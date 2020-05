6f243f47af

7816dcdda3

Cultura Presidente ICOM Chile: “Los museos deben tener una relación afectiva con su comunidad” Este 18 de mayo se conmemora un nuevo Día Internacional del Museo. En ese contexto, Leonardo Mellado se refirió a los desafíos que deben enfrentar las entidades patrimoniales de cara a la pandemia. Abril Becerra Domingo 17 de mayo 2020 10:28 hrs. Compartir

En el marco de la pandemia por coronavirus, los museos internacionales y locales han debido adaptarse a las nuevas circunstancias. Con sus puertas cerradas y exhibiciones paralizadas, las entidades patrimoniales han debido trasladarse al mundo digital, indagando en nuevas formas de entregar contenido y revisitando su colección. Sin embargo, en ese camino, no todos han tenido las mismas posibilidades de desarrollo. Los análisis hablan de un universo en donde no todos reciben los mismos recursos y en donde no todos cuentan con el personal necesario para seguir conectados con su público. De esa forma y de cara a una nueva conmemoración del Día Internacional de los Museos que se celebra este 18 de mayo, el debate respecto del futuro de estas instituciones culturales adopta otro carácter. En ese sentido, para Leonardo Mellado, presidente del Consejo Internacional de Museos de Chile (ICOM), frente a esta discusión deben abordarse preguntas como qué rol deben jugar los museos bajo la pandemia o bien, cómo dar respuesta a un público con múltiples necesidades y sometido a cuarentena. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen desde ICOM Chile respecto del desarrollo de los museos bajo la pandemia? En general, la respuesta ha sido el cierre de los museos. Sin embargo, inmediatamente empezaron a aplicar su trabajo a través de la vía virtual y, por ende, han generado acciones educativas de difusión. Esa ha sido la forma en la que las instituciones museales han salido a responder ante la pandemia. De todas formas, dentro del fuero interno de los trabajadores y trabajadoras de museos, socios y socias, existe un elemento fundamental que es el tema de la incertidumbre. El no saber bien qué es lo que nos espera, qué es lo que nos depara, qué significa este cierre de los museos. ¿Qué tan preparados estaban los museos para trasladarse a la Web, considerando la desigualdad de recursos que existe, muchas veces, en las instituciones? El diagnóstico no es tan malo. Todo parece indicar que muchas instituciones ya estaban insertas en el medio digital. Museos más pequeños, más modestos, que no tenían muchos contenidos se han abocado también en esa línea. Hay distintos alcances y distintos desafíos en las formas de ver el mundo digital, porque no solamente están los sitios Web institucionales, sino que también están las redes sociales y otro tipo de plataformas que, efectivamente, son las que diversifican la oferta en materia de contenidos virtuales. Entonces, al parecer habría un acercamiento a la virtualidad, pero además está la imposibilidad de los usuarios de poder acceder a estas ofertas virtuales, porque una cosa es que los museos y las instituciones puedan ofrecer una diversidad de productos, pero otra cosa es cuán posible es que la comunidad pueda acceder a ello. Hay que saber distinguir. ¿Cómo se ha dado respuesta al resguardo de las colecciones en el contexto de la pandemia, pensando que esta también es una idea importante para los museos? No puedo hablar por todos, pero en varios museos se han establecido planes de contingencia en los que el equipo se ha turnado para hacer un ejercicio de mantención de las colecciones. No podemos descuidar las colecciones que requieren, permanentemente, un monitoreo. Son muchas las condiciones que se dan para poder generar un posible deterioro dentro de las colecciones y, por lo tanto, hay que establecer medidas de resguardo permanente, pese a que las colecciones puedan estar en condiciones de climatización adecuada. Sobre los recursos destinados para los museos, uno podría pensar que una vez superada la contingencia el presupuesto para estas instituciones debería reforzarse … De todas maneras. De hecho, como ICOM hemos propuesto que se formule una legislación en torno a los museos, o sea, que se haga una ley de museos así como se está trabajando en una ley de archivos o como la misma ley del patrimonio cultural. Debiese existir una ley de museos que toque distintos tópicos desde definiciones conceptuales, qué vamos a entender en Chile por museos, porque hay una diversidad importante, cómo van a ser protegidos a través de leyes, cómo las colecciones van a estar resguardadas, porque a la larga ese patrimonio es de todos. Todo ese tipo de cosas son las que tendríamos que ir resguardando. Con ello, el financiamiento, los fondos y una serie de otras cosas que deben ser tratadas desde el punto de vista legal. ¿Cuál es el rol que deberían asumir los museos de cara a la pandemia? Los museos no son solamente instituciones que resguardan colecciones, sino que son espacios sociales y cuando hablamos de espacios sociales nos referimos a que debiesen abordar los problemas de una sociedad en su pasado y en su presente. Hoy ese presente demanda una vinculación más estrecha con la comunidad. En ese sentido, los museos deben prestar una función social. De cara al coronavirus, una función social, a mi juicio, es que los museos deben tener una relación afectiva con su comunidad. En algún momento, sobre todo en la sociedad latinoaméricana que es mucho de piel, se va a requerir que alguien, usando un término mexicano, nos apapache, y el museo debe cumplir también esa función. Eso no lo van a hacer los hospitales o las clínicas. La comunidad en su conjunto no cuenta hoy con una institucionalidad que apele a los afectos, a la identidad, al quienes somos o por qué nos constituimos como unidad. En esta lógica museológica del afecto es donde el museo debe partir haciendo un trabajo de rearticulación de la comunidad. Conmemoración En el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, desde ICOM propusieron una conversación para continuar abordando el debate respecto del rol de los museos frente a la crisis. En el diálogo, que se desarrollará a través de las plataformas digitales de la entidad, participarán Eduardo Ribotta, museólogo y arqueólogo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina; Cintia Velázquez, docente e investigadora en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM), perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México; y Javiera Carmona, académica de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha (UPLA). La transmisión comenzará a las 12:00 horas en Chile.

