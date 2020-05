Ministro Moreno se transforma en la primera autoridad de Gobierno en dar positivo al test por COVID-19

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, comunicó, a través de su cuenta en Twitter, que dio positivo al examen de coronavirus.

“He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora”, puntualizó el secretario de Estado.

“Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen”, añadió, asegurando que desde el 22 se mayo se encuentra en confinamiento.

He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. #CuidémonosEntreTodos — Alfredo Moreno Charme (@amorenocharme) May 25, 2020



De esta forma, Moreno se transformó en el primer ministro en ser diagnosticado con la enfermedad. Anteriormente, el ministro de Economía, Lucas Palacios, había estado en cuarentena preventiva, sin embargo, este lunes retomó sus labores.