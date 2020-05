“Indolente” e “irresponsable”: las críticas a la UDI por vincular al narcotráfico con las protestas en El Bosque

37de40b0e1

“Tenemos antecedentes de gente que salió y que está vinculada a grupos de narcotráfico”, declaró esta mañana la diputada de la Unión Demócrata Independiente, María José Hoffmann, en una conversación con Radio y Diario Universidad de Chile respecto del de su postura frente a las protestas originadas este lunes en la comuna de El Bosque. Esta arremetida UDI, por supuesto, empezó a gestarse a solo horas de haberse conocido las manifestaciones no solo en la comuna mencionada, sino en la Villa Francia, Maipú, La Granja y el centro de Santiago. Así, por ejemplo, la presidenta de dicha coalición, Jacqueline van Rysserlberghe, pidió al Gobierno la aplicación de acciones legales para quienes resulten responsables de estos hechos. ¿Cuál es la opinión desde las autoridades territoriales donde se produjeron las primeras protestas? ¿Es el Narco el causante de la agitación? La concejala de la municipalidad de Santiago, Irací Hassler, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, criticó lo manifestado por la UDI, sobre todo, porque, según dijo, la diputada Hoffmann debería entregar sus antecedentes a la PDI y no desviar la atención principal de los organismos del Estado. “La arremetida de la UDI contra las movilizaciones por el hambre es indolente y descarada. Son justamente ellos y ellas quienes impidieron que se aumentara el monto del bono de emergencia, y que se han cerrado completamente a la posibilidad de una verdadera renta de emergencia que permita sobrellevar la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. Que pretendan responder con amenazas de querellas a la desesperación que tienen las personas por el hambre que están pasando, es algo inaceptable”, precisó. Por su parte, el alcalde de la comuna de Cerro Navia, Mauro Tamayo, además de mostrarse en desacuerdo con los plazos determinados por Gobierno respecto de las cajas de mercadería, aseguró que los dichos de la diputada Hoffmann son precipitados e irresponsables. “Si ella tiene esos antecedentes lo que corresponde es presentarlos a tribunales. Uno no puede creer que toda esa magnitud de gente que vimos en El Bosque sean todos miembros de bandas de narcotraficantes. No lo descarto, pero en en la medida que se hagan las denuncias respectivas se podrán dilucidar los hechos. Mientras eso no ocurra, prefiero que se hagan las cosas y después se anuncien, eso es más responsable, sino es como la caja de mercadería del Gobierno, se anuncia que iba a haber 2,5 millones de cajas pero ni siquiera se han comprado”, manifestó. Asimismo, en conversación con nuestro medio, el alcalde de la comuna de La Granja, Felipe Delpin, aunque aseguró se debería hacer distinciones respecto de quienes están detrás de las manifestaciones, agregó que no se atrevería a decir que se trata de grupos ligados al narcotráfico. “Aquí hay gente que le interesa generar el conflicto, yo he escuchado a un señor muy exaltado que insultaba a los alcaldes, que hay que echarlos a todos, que todos son políticos. Él no está pidiendo un paquete de mercadería, está por otras cosas. Obviamente hay un aprovechamiento y en eso hay que hacer la distinción. Yo no sé si serán grupos de narcotráfico, delincuentes, pero sé que sus intenciones no eran las de la señora que no tiene que comer”, indicó. En tanto, el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, entregó sus impresiones respecto de las querellas sugeridas por parlamentarios de la UDI. “Es absolutamente inconducente, y de un absurdo que no se condice con la generosidad o la comprensión que se debiera tener. La actitud del Gobierno no puede ser de reprimir a quienes se manifiestan sino de entender el por qué lo hacen y tratar de solucionarlo. Eso se hace hoy día inyectando mayores recursos a las familias, mediante el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza para cada familia”, subrayó. Hay que recalcar, finalmente, que, durante esta jornada, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, confirmó la aplicación tres querellas en contra de las 15 personas que fueron detenidas este lunes en El Bosque. Saqueos, desordenes en la vía pública e incumplimiento de la cuarentena son las querellas que, a un día de lo ocurrido, dan indicios de cuales son las prioridades para La Moneda ante una crisis quizás ahora más social que sanitaria.

