Salud Chile sin acceso a salud reproductiva y sexual: encuesta de Miles denuncia preocupantes cifras Al menos 4 de cada diez personas denuncian el hecho. Los datos corresponden a los resultados de la Encuesta de Acceso a Salud Sexual y Reproductiva, que fue realizada por la Corporación. Diario UChile Martes 19 de mayo 2020 12:46 hrs.

Corporación Miles dio a conocer los resultados de su Encuesta de Acceso a Salud Sexual y Reproductiva, primer estudio de este tipo en tiempos de pandemia y cuyo resultado es preocupante: Desde que se decretó el Estado de Emergencia en nuestro país, producto del Coronavirus, el 72 por ciento de quienes vieron dificultado el acceso a salud sexual y reproductiva, no pudo acceder a métodos anticonceptivos en distintos centros de salud públicos. La encuesta se realizó entre el 20 y 29 de abril a más de 500 personas, y entre las principales causas expresadas por los encuestados radican en una falta de stock disponible, los centros de salud no estarían prestando el servicio de entrega y han visto incrementado el precio de los anticonceptivos. “Lo anterior resulta preocupante, porque antes de la pandemia alrededor del 50 por ciento de los ingresos a control prenatal en el sistema público de salud se trataban de mujeres que no habían planificado el embarazo, cifra que podría aumentar con la falta de acceso. Un embarazo no planeado no solo expone a la mujer a aborto inseguro y complicaciones obstétricas, sino que además repercute en el proyecto de vida y en la falta de oportunidades futuras, perpetuando el rol de crianza y maternidad en las mujeres”, indicaron desde Corporación Miles. Más aún, considerando los últimos datos entregados por la ONU que proyecta 7 millones de embarazos no planeados en el mundo, debido a la falta de acceso producto de las medidas restrictivas del Covid-19. El organismo internacional vislumbra un escenario dramático si las restricciones se mantienen durante seis meses: 47 millones de mujeres en países de renta media y baja no tendrán acceso a anticonceptivos modernos, más de 1.700.000 mujeres con complicaciones obstétricas, más de 28 mil muertes como consecuencia del embarazo y parto, y más de 3 millones de abortos inseguros. “Esto ocurriría porque no se está entregando el servicio, por falta de stock de anticonceptivos y condones, o bien porque los profesionales de la salud carecen de los elementos de protección esenciales para ofrecer el servicio de forma segura”, enfatiza Corporación Miles. También resulta preocupante que tampoco haya acceso a exámenes y tratamientos de salud sexual y reproductiva. Un 24 por ciento de las personas necesitaban realizarse el examen del PAP y, de ellas, incluso, el 85 por ciento finalmente no pudo realizárselo. “Esto es gravísimo. Este examen detecta el cáncer cervicouterino, uno de los principales causantes de mortalidad femenina en Chile. Además, este examen se encuentra incorporado en las Garantías Explícitas en salud (GES), cuya garantía de oportunidad fue anulada por decreto supremo el 8 de abril, lo que nos parece terrible”, agregan desde la ONG. Por otra parte, la encuesta detectó problemas de acceso a exámenes y tratamientos de VIH. “El 16% de las personas presentó dificultades al solicitar el examen para la detección del VIH y un 90% de ellos no pudo definitivamente hacérselo. Las causas fueron porque el lugar no estaba realizando el servicio (48%), le cancelaron la hora (29%) o desinformación y aumento en listas de espera (16%)”. Lo anterior resulta preocupante considerando las altas tasas de VIH en población joven que presentaba nuestro país previo a la pandemia y las insuficientes medidas de prevención aplicadas por la autoridad sanitaria que han sido duramente criticas por la sociedad civil por su falta de participación en el diseño de las mismas. En Chile, desde el año 2018 se encuentra vigente la Norma de Regulación de la Fertilidad que establece la necesidad y obligatoriedad de favorecer el acceso expedito a anticoncepción y condones en período de emergencia y catástrofe. Pero, hasta ahora, el MINSAL no ha tomado ninguna medida al respecto. “El Ministerio de Salud tiene los instrumentos legales y administrativos para fortalecer el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva en época de crisis y no los ha usado. Las autoridades tuvieron meses para prepararse y proveer de insumos y asegurar turnos para dar continuidad a la atención y no lo hizo. Los equipos de salud han hecho grandes esfuerzos en generar protocolos locales en espera de orientaciones formales de parte del MINSAL y a más de dos meses del primer caso de Covid-19 en Chile aún no se publica ningún protocolo u orientación técnica sobre atención de embarazadas, anticoncepción o ITS en pandemia”, comentaron desde Corporación Miles.

