Educación No están las condiciones para volver a clases: encuesta revela opinión de docentes y apoderados Más de 37 mil personas respondieron una encuesta del Colegio de Profesores, en que la mayoría de los resultados cuestiona las decisiones que está tomando el Mineduc. Diario UChile Viernes 22 de mayo 2020 17:58 hrs.

El Colegio de Profesores presentó este viernes los resultados de una encuesta que realizaron respecto de medidas que se deben tomar en educación en el contexto actual de crisis sanitaria y social que enfrenta nuestro país producto del COVID-19 La medición estuvo disponible por 36 horas en el sitio web del Colegio de Profesores y fue contestada por 37 mil 302 personas, la mayoría de ellos padres y apoderados (41%) y profesores (38%), también participaron asistentes de la educación, educadores y educadoras de párvulos, técnicos y personas vinculadas al ámbito de la educación a nivel nacional. Entre los resultados destacan que un 97, 45 por ciento de los encuestados cree que fue bueno suspender las clases en marzo y están en desacuerdo con la declaración del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien hace un par de semanas dijo que fue un grave error. Respecto de si hoy están las medidas para regresar presencialmente a las aulas, tomando las precauciones recomendadas por la autoridad, los participantes, mayoritariamente, rechazaron la posibilidad. Según comentó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, un “95 por ciento considera que no están las condiciones en sus escuelas o liceos para implementar esas medidas”. Al respecto, explicó que la principal inquietud tiene que ver con la inacción a la hora de implementar elementos que permitan el llamado retorno seguro. “La pregunta que uno se haría es ¿se está avanzando en la implementación de esas medidas?. No hemos sabido nada al respecto, no hay noticias de que se esté avanzando en implementarlas”. Algunos ejemplos de esto son disponer de más salas de clases, disponer de los recursos materiales, sanitizaciones, los baños, horarios especiales y una largo etcétera de recomendaciones que han hecho los especialistas”. Por otra parte, los encuestados también apoyan la posibilidad de que el Gobierno realice una mesa de trabajo con todos los actores educativos y de salud para evaluar la situación educacional ante la pandemia y el regreso a clases, puesto que un 74,92 por ciento se declaró de acuerdo versus un 25,08 que no. Para los profesores, dijo Aguilar, “el Ministerio de Educación ha insistido, o más bien ha mantenido la tozuda actitud de reunirse con los actores por separado, pero no generar una mesa donde estén todos juntos y, colectivamente, se pueda trabajar este asunto”, pese a que los actores implicados en el escenario educativo recomendarían la medida. ¿Simce? por ningún motivo La encuesta también incluyó una pregunta para conocer la impresión sobre la realización de la prueba Simce de diagnóstico, anunciada por las autoridades y que sería evaluada a fin de este año. El 97,94 por ciento de los encuestados dijo no apoyar que se realice este año. “Solo un 2,06 por ciento, 768 personas, están de acuerdo en que se debe tomar el Simce este año” reveló el líder del gremio docente insistiendo en la “tozudez” del Mineduc , pese a que expertos en educación, investigadores y académicos han presentado evidencia “bastante contundente” para negarse a la medición. Por eso, agregó que “La única razón que explica esta tozudez del Ministerio, serían los intereses económicos que están asociados a esta prueba”.. El Sistema de Evaluación Docente tampoco fue bien recibido por los participantes de la muestra. Un 91,9 por ciento de ellos declara que este 2020 sería inoportuno realizar el diagnóstico. A su vez, dicen, que los recursos invertidos en dichas métricas podrían ser redestinados a acciones tales como ayudar a estudiantes sin recursos para clases online, apoyo en alimentación para familias en crisis económica, y adecuar escuelas y liceos para cuando regresen los alumnos a clases presenciales. Los resultados serán compartidos de forma pública y también con las autoridades del Gobierno y con el Parlamento para que se conozca la opinión no solo de docentes, sino también de padres y apoderados para aportar en la creación de medidas ante la crisis.

