Trabajo Maite Orsini: "La Ministra no tiene una opinión política propia sobre el Postnatal de Emergencia" El proyecto de ley se encuentra paralizado en el Senado y sin patrocinio del Ejecutivo Maria Luisa Cisternas Jueves 28 de mayo 2020 18:46 hrs.

Durante este jueves, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini en conversación con radio Universidad de Chile, se refirió al proyecto de ley de Postnatal de Emergencia, que impulsó en conjunto con la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans. La iniciativa de ley que extiende el postnatal durante la emergencia sanitaria fue aprobada por la Cámara de Diputados y, hasta el momento, no ha sido revisada en el senado. Una situación que preocupa a la parlamentaria del Frente Amplio, considerando que el proyecto está pensado en la emergencia sanitaria, por lo que su promulgación podría resultar ineficaz. “Hemos insistido en la necesidad de que este proyecto de ley salga lo antes posible. Lamentablemente nos hemos encontrado con algunas barreras que todavía no podemos cruzar. En la Cámara de diputados y diputadas dimos una tramitación rápida al proyecto de ley, hubo voluntad por parte de la presidenta de la comisión de Trabajo que también es redactora de este proyecto de ley y se aprobó con una amplia mayoría”, explicó. Pese a esto, la iniciativa se encuentra paralizada en su segundo trámite legislativo, en circunstancias que aún no se vota su admisibilidad en el Senado y que tampoco se consideró en la tabla de las sesiones programadas para esta semana en el hemiciclo. Respecto a los cuestionamientos que han surgido en cuanto a la inconstitucionalidad del proyecto, en el orden que parlamentarios no podrían presentar proyectos de ley que interfieran en la administración financiera del Estado, Orsini señaló que el gasto público que requeriría la medida, es secundario. “Este proyecto de ley lo que hace es extender un derecho que ya existe y tiene como efecto colateral o secundario un eventual gasto público. Hay que considerar que el Postnatal se paga con un fondo que ya existe y no sabemos cuántas mujeres han dado a luz este año, cuántas ocuparían este recurso. Hay algunas mujeres que ya se les ha suspendido su contrato, hay mujeres que han sido despedidas producto de la pandemia, entonces es un gasto colateral, en nuestra opinión”. En esa línea, la diputada de RD aseveró que la vida y la integridad física de los niños y niñas deberían primar sobre las normas constitucionales que prohíben presentar proyectos de ley en estas condiciones. En base a estas dudas que, principalmente, han emanado del Ministro de Hacienda, el proyecto tampoco ha contado con el patrocinio del Gobierno. “El Ejecutivo, por ejemplo, cuando se presentó el postnatal, por primera vez, no el de emergencia, también lo presentaron parlamentarios y parlamentarias, pero el Ejecutivo, en el camino, lo patrocinó y entonces el proyecto pudo ser ley. Yo entiendo que el ministro Briones diga que este proyecto es inconstitucional porque tienen razones y argumentos, lo que no entiendo es que no les den una solución a las mujeres”, criticó. Desde el Gobierno ya se ha planteado una solución al problema desde la ley de Protección al Empleo y de la modalidad del teletrabajo. No obstante, estas medidas no cubren a diferentes grupos de mujeres, como las que por ejemplo, por la naturaleza de sus oficios, deben trabajar de manera presencial “Con respecto a las mujeres que pueden permanecer en las casas, el empleador les establece el teletrabajo, pero sabemos que no se puede teletrabajar y cuidar a un niño/a de seis meses. Nosotras nos hemos comunicado con muchas mujeres que nos hablan y nos dicen que no tienen tiempo ni para ducharse, entonces esas mujeres necesitan que se les extienda el postnatal”. “Después están la mujeres que se les ha suspendido la relación laboral. Sabemos que el pago que te dan en el postnatal tampoco es el sueldo íntegro, pero es bastante mejor a lo que se da con la ley de Protección al Empleo, que son el 70% del salario el primer mes y luego va disminuyendo hasta llegar al 35%. Por lo demás salen de los propios ahorros de las mujeres y tampoco es una decisión de ellas, sino que del empleador”. No tenemos ministra Con respecto a generar diálogos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, para efectos de buscar apoyo en la promulgación del proyecto, Orsini aseguró que han adoptado una comunicación exclusivamente institucional. “Cuando fue nombrada ministra, nosotros de inmediato quisimos generar un diálogo con ella para ver la posibilidad de que nos pudiera dar una respuesta diferente a las que nos daba la cartera de Hacienda o la Secretaria General de Gobierno, sin embargo, a penas ella fue nombrada, salieron a la luz sus dichos racistas, su negacionismo, su pinochetismo y nos pareció que dada esa situación, los diálogos tenían que ser institucionales, a través de la Comisión de la Mujer y no sostener reuniones privadas con ella porque podría ser una señal equivocada hacia las mujeres de Chile”, afirmó. Con la participación de la Ministra en la comisión de Género, Orsini aseguró que la encargada de la cartera de la Mujer, no demostró una posición política frente al tema. “La invitamos en dos oportunidades a la comisión de Género y le preguntamos en las dos oportunidades cuál era su opinión frente a este proyecto de ley y, lamentablemente, la Ministra no tiene una opinión política propia sobre este tema. Lo que hizo, fue replicar la opinión de los otros dos ministros de la cartera”.

