“Esto está recién comenzando”: El primer reporte Minsal en cuarentena total en el Gran Santiago

En el reporte diario entregado por las autoridades de Salud, se confirmó que en Chile existen 41.428 casos totales de contagiados por Covid-19, con más de 1.800 positivos en las últimas horas. La cifra, además, reporta 27 nuevos fallecidos, la más alta desde el inicio de la pandemia en Chile. Según explicaron, existen hoy 751 personas hospitalizadas en cuidados críticos; 624 en ventilación mecánica y 127 en estado crítico. Así lo indicó Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales. La autoridad dijo que quedan 414 respiradores disponibles en todo el país. “Hemos aumentado la cantidad de camas de cuidados intensivos a más de 1 mil”, sin embargo, dijo que no serán suficientes. Desde el Minsal miran con preocupación los números en Antofagasta y Tarapacá. Desde la Armada se han sumado equipos médicos a Iquique, para poder hacer frente a los números, agregó el Subsecretario. Leer también: Nuevo informe Covid-19: María Elena, San Ramón y San Joaquín son las comunas con más casos activos Un punto central de la conferencia de este sábado fue la baja en los contagiados en este último reporte. Al respecto, insistieron, que era el resultado de menos exámenes tomados y menos informados. “Hacemos un llamado. Esto está recién comenzando. Es probable que exista un fuerte incremento en los casos, por eso, piden mantenernos en vigilancia”, dijeron las autoridades, insistiendo en que “este día no marca tendencia” y que “debemos prevenir los contagios”. Esto tiene que ver con la suspensión de cinco laboratorios, a propósito de las deficiencias mostradas en la toma de los test. Por eso se explica la baja en la tendencia que, en los últimos días, mantenía los números de nuevos contagios por sobre los dos mil. Hay laboratorios que no han entregado información, de esto se desprende la baja en la tasa de contagios para esta cuenta. “Hacemos un llamado a que informen rápidamente el resultado de los test, con el objetivo de tener una información diaria. Estos 1.800 casos se deben a lo que decimos. Es probable que mañana tengamos un mayor número de casos. No bajemos la guardia, porque un solo dato no hace tendencia”, reiteró Zúñiga. “La ciudadanía debe estar consciente de la gravedad de la situación”, advirtió Zúñiga. “Hay que pensar dos veces: en uno y en el prójimo. Este es un llamado a la solidaridad, porque debemos estar conscientes por aquellas personas más propensas a caer en cuidados intensivos, en personas que puedan fallecer”. Entre los otros números entregados, se confirmó que la red hospitalaria estaría en un 74 por ciento de su ocupación total. “Los efectos de la cuarentena empiezan a correr desde el día de hoy, pero sus resultados los veremos en los próximos días”. Sobre fiscalización, se han registrado más de 2 millones de controles. Hay 5.231 sumarios efectuados, comentó Paula Daza, subsecretaria del ramo. Se avisó que el número de fiscalizadores crecerá, pero que el éxito no depende de ello: “No vamos a tener un fiscalizador en cada esquina. Hacemos una súplica, todos debemos cuidarnos. Cada una de las personas que rompe la cuarentena, tiene el riesgo de contagiar a otros. Entonces, más allá de los números (de fiscalización), debemos tener claro que es la responsabilidad la que va a derrotar el coronavirus”. Senador Quinteros “Nos preocupa porque el Senado es un órgano del Estado. El Presidente nos ha pedido seguir funcionando, en ese sentido nos preocupa lo que pasa ahí”, dijo Daza en relación a la función suspendida del edificio del Legislativo por el contagio del senador Rabindranath Quinteros. Leer también: Vicepresidente del Senado es diagnosticado con Covid-19 y se convierte en el primer parlamentario contagiado ¿Podría enfrentar sumarios? “Como todas las personas que no respetan las normas, se enfrentan a un sumario y a la sanción que dice relación con el riesgo tomado”, informaron a propósito del desplazamiento del parlamentario a Los Lagos sin esperar la confirmación de su prueba de PCR.