En el marco de la pandemia por coronavirus, los museos internacionales y locales han debido adaptarse a las nuevas circunstancias. Con sus puertas cerradas y exhibiciones paralizadas, las entidades patrimoniales han debido trasladarse al mundo digital, indagando en nuevas formas de entregar contenido y revisitando su colección. Sin embargo, en ese camino, no todos han tenido las mismas posibilidades de desarrollo. Los análisis hablan de un universo en donde no todos reciben los mismos recursos y en donde no todos cuentan con el personal necesario para seguir conectados con su público. De esa forma y de cara a una nueva conmemoración del Día Internacional de los Museos que se celebra este 18 de mayo, el debate respecto del futuro de estas instituciones culturales adopta otro carácter. En ese sentido, para Leonardo Mellado, presidente del Consejo Internacional de Museos de Chile (ICOM), frente a esta discusión deben abordarse preguntas como qué rol deben jugar los museos bajo la pandemia o bien, cómo dar respuesta a un público con múltiples necesidades y sometido a cuarentena. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen desde ICOM Chile respecto del desarrollo de los museos bajo la pandemia? En general, la respuesta ha sido el cierre de los museos. Sin embargo, inmediatamente empezaron a aplicar su trabajo a través de la vía virtual y, por ende, han generado acciones educativas de difusión. Esa ha sido la forma en la que las instituciones museales han salido a responder ante la pandemia. De todas formas, dentro del fuero interno de los trabajadores y trabajadoras de museos, socios y socias, existe un elemento fundamental que es el tema de la incertidumbre. El no saber bien qué es lo que nos espera, qué es lo que nos depara, qué significa este cierre de los museos. ¿Qué tan preparados estaban los museos para trasladarse a la Web, considerando la desigualdad de recursos que existe, muchas veces, en las instituciones? El diagnóstico no es tan malo. Todo parece indicar que muchas instituciones ya estaban insertas en el medio digital. Museos más pequeños, más modestos, que no tenían muchos contenidos se han abocado también en esa línea. Hay distintos alcances y distintos desafíos en las formas de ver el mundo digital, porque no solamente están los sitios Web institucionales, sino que también están las redes sociales y otro tipo de plataformas que, efectivamente, son las que diversifican la oferta en materia de contenidos virtuales. Entonces, al parecer habría un acercamiento a la virtualidad, pero además está la imposibilidad de los usuarios de poder acceder a estas ofertas virtuales, porque una cosa es que los museos y las instituciones puedan ofrecer una diversidad de productos, pero otra cosa es cuán posible es que la comunidad pueda acceder a ello. Hay que saber distinguir. ¿Cómo se ha dado respuesta al resguardo de las colecciones en el contexto de la pandemia, pensando que esta también es una idea importante para los museos? No puedo hablar por todos, pero en varios museos se han establecido planes de contingencia en los que el equipo se ha turnado para hacer un ejercicio de mantención de las colecciones. No podemos descuidar las colecciones que requieren, permanentemente, un monitoreo. Son muchas las condiciones que se dan para poder generar un posible deterioro dentro de las colecciones y, por lo tanto, hay que establecer medidas de resguardo permanente, pese a que las colecciones puedan estar en condiciones de climatización adecuada. Sobre los recursos destinados para los museos, uno podría pensar que una vez superada la contingencia el presupuesto para estas instituciones debería reforzarse … De todas maneras. De hecho, como ICOM hemos propuesto que se formule una legislación en torno a los museos, o sea, que se haga una ley de museos así como se está trabajando en una ley de archivos o como la misma ley del patrimonio cultural. Debiese existir una ley de museos que toque distintos tópicos desde definiciones conceptuales, qué vamos a entender en Chile por museos, porque hay una diversidad importante, cómo van a ser protegidos a través de leyes, cómo las colecciones van a estar resguardadas, porque a la larga ese patrimonio es de todos. Todo ese tipo de cosas son las que tendríamos que ir resguardando. Con ello, el financiamiento, los fondos y una serie de otras cosas que deben ser tratadas desde el punto de vista legal. ¿Cuál es el rol que deberían asumir los museos de cara a la pandemia? Los museos no son solamente instituciones que resguardan colecciones, sino que son espacios sociales y cuando hablamos de espacios sociales nos referimos a que debiesen abordar los problemas de una sociedad en su pasado y en su presente. Hoy ese presente demanda una vinculación más estrecha con la comunidad. En ese sentido, los museos deben prestar una función social. De cara al coronavirus, una función social, a mi juicio, es que los museos deben tener una relación afectiva con su comunidad. En algún momento, sobre todo en la sociedad latinoaméricana que es mucho de piel, se va a requerir que alguien, usando un término mexicano, nos apapache, y el museo debe cumplir también esa función. Eso no lo van a hacer los hospitales o las clínicas. La comunidad en su conjunto no cuenta hoy con una institucionalidad que apele a los afectos, a la identidad, al quienes somos o por qué nos constituimos como unidad. En esta lógica museológica del afecto es donde el museo debe partir haciendo un trabajo de rearticulación de la comunidad. Conmemoración En el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, desde ICOM propusieron una conversación para continuar abordando el debate respecto del rol de los museos frente a la crisis. En el diálogo, que se desarrollará a través de las plataformas digitales de la entidad, participarán Eduardo Ribotta, museólogo y arqueólogo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina; Cintia Velázquez, docente e investigadora en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM), perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México; y Javiera Carmona, académica de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha (UPLA). La transmisión comenzará a las 12:00 horas en Chile.