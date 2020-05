Ministro Palacios y Latam: “Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté en nuestras manos”

6e3c816a78

Luego de que hace un par de semanas el ministro de Economía, Lucas Palacios, diera a entender que veía muy difícil que el Estado ayudara a la empresa Latam ante la crisis que se enfrenta, este martes el secretario de Estado se manifestó más optimista. Tras ser consultado por el caso de esta empresa, que recientemente informó que ha solicitado acogerse al Capítulo 11 de la ley de Quiebras en Estados Unidos, el ministro Palacios dijo no descartar nada. “Para nosotros es importante que Latam y todas las empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas puedan superar esta crisis. Además, Latam es una empresa bastante estratégica porque colabora no solo con el traslado de personas, sino también colabora activamente con la importación y exportación de productos, es muy importante para la industria del turismo, así que de todas maneras nosotros en este proceso que se ha iniciado en Estados Unidos estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudar a esta empresa y cualquiera que esté en situación de problemas”, señaló Palacios. Además, el ministro dijo que anteriormente él no ha descartado ninguna ayuda: “Lo que yo siempre he dicho es que nuestra prioridad está siempre en las personas que más les está costando salir adelante y eso una situación que se ha ido progresivamente profundizando en el tiempo, son las personas más vulnerables, las empresas que tienen menos acceso al crédito, son aquellas que no están bancarizadas, aquellos que tienen menos posibilidades, menos herramientas para salir de esta crisis”. Asimismo, Palacios señaló, respecto de las formas de ayudar, que se hará “todo lo que esté en nuestras manos para poder colaborar, ya sea a través de sistemas administrativos, facilidades operacionales, etc. Con todas las empresas del país lo vamos a hacer”. Por otra parte, el ministro de Economía indicó que no hay que descartar nada hacia el futuro. “Nuestra política ha sido de flexibilidad porque hay que ir viendo la manera en que se van desarrollando los hechos a futuro. Nuestra prioridad ha estado en aquellas empresas que tienen menos espalda para poder superar esta situación, básicamente son las pequeñas, medianas y micro empresas, hemos generado un abanico, un conjunto de medidas para poder ir en ayuda de esas empresas que son las que representan la mayor cantidad de empleos en nuestro país, son las que tienen menores espaldas para poder soportar periodos de bajas ventas”. “Vemos que Latam tiene algunas opciones como, por ejemplo, la que se ha dispuesto ahora a través del Capítulo 11 porque tranza sus acciones en Estados Unidos, pero por supuesto que tenemos toda la disposición en colaborar con todas las empresas del país, porque este es un sistema que está integrado. Una empresa grande arrastra un montón de empresas chicas, un montón de empleos y también nos interesa una empresa chica, son empresas que tienen que llevarle el alimento a su familia. Cada empresa, cada emprendimiento, cada esfuerzo en nuestro país es válido y nosotros estamos como gobierno dispuestos a ayudar a todos quienes sea necesario”, indicó.

