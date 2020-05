c06659b321

Covid-19 María Soledad Barría: “El testeo tiene que hacerse en los territorios, en atención primaria” En entrevista con nuestro medio la ex ministra de Salud del primer gobierno de Michelle Bachelet analizó la situación sanitaria del país ad portas de las semanas más complejas a raíz de la pandemia del COVID-19. Diario UChile Lunes 18 de mayo 2020 17:43 hrs. Compartir

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la ex ministra y directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, María Soledad Barría, comentó la situación que enfrenta nuestro país actualmente producto del COVID-19. Al respecto la ex secretaria de Estado valoró el cambio de tono del Presidente Sebastián Piñera, quien asumió que el país no estaba preparado para esta pandemia. Barría dijo que es de suma importancia que la población conozca la gravedad o no de la situación que se está viviendo. “Hay que valorar este cambio, yo creo que efectivamente esta es una situación en la cual todos estamos aprendiendo”, comentó. Sin embargo, lamentó que mucho de lo que hoy se está anunciando, son necesidades que desde hace tiempo se han venido discutiendo, como por ejemplo ayudar con alimentación a quienes producto de la cuarentena dejan de recibir ingresos. En esa misma línea, señaló que le parece que el Ingreso Familiar de Emergencia es insuficiente. Por otra parte, María Soledad Barría dijo que “en una pandemia es fundamental la conducción, y la conducción está en el Ejecutivo, y también eso tiene que ver con a quienes hemos elegido como país, y ese es el Ejecutivo que tenemos y ese es el que tiene que conducir esta crisis. Así que yo en ese sentido no me pierdo, aquí uno puede tratar de apoyar, colaborar, inducir, buscar llegar con ideas, pero la conducción la tiene el gobierno y en este caso el ministro de Salud”. Respecto del alza que se ha dado en los casos, la ex ministra indicó que los días que vienen serán complicados: “No sabemos si esta semana va ser la más dura, pero de que será dura será, porque no sabemos todavía si hemos llegado o no al peak de los contagios. La cifra si bien ha estado relativamente pareja entre los 2500, 2600 podemos tener un nuevo incremento porque ha habido problemas en los test. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales en que hoy día debiera ponerse atención de parte del Ministerio de Salud porque hay una confusión total respecto a cuántos test, y si se pueden tomar todos los test necesario en atención primaria”. “Aquí el testeo tiene que hacerse en los territorios, en atención primaria a las personas, no solamente en los contagiados que están con síntomas, sino en las personas que están alrededor. Si tenemos una cantidad baja de testeos vamos a estar subevaluando la cantidad de contagiados y eso es muy peligroso”, añadió la directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto con destacar que si bien las autoridades han dicho que se debe testear a los asintomáticos, la realidad es que esto no se ha traducido en una instrucción, y en las comunas solo se está tomando pruebas a los sintomáticos. “Todavía lo que está rigiendo en la atención primaria es que solo se les hace a los sintomáticos, y no a los asintomáticos, entonces es indispensable corregir aquello, hacerle a los asintomáticos”, afirmó. Por ello, María Soledad Barría comentó que fortalecer el trabajo con la atención primaria, el aumento de testeos y sacar a los contagiados a residencias sanitarias para poder aislarlos y así contener los contagios son elementos vitales para enfrentar la pandemia en el país. Asimismo destacó el rol de la atención primaria y los municipios, dado el conocimiento que ahí se tiene de las comunidades: “El llamado descentralizador y a confiar en la atención primaria tiene que ver en que esos son los equipos que conocen los territorios. Aquí las personas que están en la atención primaria, en conjunto con la gente del municipio, independiente de que signo sea el municipio, son los que pueden actuar en los territorios”. “Necesitamos volver la confianza a los territorios, tanto al municipio como la atención primaria, y los recursos para esta pandemia debieran partir desde allí. Por cierto que cuando la persona está grave se tiene que enviar al hospital y allí tiene que tener ojalá toda los recursos, el intensivo, pero muchas veces las personas de los hospitales no saben cómo funciona la atención primaria”, concluyó.

