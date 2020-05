c06659b321

Funcionarios del Sename por nueva directora: "Esperamos que tenga la comprensión necesaria para poder trabajar con nosotros" La directora subrogante del servicio, Claudia de la Hoz se mantendrá en el dicho cargo hasta que el concurso por Alta Dirección Pública defina quien ejercerá de manera titular. Diario Uchile Lunes 18 de mayo 2020 17:51 hrs.

Este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nombró a Claudia de la Hoz como la nueva directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Menores (Sename). El nombramiento se da luego de que su predecesora, Susana Tonda, renunciara a su cargo el pasado 4 de mayo por no contar “con la confianza de la jefatura directa”, luego del fracaso en el polémico convenio con la ANI y el cierre de un hogar en Hualpén investigado por delitos sexuales. La nueva directora, abogada de la Universidad de Temuco, se desempeñaba como directora regional del Sename en la región de La Araucanía, tal como asumió en la primera administración del presidente Sebastián Piñera. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, consideró que el nombramiento de Claudia de la Hoz no es sorpresa, pues es del mismo sector del Gobierno “Todos los servicios públicos estamos viviendo, con el tema de la pandemia, días complejos. Ya llegó el virus al Sename, a los funcionarios, y gracias a Dios son pocos los niños que tenemos contagiados, pero necesitamos una directora con humanidad y comprensión en estos tiempos difíciles. Más que implementar proyectos o leyes, lo que más se necesita hoy día es resguardar la salud de los funcionarios y funcionarias para atender bien a los niños, niña y jóvenes. Esperamos que ella tenga la comprensión necesaria para poder trabajar con nosotros”, declaró. Sobre la renuncia de Tonda, del Basto consideró que se dio en un momento poco oportuno dado el contexto de pandemia. “Creo que fue el peor momento para que se fuera la directora. Si bien, teníamos hartas diferencias respecto a lo que se estaba haciendo y las implementaciones de las residencias, creemos que con ella habíamos llegado a buenos acuerdos. En el sentido de cómo enfrentar el virus en el Sename, se había hecho bastante bien”, dijo. “El Gobierno tomó una muy mala decisión, en el sentido que no pensó en los niños. Hubo semanas que estuvimos descabezados, que no había a quien reclamar y manifestarle cuales eran nuestros problemas. Tenemos faltas de insumos y de prioridad en la sanitación. Tenemos requerimientos como cualquier otra institución y no tuvimos una autoridad que pudiera interpelar más arriba para lograr lo que necesitábamos para trabajar bien”, agregó De la Hoz, como directora subrogante, se mantendrá en el cargo hasta que la Alta Dirección Pública de fin al concurso que definirá a la nueva dirección que asumirá de forma titular.

