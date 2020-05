bc6b706232

Covid-19 Mesa Género COVID-19 entrega propuestas al Gobierno para protección de mujeres y niñas en pandemia La instancia está conformada por la senadora Adriana Muñoz, las diputadas Camila Vallejo y Gael Yeomans, junto a decenas de organizaciones sociales. Andrea Bustos C. Lunes 25 de mayo 2020 19:44 hrs.

Mesa de Género COVID-19 ha sido llamada la iniciativa impulsada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en conjunto con las diputadas Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Género, y la diputada Gael Yeomans, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con el propósito de elaborar una agenda de Género COVID-19 en conjunto con la sociedad civil. Junto a más de 20 organizaciones vinculadas a la academia, temáticas de género y también la salud, desde esta mesa se ha manifestado una profunda preocupación no solo por la crisis que enfrenta el país, sino también por la situación de miles de mujeres que ven agudizada su situación de vulnerabilidad en este periodo, profundizando las desigualdades existentes tanto en el trabajo como en el hogar. Al respecto, la senadora PPD Adriana Muñoz manifestó que el principal objetivo de esta instancia es “levantar un diagnóstico de la situación que están viviendo hoy día miles de mujeres en la crisis sanitaria”. “La condición específica, particular, de las mujeres desaparece generalmente en las catástrofes, es por eso que la iniciativa tiene como propósito elaborar una agenda de género COVID-19 y hacer en conjunto con la sociedad civil y considerando las urgencias que, desde las distintas organizaciones, colegios profesionales, académicos, etc. han establecido que son prioritarias en el marco de esta pandemia”, añadió la presidenta del Senado. Ante este contexto, es que desde la mesa de género han solicitado al Gobierno tomar medidas inmediatas, apresurando o estableciendo iniciativas que apoyen a las mujeres en la crisis, medidas en el ámbito laboral, social o psicológico. “Nosotros le hemos propuesto al Gobierno que aceleremos varios procesos que están en curso hoy día y que serían muy beneficiosos para mejorar la situación de las mujeres en medio de la crisis”, explicó la senadora Muñoz. En tanto, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans criticó “la falta de importancia” para afrontar los temas de género en este contexto de pandemia, así como también a la ausencia de esta perspectiva en la “implementación de las medidas para hacerse cargo de las condiciones de la población”. Por eso, agregó, que consideran “necesario levantar esta instancia entre actores sociales y políticos”, con el fin de coordinarse y así establecer un monitoreo hacia la implementación de las solicitadas medidas. Sobre las propuestas, la Presidenta de la Comisión de Trabajo de los diputados indicó que destaca “tanto la necesidad de que el Gobierno apoye el proyecto de ley que extiende el postnatal”, así como la promulgación de una la ley que complemente la Protección al Empleo, “dentro de esa ley existe un apartado donde se le da prioridad al fuero maternal frente a la suspensión de los contratos por la Ley de Protección al Empleo”, dijo. Además de las mencionadas, la Mesa Género COVID-19 incluye la firma de Protocolos de Atención para la atención en salud sexual y salud reproductiva por parte del Ministro de Salud, para que estos fijen lineamientos para todo el sistema de salud sin discriminación; también regularizar la situación de mujeres migrantes y en riesgo de violencia de género, para que puedan tener acceso a todos los bonos y beneficios que se otorgan a las chilenas; adaptar el número de emergencia y el programa “Mascarilla 19” para mujeres en situación de discapacidad y adultas mayores solas; y la disposición de infraestructura pública y/o privada, en virtud del estado de catástrofe para ser destinadas como “residencias temporales” que aseguren protección para todas las mujeres y sus hijos cuando lo requieran. Desde la Secretaría de Mujeres Migrantes indicaron que, efectivamente, las mujeres extranjeras se han visto muy afectadas por la situación de crisis, dado que muchas tienen sus papeles en proceso, lo que las restringe de trámites básicos y de la recepción de beneficios entregados por el Estado. “El Gobierno no ha tomado medidas para la protección de las mujeres migrantes, las ha puesto en el mismo saco que están el resto de las mujeres y no es que este mal, está bien, pero tienen que reconocer que hay un contexto diferente y, en este caso, tiene que ver con la irregularidad. Esa es la principal preocupación, en la medida en que no se resuelva el tema de la irregularidad en la que se ven afectadas mayoritariamente las mujeres migrantes, no se va resolver lo demás”, señalaron. “No nos sirve que se haga un bono COVID cuando el filtro es tener el Registro Social de Hogares y no lo puedes hacer porque no tienes un rut, evidentemente, quedamos fuera y es la realidad de la mayoría de las mujeres migrantes”, añadieron. Asimismo manifestaron su preocupación con otros temas como lo es la discusión de la Ley de Migración, la que se está revisando justo en este periodo de pandemia. Además, comentaron que el racismo y el escaso acceso a la vivienda también son parte de los problemas que afectan a mujeres migrantes y que se acentúan en esta crisis, por ello desde la Secretaría requieren que se amplíe el Bono Covid o los beneficios que se establezcan a familias vulnerables que no han podido terminar sus procesos de regularización. Por otra parte, desde Corporación Humanas también han adherido al llamado. Su abogada, Camila Maturana, califica como “bastante preocupante” la situación, esto por “la falta de coherencia de las medidas que se han adoptado por parte de la autoridad sanitaria, y el Gobierno en general, con los planteamiento señalados por los organismos internacionales, que han sido muy claros desde principios de marzo en recomendar a los Estados que en su respuesta frente a la pandemia, adopten un enfoque de derechos humanos y de género que, además, incluya la participación de expertos y de la sociedad civil en las medidas que se decidan”. Por otra parte, Maturana comentó que es necesario tener consciencia de que la pandemia y la crisis no afecta a hombres y mujeres por igual, y que incluso a las mismas mujeres también les perjudica de formas diferentes. “La situación de las mujeres migrantes, de las mujeres indígenas, de las adolescentes y las niñas, de las mujeres con discapacidad, de las mujeres privadas de libertad es algo que está completamente dejado de lado en las medidas que se han tomado hasta ahora”, indicó. Asimismo, destacó que el hecho de que diversas visiones se junten en esta mesa es fundamental para plasmar propuestas para lidiar con la crisis. “Lo que se ha buscado con esta articulación es poder identificar las medidas que se requieren en una multiplicidad de ámbitos orientadas a disminuir el impacto de la crisis en las mujeres y las niñas, considerando además la interseccionalidad de la discriminación, entonces es muy importante que aquí confluyen el trabajo de muchas organizaciones de mujeres que tienen experiencia en diversas temáticas junto con las parlamentarias”, destacó. Con estas propuestas generadas, tanto las legisladoras como las organizaciones esperan que, en un corto plazo, el Gobierno incluya perspectiva de género en sus políticas públicas ante la crisis sanitaria, social y económica que enfrenta el país. Revise las propuestas de la Mesa Género COVID aquí.

