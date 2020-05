6e3c816a78

Economía Nacional ¿Gastar o endeudarse?: la propuesta del Colegio Médico para enfrentar la crisis económica El economista Manuel Agosin advierte que, en un par de meses más, los mercados internacionales hoy abiertos a los préstamos, podrían cambiar. Eduardo Andrade Martes 26 de mayo 2020 7:12 hrs.

Una propuesta de apoyo social por encargo del Colegio Médico fue elaborada por destacados economistas nacionales, esto en medio de una semana en la que las protestas sociales en algunos sectores de la capital dan muestra de que las medidas económicas para enfrentar la pandemia han sido insuficientes. En concreto, la propuesta denominada “Política fiscal y apoyo a las familias en la pandemia” incluye la utilización del Fondo de Estabilización Económico y Social para brindar un acompañamiento continuo a las familias más vulnerables incluso hasta los meses posteriores al controlamiento del virus. Pero, ¿de qué se trata este fondo y por qué salta a la vista épocas de crisis? Según explicó el académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, Manuel Agosin, dicha reserva que constituye el ahorro de excedentes en temporadas donde el precio del cobre está por encima de la tendencia ya fue utilizado posterior al terremoto del año 2010 y hoy asciende a más o menos 12 mil millones de dólares. Con esto, según plantea la propuesta del Colegio Médico, Chile tendría dos posibilidades: gastar o endeudarse, algo que para Agosin es lo mismo en el sentido de que dependen directamente del fondo de ahorro mencionado. Sin embargo, según el economista, la opción por la que se debería apostar ahora es el endeudamiento. “Es muy probable que los mercados internacionales que hoy están muy abiertos a que Chile pueda endeudarse, en un par de meses más no lo estén. Aprovechando la coyuntura de bajas tasas de interés y de una buena calificación de riesgo para Chile y el nivel bajo de endeudamiento público, es un buen momento para tomar deuda y quedarse con el fondo soberano guardado por si se necesita más adelante”, advirtió Agosin. Asimismo, el académico de nuestra universidad se refirió a las medidas sociales y económicas llevadas a cabo por el Gobierno en las últimas semanas, y que incluyen el ingreso familiar de emergencia o el reparto de las cajas de mercadería en las comunas más afectadas por la pandemia. “Los esfuerzos que se están haciendo son totalmente insuficientes para proteger a las familias más vulnerables y de clase media de los efectos terribles de esta pandemia. Me parece que es una buena idea que estemos confinados, es una buena idea la cuarentena, pero a la vez el Gobierno tenía la responsabilidad de no hacernos morir de hambre. Usted no puede confinar a gente modesta, que no puede trabajar, que no tiene reservas, y dejarlos confinados por un período que no se sabe cuánto va a durar”, indicó Agosin. Esto mismo, en opinión del profesor asociado de la Facultad de Negocios de nuestra universidad, Alejandro Micco, ha tenido más una relevancia simbólica antes que un impacto en la economía de las familias afectadas. Sin embargo, en conversación con nuestro medio, advirtió que la crisis aún está comenzando. “Me da la impresión de que el Gobierno ha tratado de guardar ciertos cartuchos para más adelante. Mi único problema con eso es que no se da certezas y creo que hoy día en la población la angustia es bastante grande. Sería un alivio que hubiera una certeza de que la ayuda va a estar por un período suficientes –tres o cuatro meses-, eso ayudaría a una mejor política de tratamiento de la cuarentena, la gente va a estar más dispuesta a respetarla”, señaló. Además, Micco se refirió a la posibilidad de reactivación del estallido social como respuesta a las pocas medidas sociales y económicas implementadas por el Gobierno en los últimos meses. “Vamos a tener meses con una actividad económica muy baja, con ingresos para los hogares muy bajos. Si uno está en situación de requerimiento social, la ansiedad aumenta en los hogares y eso puede generar un estallido social que sería muy perjudicial tanto para el control de la pandemia como para poder salir más rápido de la situación macroeconómica, donde los niveles de desempleo van a aumentar”, subrayó. Según ha indicado el Colegio Médico, el fin de semana esta propuesta defendida por los economistas consultados fue entregada al Gobierno. El costo de la misma está por sobre los 670 millones de dólares al mes durante 18 meses, por sobre lo anunciado ya por el gobierno y será dividida incluyendo los meses posteriores a la pandemia.

