Jorge Baradit: "Una pandemia es el escenario soñado para la manipulación" Invitado por el programa Semáforo, de Radio Universidad de Chile, el escritor analizó los discursos propiciados por el Gobierno en el contexto de la pandemia por coronavirus. Diario UChile Domingo 17 de mayo 2020 10:59 hrs.

En los últimos meses, afectado por el coronavirus, Chile ha visto extendida una crisis que vivió su punto más álgido en octubre del año pasado. Pero, ¿existe una correlación entre ambos episodios? ¿hay alguna similitud en la forma en cómo las autoridades han trabajado sus discursos en el enfrentamiento de estos sucesos? Para analizarlo a profundidad, la periodista Antonella Estévez, conductora del programa Semáforo, de Radio Universidad de Chile, conversó con el escritor Jorge Baradit, autor de los éxitos en ventas “Historia secreta de Chile” y “Héroes”. Amparado en el uso de los medios de comunicación a su favor, para Baradit, la estrategia discursiva del Gobierno en el enfrentamiento de las crisis ha sido “macabra”, similar tanto en el estallido social como en la pandemia, y capaz de esquivar hechos que toda la ciudadanía puede ver y que a su vez condena. “La estrategia que tomó el Gobierno en octubre llega hasta hoy. Queda una escoba, pero no respondo las preguntas, dejo claro que no voy a aceptar ese tipo de preguntas, saco a los periodistas y nadie va a poner en tela de juicio. Esto sigue, es una especie de ir haciéndose el loco. No hay una estrategia muy violenta contra la prensa, sino que simplemente la prensa le lleva el amén a lo que dice o no La Moneda”, criticó Baradit. Situaciones como estas quedan de manifiesto, según el escritor, en el hecho de que el general de Carabineros, Mario Rozas, aún continúe en su cargo, cuando existen cuatro informes de organismos internacionales que demuestran una vulneración continua de los Derechos Humanos por parte de las policías. Y es justamente esta estrategia de normalización de asuntos tan graves lo que para Baradit podría significar la llamada “nueva normalidad”, en la cual el Gobierno estuvo insistiendo no hace mucho pese a la no disminución de la curva de contagios en el país. “En Chile no tenemos tiroteos masivos, ataques de los que nos horrorizamos, pero acaban de ocurrir y lo protagonizaron carabineros, eso no ocurre ni en Estados Unidos, y no pasó nada. Qué es lo que se construye con esta indolencia frente a actos de la mayor gravedad, lo que acaba de pasar con Lavín, que el tipo está abriendo el mall y ayer se estaba horrorizando de la irresponsabilidad de la gente que sale a la calle”, precisó. Asimismo, el autor de “Historia secreta de Chile” se refirió a la posibilidad que brinda la pandemia al Gobierno, de concentrar la atención en ciertos puntos y hacer pasar leyes que, posterior a esta crisis, podrían otorgar a las autoridades mayores posibilidades de control sobre la ciudadanía. “Una pandemia es el escenario soñado para la manipulación y para introducir cambios en la legislación. Algo que ayer estaba pasando piola, como es que una ley que estaba durmiendo desde el 2019 sobre la modernización del sistema de inteligencia, Piñera le puso suma urgencia y es una ley que le permite al presidente utilizar la inteligencia militar en contra de nacionales”, indicó. Finalmente, el escritor enfatizó que la población debería mantenerse alerta frente a estos sucesos, y sobre todo cuestionar y no normalizar hechos como la permanencia de militares en las calles, dado que, como se ha visto en situaciones no tan lejanas, más que protección, su rol ha sido coartar las libertades civiles y actuar sin un mínimo cuestionamiento a las órdenes que provienen del Gobierno.

