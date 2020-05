15c7a28854

Política Senado aplaza por segunda vez consecutiva la votación del proyecto que limita la reelección parlamentaria En la sesión de este miércoles, la primera que se realiza de forma telemática, no se logró el acuerdo de unanimidad para realizar la votación por la tarde. Diario UChile Miércoles 20 de mayo 2020 16:26 hrs.

El proyecto de ley que busca limitar la reelección parlamentaria de autoridades fue nuevamente pospuesto por la Sala del Senado al no cumplir con el tiempo indicado para realizar su votación. En la sesión, la primera en realizarse de forma telemática en el Senado y en la cual se logró votar por el proyecto de portabilidad financiera, no existió unanimidad para ver este tema en la pauta de esta tarde, por lo que se tratará en una próxima sesión aparte para debatir en su totalidad. “Lo que hemos demostrado a la opinión publica es bastante lamentable. Solicité en varias oportunidades la unanimidad para poder prorrogar la sesión y en la tarde cambiar la tabla, pero no se entregó”, lamentó la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz. La medida generó molestia en algunos parlamentarios que esperaban que el proyecto pudiese ir a votación el día de hoy, como en un comienzo se había planteado, pues ya se había prorrogado la semana pasada. “Yo le pediría a la presidencia y a los comités que cuando se quiera discutir el proyecto de la reelección, lo fijen en una sola sesión, sin otros proyectos entremedio, porque ya somos grandecitos todos para saber que un proyecto importante como el de portabilidad financiera iba generar un debate interesante. Le pido por favor que se cite a reunión de comité, que se fije una sesión especial, porque estamos todos habilitados para funcionar las horas que sean necesarias”, dijo el senador por la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. “Habría que haber empalmado la sesión y haber mantenido la tabla inicial. Yo puedo entender que hay gente que no quiere la reelección, se los respeto, pero no me parece que extendamos la sesión y que después neguemos la posibilidad de abordarlo”, expresó el senador PPD, Ricardo Lagos Weber. El aplazamiento de esta votación generó, incluso, molestias en parlamentarios del oficialismo por la falta de compromiso de los legisladores para que esta no se efectuase en el debido tiempo. “Ganó el matonaje y la presión, porque hicieron lo imposible para que el proyecto de reelección no se viera en el día de hoy. Nosotros sabemos perfectamente quienes están detrás de esto”, dijo el senador UDI, Iván Moreira. “El acuerdo de los comités fue que el segundo proyecto del límite de relección parlamentaria se trataba hasta total despacho, eso significa sin límite de tiempo. Llamo a la presidenta y a la mesa a cumplir ese acuerdo hasta el total despacho, porque no se debe atenerse a solo el tiempo de la comisión. Eso a mi juicio debe cumplirse”, comentó el también senador UDI, Víctor Pérez. La sesión especial se prevé ser efectuada el día lunes 25 de mayo, en la que se espera que el proyecto sea discutido de manera particular, con su total despacho como se había acordado anteriormente.

