15c7a28854

1acb268eef

Política Tribunal Constitucional acoge revisar pruebas por destitución de diputado Hugo Gutiérrez El parlamentario fue acusado por sus pares de Chile Vamos por, presuntamente, haber incitado a la alteración del orden público, por lo que solicitaron su destitución. Diario UChile Miércoles 20 de mayo 2020 16:11 hrs. Compartir

Esta jornada el Tribunal Constitucional revisó el requerimiento formulado por diez diputadas y diputados de Chile Vamos para que se declare la cesación en el cargo del diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Los parlamentarios oficialistas lo acusan de haber incitado a la alteración del orden público desde el 18 de octubre, y en especial cuestionaron su actuar ante unos dibujos de niños que el parlamentario del Partido Comunista publicó en su Twitter, en los que aparecía el presidente Sebastián Piñera muerto. El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió recibir pruebas sobre esta solicitud, con lo que se abre un proceso que tiene una duración de 15 días, y del que estarán a cargo los ministros Miguel Ángel Fernández y Nelson Pozo. El diputado acusado descartó defenderse, y luego de esta decisión del pleno, ratificó que no aplicará ninguna estrategia de defensa. “No me voy a presentar ante el tribunal a que conozca ilícitos penales que, por supuesto, nunca he cometido. Me están atribuyendo la quema de un cuartel militar, haber amenazado a un funcionario de Carabineros, también me hacen prácticamente el autor intelectual del estallido social y, junto con ello, haber hecho unos tweets. Entonces, yo creo que ya es una exageración”, señaló. “Tienen un plazo de 15 días, donde tendrán que probar lo que es imposible probar. Nunca he quemado un regimiento. Nunca he amenazado a ningún funcionario u oficial de Carabineros. No soy el autor de los asaltos, asaltos o lo que sea al Metro de Santiago. No he instado a ninguna rebelión o desobediencia civil. Y, bueno, yo creo que todo eso va a ser objeto de prueba, porque, por supuesto, nadie puede probar hechos inexistentes. Creo que de eso se va a dar cuenta, incluso, entre los mismos integrantes del Tribunal Constitucional”, añadió el diputado del Partido Comunista. Además, en el pleno del TC, los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez decidieron inhabilitarse para conocer esta causa, dado que hace unos días el diputado Gutiérrez se querelló contra los abogados por cohecho, por lo que ante este proceso judicial abierto prefirieron dar un paso al costado. “A pesar de no existir causal de inhabilidad legal, ni animadversión en contra del señor Hugo Gutiérrez Gálvez, que nos pudiera afectar para entrar al juzgamiento del requerimiento parlamentario para declarar su cesación como diputado, respecto del cual no tendríamos, sino, los antecedentes procesales de hecho y de derecho del expediente, como fundamento exclusivo para pronunciarnos, sin embargo, declaramos que es conveniente inhabilitarnos en esta causa constitucional”, habrían señalado los ministros según consigna La Tercera. Al respecto, Gutiérrez dijo que “sin duda eso da más confianza en este tribunal, que va a tener cierta objetividad e imparcialidad en la resolución del requerimiento”. El diputado del PC ha recibido un apoyo transversal en su partido, así como también de otros miembros de la oposición. Los cuestionamientos en torno a la acción de Chile Vamos han sido varios, especialmente por la legitimidad que tendría el Tribunal Constitucional hoy para estar a cargo de este tipo de decisiones.

Esta jornada el Tribunal Constitucional revisó el requerimiento formulado por diez diputadas y diputados de Chile Vamos para que se declare la cesación en el cargo del diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Los parlamentarios oficialistas lo acusan de haber incitado a la alteración del orden público desde el 18 de octubre, y en especial cuestionaron su actuar ante unos dibujos de niños que el parlamentario del Partido Comunista publicó en su Twitter, en los que aparecía el presidente Sebastián Piñera muerto. El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió recibir pruebas sobre esta solicitud, con lo que se abre un proceso que tiene una duración de 15 días, y del que estarán a cargo los ministros Miguel Ángel Fernández y Nelson Pozo. El diputado acusado descartó defenderse, y luego de esta decisión del pleno, ratificó que no aplicará ninguna estrategia de defensa. “No me voy a presentar ante el tribunal a que conozca ilícitos penales que, por supuesto, nunca he cometido. Me están atribuyendo la quema de un cuartel militar, haber amenazado a un funcionario de Carabineros, también me hacen prácticamente el autor intelectual del estallido social y, junto con ello, haber hecho unos tweets. Entonces, yo creo que ya es una exageración”, señaló. “Tienen un plazo de 15 días, donde tendrán que probar lo que es imposible probar. Nunca he quemado un regimiento. Nunca he amenazado a ningún funcionario u oficial de Carabineros. No soy el autor de los asaltos, asaltos o lo que sea al Metro de Santiago. No he instado a ninguna rebelión o desobediencia civil. Y, bueno, yo creo que todo eso va a ser objeto de prueba, porque, por supuesto, nadie puede probar hechos inexistentes. Creo que de eso se va a dar cuenta, incluso, entre los mismos integrantes del Tribunal Constitucional”, añadió el diputado del Partido Comunista. Además, en el pleno del TC, los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez decidieron inhabilitarse para conocer esta causa, dado que hace unos días el diputado Gutiérrez se querelló contra los abogados por cohecho, por lo que ante este proceso judicial abierto prefirieron dar un paso al costado. “A pesar de no existir causal de inhabilidad legal, ni animadversión en contra del señor Hugo Gutiérrez Gálvez, que nos pudiera afectar para entrar al juzgamiento del requerimiento parlamentario para declarar su cesación como diputado, respecto del cual no tendríamos, sino, los antecedentes procesales de hecho y de derecho del expediente, como fundamento exclusivo para pronunciarnos, sin embargo, declaramos que es conveniente inhabilitarnos en esta causa constitucional”, habrían señalado los ministros según consigna La Tercera. Al respecto, Gutiérrez dijo que “sin duda eso da más confianza en este tribunal, que va a tener cierta objetividad e imparcialidad en la resolución del requerimiento”. El diputado del PC ha recibido un apoyo transversal en su partido, así como también de otros miembros de la oposición. Los cuestionamientos en torno a la acción de Chile Vamos han sido varios, especialmente por la legitimidad que tendría el Tribunal Constitucional hoy para estar a cargo de este tipo de decisiones.