Teresa Valdés y la pandemia: "Este Gobierno no ha dado el lugar que le corresponde a las mujeres en la realidad" En conversación con nuestro medio, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad adelantó que se le ha presentado una carta a la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, exigiéndole un rol protagónico en la conformada mesa social COVID-19. Eduardo Andrade Jueves 21 de mayo 2020 16:41 hrs.

Una ausencia de medidas profundas correspondientes a una agenda de género es lo que, desde que inició la crisis sanitaria en Chile, vienen exigiendo diversas organizaciones sociales dedicadas al tema. Es que algunas de las situaciones denunciadas por el movimiento feminista se han visto exacerbadas en contexto de pandemia, tales como la precarización laboral de las mujeres, la violencia física y sicológica y la triple jornada. Por supuesto, han sido además meses de incertidumbre para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, marcado por críticas al silencio de la ministra Plá durante el estallido social, la conducción posterior en manos de una ministra subrogante y el último nombramiento de la criticada Macarena Santelices. Para analizar sobre cuánto se ha avanzado en materia de género, en medio de una crisis sanitaria y social, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Al respecto, la socióloga partió criticando la poca profundidad de las medidas implementadas en los últimos meses y que tienen que ver con la habilitación de líneas telefónicas de ayuda, un convenio con el Colegio de Psicólogos para monitoreo de estos casos, o incluso la apuesta por la iniciativa de denuncia en clave denominada “Mascarilla 19”. “Se anunciaron cosas sin un soporte detrás. Eso es muy grave porque genera expectativas en las mujeres. Los equipos que tiene el SernamEG son buenos, pero cuando le llegan 900 mensajes pidiendo ayuda y tienen solamente dos funcionarios para recibirlos, hay un problema cuantitativo de qué se puede hacer. Lo que más echamos de menos, desde los movimientos de mujeres, es que este Gobierno no ha dado el lugar que le corresponde a las mujeres en la realidad”, precisó Valdés. Además, otro de los puntos que preocupan a las organizaciones de género, según la socióloga, es el impacto económico y laboral que la crisis está teniendo, y que afectaría mucho más a las mujeres que a los hombres. Al respecto, Valdés se refirió a la invisibilización que existe tanto desde el Estado como en la empresa privada de la paternidad y la corresponsabilidad de roles dentro de la familia. “Todo sigue cayendo sobre las mujeres por la forma en que está organizado el mercado laboral. Muchos hombres a lo mejor quisieran colaborar, pero no tienen ninguna posibilidad si tienes que viajar dos horas en locomoción colectiva. Además, hoy día con el teletrabajo estamos en una situación adicional, mostrándose algo que siempre dijimos las mujeres, que el teletrabajo está pensado para las mujeres, pero suponiendo que no tienen nada más que hacer”, criticó. Asimismo, Valdés resaltó el rol que están teniendo las mujeres en medio de la crisis social, sobre todo en la organización de iniciativas como las ollas comunes. No obstante, la socióloga se mostró en desacuerdo con medidas como la repartición de canastas de mercadería, y explicó por qué dicha iniciativa del Gobierno carece de enfoque de género. “En el fondo, van a hacer compras a los grandes poderes y no van a movilizar el comercio local, es como dispararse a los pies. Uno conoce iniciativas en La Chimba, en Alto Hospicio, que tienen una libreta equivalente a dinero y que puedes usar en el comercio local. Eso da libertad a las personas de comprar. Qué pasa si una mujer necesita comprar toallas higiénicas, te aseguro que en las cajas que van a entregar no hay eso. Sistemáticamente las necesidades de las mujeres quedan fuera”, subrayó. Frente a estos problemas, Valdés indicó que, en coordinación con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se viene trabajando en una mesa COVID-19 y Género, a la cual se integraron casi 40 organizaciones sociales; sin embargo, desde dicha instancia se ve con preocupación el poco protagonismo que tiene la ministra Santelices respecto de estos temas. “Hemos hecho un planteamiento, una carta a la nueva ministra, indicando estos puntos, que tiene que estar presente en la mesa social, que se tiene que abordar todos estos temas. Se está tratando de llegar a las autoridades, porque lo grave es que quienes estamos planteando estos temas no estamos en el Gobierno. Las personas que están allí no tienen esta sensibilidad y compromiso que nosotros tenemos”, señaló. Finalmente, Valdés lamentó que la ministra Santelices no tenga experiencia previa en materia de género, y mostró su incertidumbre sobre si recogerá o no las recomendaciones que la mesa mencionada viene trabajando. Para la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, el no apoyarse de este tipo de acciones podría poner en riesgo la institucionalidad que ha costado años implementar.

