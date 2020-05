Iván Flores: “Chile está comenzando a ser vulnerable en abastecimiento de alimentos”

Durante la mañana de este miércoles, el diputado por el distrito Nº53, Iván Flores, se refirió a la crisis alimentaria por la que cruza el país, producto de la pandemia del Covid-19 y para lo cual, afirmó, se hace urgente la conformación de un comité que se haga cargo de la crisis de desabastecimiento e inserte apoyos e incentivos a los producción nacional. Esto, en el marco del programa “Chile alimenta a Chile” que el parlamentario propone al Gobierno. Junto a una crítica en torno a la lentitud de la repuesta del Ejecutivo, en las medidas que se han adoptado para efectos de amortiguar la falta de ingresos y alimentos de la población más vulnerable, el parlamentario enfatizó en la amenaza que implica el desabastecimiento de alimentos en el mercado mundial para el país. “Chile está comenzando a ser vulnerable en el abastecimiento de alimentos. El ministro de Agricultura (Antonio Walker) decía que ni los precios van a cambiar, ni el abastecimiento va a ceder, pero no es así. Nosotros dependemos del 70% de la producción de trigo de Argentina para poder producir el pan y Argentina ya a esta advirtiendo que puede tener la mitad de su producción, producto del problema económico que le está generando el Covid. Nosotros ya tuvimos una baja importante en la producción de maíz y ¿con qué producimos la carne de pollo, que es la que come la ciudadanía? ¿Con qué producimos la carne de cerdo si no es en base a maíz?”, planteó. Asimismo, el parlamentario atribuyó este problema a una falta del amparo estatal hacia los productores nacionales, cuya producción difícilmente logra ser competitiva con la oferta internacional. “Chile siempre pudo producir los alimentos básicos que necesitaba, pero resulta que distintos gobiernos no hemos sido capaces de generas las condiciones para que la competencia interna, sea una competencia leal. Ha sido una competencia desleal que ha favorecido el negocio de algunos importadores y de países que venden productos a países como el nuestro y que los venden claramente con bonificaciones. En ese este escenario, hemos sustituido la producción nacional, cada vez más se producen menos alimentos en Chile porque van quedando fuera de juego en este mercado desleal”, aseveró. La falta de incentivos a los productores nacionales, e incluso, las que se han adoptado en el marco de la crisis sanitaria, son exiguos y poco pertinentes a efectos de lo que requiere para la cosecha y gestión de alimentos, aseguró Flores. “Las asociaciones gremiales de productores quieren producir, pero no pueden producir y no pueden porque las instituciones financieras, y lo dijimos en la discusión del Fogape, no están entregando los créditos contra cosecha, se la están entregando a 30 días ¿qué productor aguanta sembrar trigo, sembrar maíz, papas, arroz, si tiene que pagarlo en 30 días, cuando la planta no ha salido? Los bancos se están aprovechando porque, pese a que el Banco Central bajó la tasa, los bancos se la subieron por el riesgo, las empresas de Factory no están entregando esta herramienta en el plazo en que los agricultores necesitan el capital de trabajo. Entonces, cuando tenemos un ministro de Agricultura que dice que los precios no van a subir y el abastecimiento de comida está asegurada, no está diciendo lo que realmente está pasando, no está reflejando lo que está pasando en el mundo”, criticó. Bajo ese diagnóstico, Flores propone que, con un grupo de productores, el presidente de la República y en conjunto a los ministerios de Hacienda y Agricultura, establecer un comité de emergencia alimentaria para que el país vuelva a tener la capacidad de producir el alimento estratégico y básico que requerirá para enfrentar la crisis de desabastecimiento. “El llamado es a rescatar la agricultura chilena. Pongámosle ahora ya los instrumentos que permitan hacerlo y estos son principalmente fondos de apoyo a las siembra que está ocurriendo en la agricultura, en la ganadería. Los plazos no dependen del proceso administrativo, dependen de la lluvia, de la época del año y de la condición ambiental. La tecnología la tenemos, el suelo lo tenemos, nuestros trabajadores están, necesitamos apoyo. Por eso estamos levantando esta campaña nacional que se denomina “Chile alimenta a Chile”, en donde lo que necesitamos es volver a rescatar la agricultura tradicional, es recuperar la producción productiva para que dejemos la despensa nacional abastecida”. La mesa de trabajo que se sugiere, afirmó el diputado, debe ser pertinente con los plazos de siembra, motivo por el cual, su instalación debe generarse en el mes de junio. “Si no lo hacemos hora, en junio, que es el plazo máximo para la siembra de granos y alimentos, vamos a tener un año muy difícil y un próximo año mucho más complicado porque habrá que esperar hasta la próxima siembra, cuando los países exportadores a los cuales nosotros les importamos el alimento, no estén en condiciones de exportar”, aseguró. *Foto principal: Biblioteca Congreso Nacional

