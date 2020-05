37de40b0e1

Cultura Festival Stgo Music reúne a casi una decena de artistas por streaming Camila Moreno, Pedropiedra, Princesa Alba, Alain Johannes y Rubio, entre otros, participarán del evento que se realizará entre el 13 de junio y el 1 de agosto, con transmisiones pagadas. Diario Uchile Martes 19 de mayo 2020 19:31 hrs. Compartir

Casi diez conciertos consecutivos que se transmitirán en línea contempla la primera edición del Festival Stgo Music, que se desarrollará entre el 13 de junio y el 1 de agosto y que contempla venta de entradas para parte de Latinoamérica y Estados Unidos. La iniciativa surge como una respuesta frente a la crisis del Covid-19 y contempla presentaciones de Camila Moreno, Pedropiedra, Princesa Alba, Alain Johannes, Rubio, We Are The Grand, BBS Paranoicos, Cigarbox Man y Frank’s White Canvas. A diferencia de la mayoría de las presentaciones en línea que se han hecho hasta ahora, dicen sus organizadores, serán conciertos con bandas y equipos técnicos completos, desde un Club Amanda adaptado a los requerimientos sanitarios. “La idea surgió con la motivación de mantener activa una escena que está decaída desde hace unos meses y que la pandemia lo profundizó. Queremos apoyar y generar recursos para los que estamos en el medio musical como artistas, equipos técnicos y de producción, camarógrafos, diseñadores; es toda una industria afectada y que aún no hay señales de volver a mediano plazo a las actividades en vivo. Por otro lado también queremos ofrecer una propuesta de alto valor y atractiva para las personas que están en sus casas”, dijo Ismail Warda, productor ejecutivo del evento. El público podrá acceder a las transmisiones con entradas disponibles en el sistema Passline, cuyos valores parten en $3.500.



Más información en este enlace.

