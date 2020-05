93e5374332

Directora de Convivencia Digital: "Vamos a tener niños muy ansiosos y desmotivados después de esta cuarentena La profesora especializada en tecnologías educativas, María Soledad Garcés, comentó también cómo se ha dado el desarrollo de las metodologías online y la relación con la tecnología en las familias durante la pandemia. Andrea Bustos C. Jueves 21 de mayo 2020 11:09 hrs.

El confinamiento producto de la pandemia por COVID-19, que por estos días enfrenta su período más duro en nuestro país, ha generado una serie de cambios en las dinámicas familiares, tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes (NNA). Uno de ellos es el acercamiento que se ha generado con la tecnología, dado que ante las cuarentenas trabajar y estudiar de manera online es la forma de continuar con ciertas labores. Así en esta nueva realidad, el acercamiento de los NNA a la tecnología ha aumentado, no solo porque sus clases son digitales, sino también porque para muchos el vínculo más fácil a la entretención dentro de casa es, justamente, a través de aparatos tecnológicos. Desde la Fundación Convivencia Digital han seguido de cerca los procesos que se han dado en este periodo, e incluso han trabajado en coordinación con cerca de 60 colegios para mejorar sus programas de educación a distancia. Al respecto, su directora María Soledad Garcés comentó a Radio Universidad de Chile que en la experiencia que como fundación tienen en el diseño educativo a distancia, saben que incorporar una metodología bien hecha demora por lo menos un año, por lo que el escenario actual ha sido muy difícil de enfrentar. “Ahora nos enfrentamos a un escenario en que los profesores, de un día para otro, tuvieron que asumir un rol activo en el mundo online, lo cual nos está jugando en contra porque los profesores están cometiendo errores, están super exigidos, muy ansiosos y los errores afectan la calidad de lo que hacen, su imagen y el vínculo que tienen con sus alumnos”, indicó. La profesora especializada en tecnologías educativas comentó que “aquí un gran problema que estamos teniendo es que se pierde el vínculo entre el profesor y el estudiante, entonces no existe aprendizaje si no hay vínculo con las personas que estás aprendiendo. Yo primero me vínculo con mi profesor, con mis pares y luego me dispongo a aprender, y eso en el mundo online todavía no lo hemos podido implementar, en los más chiquititos sobre todo”. En esa línea, María Soledad Garcés dijo que, si bien existe un esfuerzo importante tanto desde los establecimientos educacionales como desde las familias, todavía hace falta mayor comunicación y regular las expectativas. Asimismo, comentó que para avanzar en mejorar la educación a distancia es importante que los colegios vayan actualizando constantemente la información que tienen respecto de sus estudiantes, puesto si bien muchos lo hicieron cuando comenzó la suspensión de clases presenciales, hoy muchos niñas, niños y adolescentes han visto cambios en sus realidades familiares, los que influyen directamente en la forma en que realizan su educación online. “Yo creo que es super importante visualizar eso a largo plazo. Si bien podemos volver a las clases en un par de meses, podemos estar yendo y viniendo de cuarentenas durante un buen tiempo, entonces es importante que el trabajo que están haciendo los colegios se sistematice. Hoy en día un profesor está usando Google y otro otra cosa, los colegios tienen que ordenarse, hacer rutinas, ordenar los canales de comunicación, capacitar a sus profesores, ordenar criterios, para que así se pueda avanzar. Ahora se improvisó, y de buena manera, pero ahora hay que empezar a ordenarse”, comentó Garcés. Por otra parte, la directora de Fundación Convivencia Digital se refirió al mayor acercamiento que hoy los niños, niñas y adolescentes están teniendo con el uso de tecnologías para su entretención durante el confinamiento, y señaló que a pesar de que se está viviendo un contexto especial, no hay que relajar el control de este tipo de usos puesto que los perjuicios sobre los niños pueden aumentar. “Vamos a tener niños muy ansiosos, muy desmotivados después de esta cuarentena, no me cabe ninguna duda. La pantalla te entrega todo hecho, las redes sociales te entregan todo dado, la televisión también, internet más, entonces ¿donde está la motivación de esos niños por aprender, por buscar cosas nuevas, por responder tus preguntas? No está, está todo dado, estás sobre estimulado, entonces ¿dónde está la capacidad tuya de generar preguntas y estimularte para aprender en otros aspectos fuera de pantalla? No está”, explicó. Ante tal situación, añadió que cada familia debe buscar su bienestar emocional durante esta crisis en la medida de lo posible, siempre intentando gestionar emociones. “El bienestar emocional no es la definición de ser feliz, es hacerme cargo de mis emociones, organizar mis emociones, entonces cada familia tiene que ver la forma en que sus niños, y ellos como papás, como adultos, como mamá sola, la realidad que tenga, puedan gestionar emociones de mejor manera para no terminar todos en las pantallas. Lo importante es organizarnos, tener rutinas, tener horarios, y ser súper honestos”. Así, dijo que la clave es que los padres y madres puedan entender también la forma en que los niños, niñas y adolescentes están enfrentando la pandemia, puesto que no todos tienen la misma reacción ante una crisis y un confinamiento de este tipo. Mientras los niños más pequeños podrían estar felices en casa junto a sus padres, para los adolescentes esto genera tensiones y desmotivación, explicó Garcés. “Entender la realidad de cada uno en casa también es importante”, concluyó la experta en tecnologías educativas.

