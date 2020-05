0cea2d9b9c

Covid-19 América Latina y Europa: los alcances de la pandemia y la crisis en dos realidades La profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, y la experta en Política Latinoamericana, Lucía Dammert, dialogaron sobre cómo, en ambos continentes, se ha abordado la crisis producida por el COVID-19. Diario UChile Jueves 28 de mayo 2020 19:49 hrs.

“Los desafíos de la pandemia para Europa y América Latina”, se tituló el análisis realizado por la plataforma de expertas Hay Mujeres, en el que la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, y la experta en Política Latinoamericana, Lucía Dammert, dialogaron sobre cómo en ambos continentes se ha abordado la crisis producida por el COVID-19. En este análisis convocado por Hay Mujeres y moderado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, en su calidad de embajador de esta plataforma, varias fueron las reflexiones realizadas por las expertas en política europea y latinoamericana. Por ejemplo, en lo que refiere a la preparación de ambos continentes, sobre Europa se mencionó la poca atención que se había dado a advertencias de que una emergencia de este tipo pudiera generarse en el mundo, y también a que las diferencias entre los abordajes de cada nación impidieron mitigar la propagación con una estrategia colectiva. “En el caso de Europa, en los inicios de la integración en los años 50, una de las propuestas fue crear una comunidad de sanidad europea, así como se creó la comunidad económica europea, se pensó en una sobre salud y se rechazó. Imagínense ustedes lo que habría significado tal vez ahora haber tenido una avance en esta materia. Las alertas estaban dadas, la Unión Europa trató de dar una respuesta coordinada pero como no tiene competencias, el inicio de los confinamientos, de la estrategia, en Europa fueron distintos, así como ahora en el desconfinamiento también observamos que está siendo descoordinado”, explicó Paulina Astroza. En tanto, sobre América Latina se mencionó que si bien se sabía que la pandemia llegaría dado lo que estaba pasando inicialmente en Asia y Europa, no se dimensionó la gravedad del asunto, así como también han sido perjudiciales los roles de ciertos líderes que no han enfrentado esto como un verdadero y grave problema para las personas, tal es el caso de Donald Trump o Jair Bolsonaro. Además, Lucía Dammert dijo que en la región la pandemia deja cuatro aspectos en evidencia: que el boom de ventas de materias primas concentró los beneficios en muy pocas personas, que los Estados son muy débiles y su teoría de que la salud privada sería una mejor opción no ha funcionado, que los Estados se presentan diferente en las ciudades capitales que en el resto de sus territorios más alejados y, por último, que cuando el Estado no está presente hay otras fuerzas que si lo hacen, como ocurre con los carteles de narcotraficantes o bandas delictuales que ayudan en sus territorios a cambio de ciertas protecciones posteriores por parte de los vecinos. En lo que refiere a cómo se está enfrentando hoy esta crisis, y proyectando medidas para salir de ella, la abogada y profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, señaló que en la Unión Europea hoy hay un gran interés en hacerse cargo del problema. “A diferencia de la crisis subprime, que se demoró mucho en adoptar medidas y sobre todo con medidas que finalmente fueron planes de ajuste, ahora la decisión ha sido mucho más rápida, la cantidad de trillones de euros que están puestos encima de la mesa por parte de los europeos es enorme”, señaló. Y agregó que “han adoptado medidas más rápidas porque sobre todo se han dado cuenta que el impacto, si bien no es igual para todos los Estados, está incluyendo incluso a Alemania y, cuando ya toca a Alemania, se está tocando al motor económico de la Unión Europea y eso va, evidentemente, a tener un impacto muchísimo mayor en el resto de los Estados y en áreas tan claves como el turismo, la exportación”. En tanto, la académica de la Universidad de Santiago y experta en Política Latinoamericana, Lucía Dammert destacó que en la región esto debe ser un ejemplo de que modelo de desarrollo no ha generado lo prometido, especialmente en salud. “Europa va sacar y va poner toda la carne en la parrilla, no solo para fortalecer sus sistemas de protección social, de desempleo, apoyar los sistemas propios que tienen en salud y educación, sino que tienen que mostrar una fuerza para que geopolíticamente no dejen de ser un actor relevante. En América Latina nosotros caminamos en la cuerda floja, con muy poquita protección, la malla es cada vez más débil, lamentablemente, el modelo de desarrollo latinoamericano de un lado y del otro es un modelo, porque es cosa de mirar Venezuela o Nicaragua, que no ha permitido una transformación de los sistemas de salud y educación que permitan avanzar con tranquilidad”, dijo. En esa línea, Lucía Dammert comentó que, para el período de post pandemia, las medidas que se apliquen para, por ejemplo, luchar contra la desigualdad, son claves para prepararse ante una nueva crisis de este tipo: “Tal vez esta es una oportunidad de empezar a redefinir la forma como nos vinculamos, como nos desarrollamos en este planeta. Yo creo que una de las cosas principales para mí de la post pandemia es la redefinición de la política económica en el marco del cambio climático y los temas de desigualdad”. Asimismo, indicó que es importante que no se siga dejando pasar la oportunidad de actuar en conjunto como región, y sin competir por quien lo hace mejor o logra menos contagios, dado que por los altos flujos migratorios que hay en América Latina, una complicada situación en un país, puede a futuro generar también repercusiones en otros. Respecto del mismo proceso de post pandemia para Europa, la abogada Paulina Astroza expresó que las decisiones que en junio tome la Unión Europea, marcarán el futuro de la crisis. “El impacto económico, social, el impacto en la salud mental también va ser para los europeos, no creamos que ellos están fuera de las consecuencias negativas que va traer la pandemia. Ahora en cuanto a qué va pasar con Europa en el futuro o qué va salir de la post pandemia también ahí hay una gran interrogante. Va depender mucho de cómo logren gestionar sus desacuerdos esta semana y de aquí al 19 de junio, en el cual los estados los 27 Estados (de la Unión Europea) tienen que negociar cuál va ser el presupuesto que va corresponder a los próximos años, donde ya había un cierto consenso que había que aumentarlo”. Como parte de las reflexiones finales, Lucía Dammert llamó ser realistas en torno a las repercusiones políticas y sociales que esta crisis provocada por la pandemia de COVID-19 tendrán a largo plazo, mientras que Paulina Astroza señaló que Chile debe ser un país que en lo que viene se incline hacia el multilateralismo, dado que situaciones como la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus continuarán poniendo en tensión a diversas potencias mundiales.

