Covid-19 Nacional Diputado Ibáñez sobre crisis hídrica en Petorca: "El problema no es la falta de recursos, es que no se quiere tocar el modelo" El parlamentario se refirió al conflicto que viven los vecinos de la provincia de Petorca por la distribución de aguas en camiones de aljibe. Además, se detalló sobre el proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados en este tema. Rodrigo Aliaga Jueves 28 de mayo 2020 16:56 hrs.

La situación por la escasez hídrica del río Petorca y toda su provincia ha sido una constante que se complejiza aún más en el contexto de la pandemia que se vive hoy en el país y en el mundo. Por esta razón, la semana pasada, el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpusieron un recurso de protección ante la corte de Apelaciones de Valparaíso pidiendo que se anule la disposición de la Seremi de Salud de dicha región, que estableció un máximo de 50 litros de agua diaria por persona a los más de 19 mil vecinos del sector. A principios de abril dicho organismo estableció 100 litros por medio de su resolución Nº456, pero en menos de dos semanas, la Seremi publicó la resolución Nº458, anulando la instrucción anterior y reestableció los 50 litros por persona. La razón fue explicada en un informe del Ministerio de Salud, organismo que señaló que esa cantidad cumple con los estándares de higiene recomendados por la OMS y que se estaría actuando “dentro de las posibilidades presupuestarias”. En conversación con Radio Universidad de Chile el diputado del distrito 6º de la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, consideró que la medida vulnera los derechos humanos de los locatarios y que incluso algunas cooperativas de agua potable, por problemas de infraestructura y de derechos de agua no son capaces de entregar más de 20 litros al día. “El problema no es la falta de recursos, si no es que no se quiere tocar un modelo de acumulación que hace más de 30 años lleva destruyendo el territorio en la cuenca de Petorca y en el río Aconcagua”, dijo el parlamentario. Asimismo, el diputado lamentó que este conflicto se dé en medio de una crisis sanitaria que ya tiene cerca de 90 mil contagiados en todo el país. Al respecto, Ibáñez manifestó que es “muy lamentable cómo el el gobierno ha intentado tapar el sol con un dedo en comunidades que han sido históricamente marginadas y que hoy sufren en función de la pandemia el dolor de forma más cruda”. “Cuando tienes un país que tiene tanta riqueza y que es acumulada por unos pocos, vas generando una bomba de tiempo en desigualdad, en segregación y en violencia que termina por desbordar los limites de la institucionalidad y hace que los estallidos sociales sean más recurrentes. Esto lo vemos en las comunas que están sintiendo hambre y están sintiendo sed, están reactivando todo ese tejido social”, agregó. Cabe mencionar que el diputado por Convergencia Social presentó un proyecto, aprobado con apoyo transversal con 134 votos a favor y una abstención, que busca asegurar el uso prioritario de agua para consumo humano. La iniciativa entregaría facultades al Presidente de la República para que, en Estado de Excepción como en el que el país se encuentra, pueda hacer uso de sus atribuciones para garantizar el acceso y disponibilidad de aguas para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico. “Necesariamente va a tener que existir un pronunciamiento del Presidente. El gobierno va a tener que decidir si es que va a seguir con esta política del abandono o si es que va a tomar una política de resguardo y de cuidado a estas comunidades distribuyendo el recurso. Es la única herramienta que nos permitiría al Legislativo”, explicó sobre la medida. El proyecto, según el parlamentario, será votado en la comisión del Senado para después ser revisado en la sala. “Esperamos que sigan existiendo apoyos transversales y se ocupe esta herramienta como una medida de presión que tiene el Congreso hacia el Ejecutivo para que dicten luego una medida concreta que permita a la gente paliar la incertidumbre, que es vivir con el agua suficiente para combatir la pandemia”, expresó.

