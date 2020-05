66136a7ff2

Covid-19 "COVID y necesidad económica": Organizaciones de discapacidad envían carta al Presidente "La pobreza eleva la probabilidad de ser una persona con discapacidad y la discapacidad eleva la probabilidad de caer en la pobreza", sostienen en la misiva firmada por más de 150 agrupaciones. Diario UChile Sábado 23 de mayo 2020 11:03 hrs.

Más de 150 organizaciones ligadas a la defensa de los derechos de las personas en situación de discapacidad publicaron una carta abierta este viernes dirigida al Presidente de la República, sus ministros, los parlamentarios y a la sociedad civil. En ésta, plantean la necesidad de incluir dentro de las medidas que se han implementado por parte del Gobierno, para ir en ayuda de la población más vulnerable en el contexto de la pandemia del COVID-19, a las personas con discapacidad. Sostienen que tanto el Bono COVID, como el Ingreso Familiar de Emergencia tienen como requisito el pertenecer “a ciertos grupos de vulnerabilidad”, sin considerar a las personas con discapacidad dentro de este conjunto. “La pobreza eleva la probabilidad de ser una persona con discapacidad y la discapacidad eleva la probabilidad de caer en la pobreza“, afirman en la misiva. “No olvidemos que las personas con discapacidad, desde siempre ha sido uno de los grupos de mayor vulnerabilidad y el más transversal de todos“, agregan. “Hoy tenemos el deber moral de llegar con ayuda económica a las personas con discapacidad, las autoridades no han tenido la capacidad de entender en su contexto la realidad que vive cada persona, sólo se han limitado a observar números que dan ‘los expertos’, pero no han tenido la empatía necesaria para visualizar el drama que se puede vivir en una familia donde existe una o más personas con algún grado de discapacidad y obviamente que han tratado de focalizar una vez más las ayudas”, indican en la carta que firmaron más de 150 organizaciones y agrupaciones de discapacidad. En ese sentido, sostienen que no se puede seguir utilizando el Registro Social de Hogares para otorgar ayudas a las personas con discapacidad, esto porque el COVID-19 les ha demostrado que este instrumento no sirve “a la hora de tomar el pulso a la realidad existente”. “Muchas familias han salido a las calles a protestar porque ‘ya no tiene alimentos’ y esto va a ir en aumento, en la medida que no seamos capaces de resolver el problema económico”, indican. “Como personas con discapacidad y parte de un colectivo cercano a los 3 millones de personas, creemos que hoy se hace necesario que el Estado a través del Gobierno envíe un proyecto de ley, en donde se entregue una ayuda mensual de $ 125.000 a cada persona con discapacidad y por el tiempo que dure la pandemia“, proponen en la carta que hicieron pública este viernes. En esa línea, indican que este proyecto de ley debiese llegar al máximo de las personas con discapacidad, y para ellos es necesario que se cruce información desde las distintas bases de datos como la del Registro Nacional de Discapacidad, Pensión básica Solidaria de Invalidez, Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional; Pensiones de Gracia y “todo aquel que signifique que la persona pueda tener algún grado de discapacidad”. “Esto se debe analizar y cruzar, para que la persona reciba por una sola vía la ayuda por Parte de Estado y que además se garantice que lo va a recibir el mayor número de personas“, argumentan las organizaciones. En concreto, piden que el Registro Social de Hogares no sea considerado al momento de la entrega de la ayuda económica, pues en muchos casos, la persona con discapacidad está ligada a un adulto como jefe de hogar, y por tanto se consideran los ingresos de otras personas para medir la vulnerabilidad. “Todos sabemos que cuando existe una persona con discapacidad en un hogar, requiere de un mayor gasto. La ayuda debe ser hoy“, finalizan.

