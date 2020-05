66136a7ff2

Covid-19 Dr. Miguel O'Ryan: "La situación crítica va a durar hasta el 15 ó 20 de junio" En entrevista con nuestro medio, el infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile e integrante de la Mesa Técnica por COVID-19 advirtió que, debido al incremento en los últimos días del número de casos, "no sería raro que los fallecimientos aumentaran a 60 ó 70 en los próximos días". Tomás González F. Sábado 23 de mayo 2020 13:55 hrs.

El preocupante aumento en las cifras de nuevos contagios y fallecimientos producto de la pandemia del coronavirus en nuestro país ha generado alarma en la ciudadanía y también en el Gobierno, que progresivamente ha extremado las medidas restrictivas con el fin de evitar una mayor diseminación de la enfermedad del COVID-19. En la última jornada se registraron 3.536 nuevos casos confirmados, registrando una leve baja frente al promedio de 4 mil contagiados al día que se estaba viendo en la última semana. No obstante, la alta cifra de fallecidos diarios producto del virus que se ha mantenido en los últimos días y los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien sostuvo que “nos hemos estabilizado sobre los 40 fallecidos“, han encendido las alertas de la ciudadanía. En entrevista con nuestro medio, el académico, médico infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile y miembro de la Mesa Técnica por COVID-19 del Gobierno, Miguel O’Ryan, se refirió a la situación actual del país frente a la pandemia mundial, asegurando que el “estado crítico” en que se encuentra nuestro sistema de salud se mantendrá hasta por lo menos mediados de junio. “Desde el punto de vista de la contención, uno empieza a ver de alguna manera lo que es estable, que son las primeras señales de que la cuarentena de 4 millones de personas hace ya poco más de dos semanas y la cuarentena de la totalidad de la Región Metropolitana hace una semana, están empezando a tener un efecto para de alguna manera empezar a disminuir este incremento abrupto de casos que se notaron desde el 1 de mayo”, sostuvo. “Uno puede razonablemente esperar que esta tendencia se mantenga así y podamos entonces ir aplanando esta curva en las próximas dos semanas, esperando que en regiones no haya que aplicarlo“, agregó el profesor de la Universidad de Chile. En ese sentido, O’Ryan enfatizó en que se debe hacer seguimiento al avance de la enfermedad en regiones, en donde Valparaíso, O’Higgins, Bío Bío y Coquimbo son algunas de las más afectadas, y para las cuales, según el infectólogo, se debiesen aplicar medidas restrictivas tales como las que se aplicaron en la capital, en caso de ser necesario. “Probablemente sí va a haber que aplicar estrategias semejantes si vemos crecimiento en urbes significativas, para evitar que se produzcan nuevas expansiones a nivel nacional que saturen o copen aún más el sistema sanitario“, explicó. “Hay que estar viendo todas las regiones del país para ir viendo las curvas en esta estrategia chilena de cuarentenas selectivas y de no hacer una cuarentena prolongada masiva como ha sido en otros países, entendiendo que el costo social que hay en esa estrategia es inconmensurable”, insistió el médico de nuestra casa de estudios. “El objetivo es implementar las cuarentenas cuando uno ve que efectivamente el distanciamiento social, las medidas individuales de la población no están dando abasto para poder contener el incremento de casos razonablemente“, añadió. Respecto del aumento en el número de fallecidos que se ha registrado en las últimas semanas, en donde en los últimos siete días no ha bajado de 40 decesos producto del coronavirus, el Doctor O’Ryan señaló que, si bien, “obviamente no es normal que fallezcan 40 ciudadanos por coronavirus en un día, lo que uno puede decir es que es lo que se puede esperar“. “Esta magnitud está relacionada con el número de casos que estaban ocurriendo hace 10 días más o menos, en la medida que desde hace 10 días han incrementado los casos, podemos esperar que va a incrementar el número de fallecidos diarios. Y no sería raro que esto aumentara a 50, 60 ó 70 en los próximos días, simplemente porque han aumentado de forma importante los casos en los últimos diez días”, advirtió el investigador del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile. “Esto es lo que uno puede esperar en la medida que no logramos controlar esta enfermedad entre todos. Ese es el mensaje que ha costado tanto, especialmente los jóvenes que son los grandes transmisores de esta infección a los adultos mayores que son los que terminan falleciendo en mayor proporción”, sostuvo. No obstante, hizo un llamado a la tranquilidad y a evitar las comparaciones con los casos de países en que el sistema tuvo un colapso, como Italia o España, señalando que en el caso de nuestro país el incremento en los fallecimientos tiene directa relación con el aumento en el número de contagios. “Esta es una situación que tiene que ver con el incremento de casos, no tiene que ver en este momento con un desborde en el sistema de salud. No es la situación que se vio en Italia o en España, que dado la preparación pienso razonablemente que no vamos a llegar a eso y ahí están puestos todos los esfuerzos del sistema de salud chileno y nuestros médicos. Porque si llegáramos a esa saturación los números saltan dramáticamente, no estaríamos hablando de 40, 50, 80 y ni siquiera 100; estaríamos hablando de 200, 300 ó 400 fallecidos al día. Eso es lo que podría ocurrir si los sistemas de salud colapsan, pero ahí están todos los esfuerzos, en que eso no ocurra”, detalló O’Ryan. En ese sentido, el integrante de la Mesa Técnica por COVID-19 de La Moneda explicó que, para evitar un desborde en la red asistencial, se debe cortar la transmisión del virus y ese es el mensaje central que debe tener en cuenta la población. “Si seguimos en una tasa creciente de infección no hay sistema de salud que de abasto”, aseguró. Pero también fue optimista, sobre todo viendo la leve disminución que tuvieron este sábado los nuevos contagios, en donde nuevamente se logró bajar de los 4 mil diarios. Algo que, tanto para el ministro Jaime Mañalich como para O’Ryan, entrega una suerte de esperanza de que las medidas que se están implementando han logrado de alguna manera reducir el aumento. “Estoy con algo de optimismo en que se están empezando a ver los efectos de la cuarentena total de la Región Metropolitana y que logra parar, por lo menos en las cifras de los últimos dos o tres días, este incremento significativo que estábamos teniendo los últimos 10 días”, señaló el infectólogo. “Si logramos ir aplanando esta curva, esperemos en las próximas semanas empezar a bajar a los 1.800 casos al día. En la medida en que vamos bajando, van a haber menos casos graves y vamos a poder ir aumentando las camas o los cupos de UCI, pero eso va a ser tarea de todos“, agregó. “¿Hasta cuánto va a durar esto? La situación crítica va a durar hasta el 15 ó 20 de junio“, finalizó el médico y miembro de la Mesa Técnica por COVID-19.

