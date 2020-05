6e3c816a78

c9dbce0b52

Política Unos siguen, otros se van: el límite a la reelección que sacude al Senado El proyecto recibió el apoyo del Presidente Piñera quien aseguró que, de convertirse en ley, permitirá que Chile avance "hacia una mayor igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para ser electos a cargos de elección popular”. Claudia Carvajal Martes 26 de mayo 2020 17:20 hrs. Compartir

Es el único punto en la tabla y se pretende votar, a distancia, hasta total despacho. Este martes a partir de las 15:30 el Senado decide sobre si el proyecto de ley que limita la reelección de parlamentarios y otras autoridades permitiendo solo una repostulación para senadores y dos para diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales en periodos consecutivos, se convierte finalmente en ley de la República. Un punto no menor es la aplicabilidad de esta normativa, pues se pretende que opere retroactivamente y es justamente esa cualidad la que ha dificultado el alcanzar el quórum de 26 votos en la Cámara Alta. La aplicación retroactiva fue idea del senador Francisco Huenchumilla (DC) quien, mediante una indicación, propuso que el límite a la reelección opere para quienes tienen periodos ya completados. De aprobarse como lo propone el ex intendente de La Araucanía varios senadores se verían afectados como Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (Ind), Carlos Bianchi (Ind), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC). En tanto desde el oficialismo, tampoco hay consenso en dar luz verde a la pre normativa, pese a que el propio Presidente de la Repùblica se manifestó proclive a ella. “De esta forma estamos avanzando hacia una mayor igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para ser electos a cargos de elección popular”, señaló en pauta de prensa. Los senadores Andrés Allamand y Manuel José Ossandón de Renovación Nacional manifestaron públicamente a través de sus respectivas cuentas de Twitter su decisión de votar a favor de la iniciativa. “La confianza se recupera con acciones concretas y esta es una oportunidad para poner fin al privilegio de vivir una vida del Estado.

URGENTE aprobar el proyecto sin trajes a la medida para nadie. Este es el primer paso para la ‘nueva política’. Mi voto está seguro” expresó el representante de la 8ª Circunscripción. Mientras que Andrés Allamand criticó a quienes rechacen. “Las cosas como son: quienes rechacen límite a la reelección parlamentaria indefinida con retroactividad, solo quieren apernarse en sus cargos, o sea legislar con nombres y apellidos”. También van por aprobar los representantes de Evópoli como lo señalara Andrés Molina, jefe de bancada. “Creemos que el límite a la reelección es parte importante de lo que significa los cambios en el sistema político. En Chile Vamos hay posiciones distintas en los otros dos partidos” explicó, abriendo la puerta a que la UDI explicara las razones de su negativa a adherir al proyecto, ya que solo tres senadores de esa tienda están de acuerdo con el límite a la reelección retroactivo: David Sandoval, Víctor Pérez y el jefe de los senadores, Iván Moreira La polémica salida de Felipe Harboe de la testera de la Comisión de Constitución, luego de ser destituido por el voto de de un grupo de senadores, se debió según el senador PPD, justamente a este proyecto de ley, pese a que los otros miembros de la instancia señalan que existía un acuerdo administrativo por el que le corresponde asumir la presidencia a Pedro Araya. El ex subsecretario señaló que en estos momentos hay cosas más importantes a las que prestar atención. “Hay gente que esta muriendo y los que no están muriendo, están pasando hambre. No nos preocupemos de tonteras. Si me sacan de la comisión por estar a favor del límite de la reelección, no voy a cambiar mi forma de ser por un cargo”.

Es el único punto en la tabla y se pretende votar, a distancia, hasta total despacho. Este martes a partir de las 15:30 el Senado decide sobre si el proyecto de ley que limita la reelección de parlamentarios y otras autoridades permitiendo solo una repostulación para senadores y dos para diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales en periodos consecutivos, se convierte finalmente en ley de la República. Un punto no menor es la aplicabilidad de esta normativa, pues se pretende que opere retroactivamente y es justamente esa cualidad la que ha dificultado el alcanzar el quórum de 26 votos en la Cámara Alta. La aplicación retroactiva fue idea del senador Francisco Huenchumilla (DC) quien, mediante una indicación, propuso que el límite a la reelección opere para quienes tienen periodos ya completados. De aprobarse como lo propone el ex intendente de La Araucanía varios senadores se verían afectados como Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (Ind), Carlos Bianchi (Ind), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC). En tanto desde el oficialismo, tampoco hay consenso en dar luz verde a la pre normativa, pese a que el propio Presidente de la Repùblica se manifestó proclive a ella. “De esta forma estamos avanzando hacia una mayor igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para ser electos a cargos de elección popular”, señaló en pauta de prensa. Los senadores Andrés Allamand y Manuel José Ossandón de Renovación Nacional manifestaron públicamente a través de sus respectivas cuentas de Twitter su decisión de votar a favor de la iniciativa. “La confianza se recupera con acciones concretas y esta es una oportunidad para poner fin al privilegio de vivir una vida del Estado.

URGENTE aprobar el proyecto sin trajes a la medida para nadie. Este es el primer paso para la ‘nueva política’. Mi voto está seguro” expresó el representante de la 8ª Circunscripción. Mientras que Andrés Allamand criticó a quienes rechacen. “Las cosas como son: quienes rechacen límite a la reelección parlamentaria indefinida con retroactividad, solo quieren apernarse en sus cargos, o sea legislar con nombres y apellidos”. También van por aprobar los representantes de Evópoli como lo señalara Andrés Molina, jefe de bancada. “Creemos que el límite a la reelección es parte importante de lo que significa los cambios en el sistema político. En Chile Vamos hay posiciones distintas en los otros dos partidos” explicó, abriendo la puerta a que la UDI explicara las razones de su negativa a adherir al proyecto, ya que solo tres senadores de esa tienda están de acuerdo con el límite a la reelección retroactivo: David Sandoval, Víctor Pérez y el jefe de los senadores, Iván Moreira La polémica salida de Felipe Harboe de la testera de la Comisión de Constitución, luego de ser destituido por el voto de de un grupo de senadores, se debió según el senador PPD, justamente a este proyecto de ley, pese a que los otros miembros de la instancia señalan que existía un acuerdo administrativo por el que le corresponde asumir la presidencia a Pedro Araya. El ex subsecretario señaló que en estos momentos hay cosas más importantes a las que prestar atención. “Hay gente que esta muriendo y los que no están muriendo, están pasando hambre. No nos preocupemos de tonteras. Si me sacan de la comisión por estar a favor del límite de la reelección, no voy a cambiar mi forma de ser por un cargo”.