37de40b0e1

7c4360a474

Covid-19 Política Diputada Hoffmann y protestas en El Bosque: “Tenemos antecedentes de gente que salió y que está vinculada a grupos de narcotraficantes” La parlamentaria UDI se refirió a la compleja situación vivida en la comuna de El Bosque y la suficiencia de las medidas optadas por el Gobierno. Además, abordó la idea de un acuerdo nacional nacida desde algunos dirigentes políticos. Diario Uchile Martes 19 de mayo 2020 16:23 hrs. Compartir

Tras las manifestaciones que se registraron en la comuna de El Bosque y que posteriormente se replicaron en distintos puntos de la capital, representantes del oficialismo plantearon sus dudas respecto de quienes estarían detrás de dichas acciones, así como de la intencionalidad de las mismas. Es así como un grupo de diputados de Chile Vamos, pidieron este martes investigar a grupos organizados que utilizarían la crisis sanitaria para generar violencia. Sobre este tema, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de la UDI, María José Hoffmann, manifestó que en las protestas registradas este lunes habría personas que tendrían otro tipo de motivaciones. “Lo lamento muchísimo (lo ocurrido en El Bosque). No se cumple la cuarentena, la gente salió irresponsablemente, pudiendo contagiar a otros, y además tenemos antecedentes que, además de la gente que salió por una necesidad, hay quienes también están vinculadas a grupos de narcotráfico”, denunció la parlamentaria. “Éste no es un conflicto del Gobierno, es uno del país. Esperamos que Carabineros y la PDI haga su pega como lo ha hecho”. Hoffmann citó a medios y páginas de redes sociales para apoyar esta tesis, pero fuera de esta temática, la diputada no dijo no entender la necesidad de la gente al salir, puesto que le día anterior, en cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera confirmó la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos para familias vulnerables. “¿Cuál es el objetivo? La ayuda no va a llegar más rápido. No hablemos de la insensibilidad del Gobierno porque fue al día siguiente del anuncio. Yo creo que no vamos a solucionar algo con este tipo de manifestaciones. El llamado es a no incumplir la cuarentena y no recurrir la violencia”, expresó. En cuanto a las medidas optadas por el Gobierno de su misma línea política, la diputada confesó que las medidas quizás no han sido suficientes y que falta por hacer, pero las autoridades han realizado un esfuerzo para paliar las fuertes consecuencias de la crisis. “Los recursos del Estado son limitados. No van a poder haber ingresos y transferencias directas permanentemente hasta el fin de los días, por lo tanto, la gente tiene que recuperar esa libertad y ese derecho al trabajo. El Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor”, dijo. En abril, el Presidente anunció un fondo de 2 mil millones de dólares, de los cuales un poco más 800 millones de dólares pertenecen al Ingreso Familiar de Emergencia. Con el aviso de las canastas solidarias, Piñera anunció el envío de un decreto que permitiría la entrega de más de 80 mil millones a municipios del país, con el objetivo de enfrentarse a la pandemia. En otras materias, Hoffmann se mostró a favor de la propuesta de un acuerdo nacional, planteada por José Miguel Insulza (PS) y Mario Desbordes (RN) en un documento que trabajan desde hace tres semanas y que busca emular el pacto que habilitó el proceso constituyente, con el fin de trabajar juntos para superar la crisis “Aquí hay un itinerario, pero obviamente que me parecería súper bien que pueda existir un pacto tal como se hizo en noviembre, con un montos y fechas que concordemos, pero con la flexibilidad que tiene la contingencia también. Yo sé que ésta es una decisión del Presidente, pero que haya una propuesta me parece bien. Se saca la desconfianza de izquierdas y derechas”, dijo.

Tras las manifestaciones que se registraron en la comuna de El Bosque y que posteriormente se replicaron en distintos puntos de la capital, representantes del oficialismo plantearon sus dudas respecto de quienes estarían detrás de dichas acciones, así como de la intencionalidad de las mismas. Es así como un grupo de diputados de Chile Vamos, pidieron este martes investigar a grupos organizados que utilizarían la crisis sanitaria para generar violencia. Sobre este tema, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de la UDI, María José Hoffmann, manifestó que en las protestas registradas este lunes habría personas que tendrían otro tipo de motivaciones. “Lo lamento muchísimo (lo ocurrido en El Bosque). No se cumple la cuarentena, la gente salió irresponsablemente, pudiendo contagiar a otros, y además tenemos antecedentes que, además de la gente que salió por una necesidad, hay quienes también están vinculadas a grupos de narcotráfico”, denunció la parlamentaria. “Éste no es un conflicto del Gobierno, es uno del país. Esperamos que Carabineros y la PDI haga su pega como lo ha hecho”. Hoffmann citó a medios y páginas de redes sociales para apoyar esta tesis, pero fuera de esta temática, la diputada no dijo no entender la necesidad de la gente al salir, puesto que le día anterior, en cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera confirmó la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos para familias vulnerables. “¿Cuál es el objetivo? La ayuda no va a llegar más rápido. No hablemos de la insensibilidad del Gobierno porque fue al día siguiente del anuncio. Yo creo que no vamos a solucionar algo con este tipo de manifestaciones. El llamado es a no incumplir la cuarentena y no recurrir la violencia”, expresó. En cuanto a las medidas optadas por el Gobierno de su misma línea política, la diputada confesó que las medidas quizás no han sido suficientes y que falta por hacer, pero las autoridades han realizado un esfuerzo para paliar las fuertes consecuencias de la crisis. “Los recursos del Estado son limitados. No van a poder haber ingresos y transferencias directas permanentemente hasta el fin de los días, por lo tanto, la gente tiene que recuperar esa libertad y ese derecho al trabajo. El Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor”, dijo. En abril, el Presidente anunció un fondo de 2 mil millones de dólares, de los cuales un poco más 800 millones de dólares pertenecen al Ingreso Familiar de Emergencia. Con el aviso de las canastas solidarias, Piñera anunció el envío de un decreto que permitiría la entrega de más de 80 mil millones a municipios del país, con el objetivo de enfrentarse a la pandemia. En otras materias, Hoffmann se mostró a favor de la propuesta de un acuerdo nacional, planteada por José Miguel Insulza (PS) y Mario Desbordes (RN) en un documento que trabajan desde hace tres semanas y que busca emular el pacto que habilitó el proceso constituyente, con el fin de trabajar juntos para superar la crisis “Aquí hay un itinerario, pero obviamente que me parecería súper bien que pueda existir un pacto tal como se hizo en noviembre, con un montos y fechas que concordemos, pero con la flexibilidad que tiene la contingencia también. Yo sé que ésta es una decisión del Presidente, pero que haya una propuesta me parece bien. Se saca la desconfianza de izquierdas y derechas”, dijo.