un miedo a salir a buscar empleo, ya sea por el temor al contagio, o por las cuarentenas, lo que también es influyente en que la cifra todavía no aumenta más. “Cuando fuimos a mirar exactamente cuáles son las razones que la gente dio para no buscar trabajo, básicamente todas denotan la crisis sanitaria. Las personas dicen bueno por la crisis del COVID, por temor a contagiarse, algunas personas dicen porque estoy en una población de riesgo, hay personas que dicen en realidad me acaban de despedir y no sé si puedo salir, estoy en cuarentena, entonces ¿cómo voy a buscar trabajo si estoy en cuarentena? cosas por el estilo”, comentó. Además, en lo que refiere al desglose de las cifras, se informó que las áreas en las que más se presenta desempleo son la construcción con 16,1 por ciento, agricultura con 11,3, el comercio con 9,5 y el transporte con 9 por ciento. Por otra parte, en lo que refiere a la realización de labores en la pandemia, el 67 por ciento de quienes trabajaron al menos una hora durante el periodo considerado, no pudo hacerlo bajo la modalidad de teletrabajo. Mientras que un 63,4 por ciento aseguró que las labores que realiza no podría desarrollarlas en absoluto en esta vía, solo un 8,7 respondió que podría hacerlo de forma igualmente efectiva, y 6 por ciento dijo que podría hacerlo de manera más efectiva. Por otra parte, en lo que a ingresos refiere, el 55 por ciento de los encuestados dijo que estos han disminuido en comparación a abril de 2019, un 38, 9 dijo que se han mantenido, y un 6,1 aseguró que han aumentado.



