Covid-19 Nacional ¿Y las actas?: CPLT demanda transparencia en las sesiones de la Mesa Social Covid-19 Pese a que la mesa no está sujeta a las obligaciones de la Ley de Transparencia, el llamado es a disponer la información oficial de forma proactiva Maria Luisa Cisternas Martes 26 de mayo 2020 16:48 hrs.

El Consejo para la Transparencia, CPLT, se sumó a una de las principales solicitudes que han realizado algunos integrantes del organismo que evalúa el desarrollo del virus en el país, y exigió la publicación de las actas formales de la Mesa Social Covid-19. Como “relevante, deseable y necesario” consideró Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia, al acceso de la documentación formal que emana de la Mesa Social Covid-19, que pese a que no está sujeta a la Ley de Transparencia, si cumple un rol público en el marco de la gestión de la emergencia sanitaria. “Desde el Consejo de la Transparencia hemos insistido en la necesidad de avanzar en materia de transparencia proactiva en el marco de esta pandemia, y como ocurre en este caso en particular, porque se trata de una instancia que no está sujeta a las obligaciones de la ley de transparencia, puesto que no se trata de un organismo de Estado. La mesa social cumple efectivamente un rol público en el marco de la gestión de la emergencia sanitaria, por lo que consideramos deseable que se otorgue debida publicidad a sus actas. Así lo hemos hecho en otras oportunidades con un llamado de disponibilizar información oficial de manera proactiva”, señaló Jaraquemada. En esa línea el abogado considera que el acceso a estas actas son de suma importancia, no solo para la ciudadanía que debe entender las directrices que determina la autoridad central, como lo fue el anuncio del programa especial enfocado en salud menta,l que informó el Presidente Sebastián Piñera, recogiendo los aportes de la Mesa Social, sino también para los actores claves que deben poner en marcha las medidas decretadas. “Creemos que este esfuerzo es necesario para que la ciudadanía pueda conocer las materias sobre las que se pronuncian- la Mesa Social- sus sugerencias al Ejecutivo y sus acuerdos, en el caso de que los adopte, además de información sobre su sesiones y quienes asisten. Es clave para legitimar las decisiones que toman las autoridades y que las medidas que implementa el Ejecutivo sean informadas y comprendidas por las personas que deben colaborar muchas veces con el cumplimiento de estas acciones. Es tan relevante como la eficacia de una acción para enfrentar la pandemia, como la legitimidad que ellas tengan y eso se logra difundiendo y comprendiendo”, aseveró. Algunos miembros de este plantel de expertos en materia sanitaria, han solicitado con anterioridad la facilitación de estos documentos, el Colegio Médico entre ellos. No obstante, su presidenta Izkia Siches, advirtió que según la información que manejaba el Colmed, no existían actas elaboradas hasta la fecha. “Nosotros lo hemos solicitado de forma reiterada desde la primera reunión dela Mesa Social Covid-19 y creemos que es una señal que va en la línea de poder dar más transparencia y poder difundir las discusiones que damos en un espacio tan relevante como este y también publicarlas en el espacio que el gobierno ha diseñado para poder subir los distintos documentos emanados de la Mesa Social”.

