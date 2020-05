b8bca8eb9c

Cultura MAC celebra Día del Patrimonio inaugurando su primera muestra virtual A esto se suman dos actividades más. El 30 de mayo se liberará una nueva sesión del podcast Irrupciones en el MAC. Mientras que, el 31 de mayo, EducaMAC presentará un ejercicio junto al Museo del Mundo. Diario Uchile Lunes 25 de mayo 2020 9:56 hrs. Compartir

El Museo de Arte Contemporáneo se suma este 29, 30 y 31 de mayo a la celebración el Día del Patrimonio Cultural en Casa, inaugurando su primera muestra virtual, además de presentar dos actividades relacionadas al patrimonio, la educación y la mediación. Este 29 de mayo desde las 19:00 horas se abrirá la exhibición virtual No lo utilizamos, curada por los artistas Carolina Pérez Pallares y Benjamín Appel. Este proyecto se alinea con el trabajo que ha llevado a cabo el MAC para seguir siendo una plataforma de difusión, visibilización y mediación de artes visuales, explorando nuevas formas de trabajo en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 que mantiene ambas sedes del museo cerradas hasta nuevo aviso. En esta muestra, once artistas nacionales e internacionales ocuparán virtualmente la primera planta de MAC Parque Forestal con videos de entre 22 min y 40 segundos y fotografías y series de fotografías. El título de la exhibición alude a que casi todos los artistas trabajan a través del espacio, generando instalaciones in situ y esculturas, ellos han debido crear obras sin sus procesos de producción habituales, explorando las posibilidades del video y la fotografía. “Cada uno de los artistas trabaja con lo que es en apariencia absurdo, donde en realidad se esconde una sensibilidad y una profundidad en la forma de observar las cosas, y eso es lo que más comunica. A pesar de que algunos somos de la misma generación o tenemos 20 ó 30 años de diferencia, el idioma visual e intelectual que utilizamos es semejante, nos inspira y une”, destaca Carolina Pérez Pallares, una de las curadoras de la muestra. Las obras y artistas presentes en la exhibición son: La puerta no es ventana (2020) de Benjamin Appel; Hombre del concreto (2020) de John Bock; Hard Softies (2020) de Harry Hachmeister; Außending (2020) de Max Leiß; L´oiseau rebelle / Panaro, rebelde (2020) de Lotte Lindner & Till Steinbrenner; Sopor (2014) de Ana Navas; Hey have a nice life! #2 (something in the way you move) (2018) de Heide Nord; to poodle around (2020) de Carolina Perez Pallares; 1989 (1989) de Thomas Rentmeister y A History of Echoes of Places (2020) de Daniel Roth. “Esta muestra nos ofrece la oportunidad de inaugurar una vía que habíamos pensado, y que nos desafía a ser museo más allá de sus muros; estar presente en cualquier parte de un territorio de por sí difícil como el nuestro”, recalca Francisco Brugnoli, director del MAC. Podcast y ejercicios de mediación virtual El 30 de mayo desde las 19 horas estará disponible una nueva versión del podcast “Irrupciones en el MAC” que abordará el patrimonio digital y las artes mediales; y el desafío de conservar e investigar obras con tecnología, desde el cinetismo, las artes electrónicas y mediales. Este podcast está a cargo de la Unidad Media MAC-Anilla, propiciando un espacio de intercambio y discusión sobre el rol de las artes contemporáneas, específicamente en el área de las tecnologías y su cruce con otras disciplinas. Dicha versión del podcast y sus versiones anteriores están disponibles en Spotify e Ivoox. El 31 de mayo a partir de las 12 horas.la Unidad de Educación del MAC, EducaMAC, presentará un nuevo ejercicio en el marco de #MACMediaciónVirtual. En esta ocasión, la invitada será Camila Caris, representante del museo virtual Museo del Mundo, especializado en el coleccionismo de arte popular. La actividad tiene como objetivo resaltar y poner en valor los objetos cotidianos que guardamos y que tienen alto contenido emocional, mediante un ejercicio de coleccion. “Considero más importante el Día del Patrimonio Cultural en Casa ahora que en tiempos ‘normales’. Se trata de la urgencia de relevar el acervo de testimonios fundamentales de ampliación del imaginario colectivo. El arte es otra posibilidad de la habitualidad. Hoy, se abren posibles desde muchas fronteras, justamente esta es la oportunidad de pensar en ese aporte del arte en otras situaciones de apremio”, destaca Francisco Brugnoli, director del MAC. Las actividades se encontrarán disponibles en la web del museo y, complementariamente, en las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter. Todas estas iniciativas se enmarcan en el programa #MACCuarentena, que busca mantener el vínculo con el público del museo, en el contexto de la crisis sanitaria que mantiene ambas sedes cerradas hasta nuevo aviso.

