Economía Nacional Expertos cuestionan excesiva "prudencia" del Gobierno para enfrentar efectos económicos de la pandemia Tanto la economista Claudia Sanhueza como el economista Víctor Salas criticaron la austeridad que el Ejecutivo ha mantenido durante la pandemia. "Lo imprudente es hacer poco", sostienen. Camilo Villa J. Sábado 16 de mayo 2020 15:57 hrs.

Crisis sanitaria y, como efecto dominó, crisis económica. La pandemia del coronavirus ha afectado tanto el bolsillo del país como el de sus habitantes. Más ahora, con la cuarentena total declarada en el Gran Santiago gran parte de la actividad económica se retrotraerá y la preocupación de la gente se volcará a llevar un plato de comida a sus mesas. Ante esto, el Gobierno ya ha lanzado dos paquetes de medidas económicas que incluyeron, entre otras, el bono Covid y el recientemente aprobado Ingreso Familiar de Emergencia, sin embargo, para muchos economistas estas medidas son solo paliativas y no garantizan, por ningún motivo, una tranquilidad de las familias al respecto. Este viernes, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se defendió indicando a Radio Cooperativa que el Gobierno se ha inclinado por los beneficios por sobre el aumento del gasto fiscal porque su “responsabilidad es tener prudencia en esta materia”. “No es guardar plata para mirarla, quiero ser enfático en eso. Es una razón de precaución“, dijo el secretario de Estado. Al respecto, y consultado por nuestro medio, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, criticó el manejo económico del Ejecutivo en la crisis, indicando que la prudencia no es factible cuando no se le garantiza a la población un ingreso económico que le permita, efectivamente, respetar la cuarentena. “Aquí se combina la economía con el tema sanitario. Si tú resuelves el problema de la gente, del ingreso de la gente, entonces la gente no se va a mover de la casa. Pero, si llamas a la gente a estar en reclusión y no tienen ingresos para llevar comida a la olla, no van a querer hacerlo, más aún, no van a poder hacerlo. Esto retrata al Ministro, él es parte de la fila de los prudentes”. Salas advirtió que esta prudencia podría empeorar la situación. En ese sentido llamó a las autoridades chilenas a estar en sintonía con la gente y con los gobiernos de otros países, donde no han escatimado recursos para enfrentar la pandemia del coronavirus. Para el economista, Chile está en una buena posición para gastar dinero, pues cuenta con el capital. Similar opinión tiene la economista de la Universidad de Cambridge, Claudia Sanhueza, quien sostuvo que el Ejecutivo no ha hecho más que seguir los lineamientos de su ideología de derecha, esto es involucrar lo menos posible al Estado. Sin embargo, para la experta, la actual situación de crisis obliga a dejar las ideologías de lado y actuar con la máxima eficiencia posible. “En general los gobiernos de derecha siempre tratan de disminuir el gasto fiscal, por razones más bien ideológicas, sin embargo, en este caso, que le toca a un gobierno con estas preferencias enfrentar una crisis como esta, tiene que dejar su ideología de lado y enfrentar la crisis. Esta es una emergencia y tiene que haber una política que funcione. Lo eficiente es actuar con mucho menos prudencia”. Para Sanhueza, “lo imprudente es hacer poco” y es, justamente, lo que ha hecho el Ejecutivo. De todas maneras, se haga lo que se haga, el futuro inmediato no es próspero. Tanto Víctor Salas como Claudia Sanhueza coincidieron en que se viene una fuerte recesión económica y una gran cifra de desempleo, situación que los bonos no mejorarán.

