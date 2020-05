Minneapolis: Protestas y saqueos luego de muerte de afroamericano por un policía

La noche del miércoles cientos de personas permanecieron en las calles de Minneapolis protestando por la muerte de George Floyd quien falleció después de ser detenido y asfixiado por un policía de la ciudad, a pesar de haber pedido socorro por no poder respirar. Las imágenes de este hecho invadieron las redes sociales y desataron la indignación no solo de los ciudadanos sino también del gobernador de Minnesota quien condenó el abuso de poder y advirtió que la situación en Minneapolis se está volviendo muy peligrosa.

El director de la Policía de la ciudad, Medaria Arredondo, anunció ayer el despido de los cuatro policías que participaron en la detención, policías que al inicio solo habían separados de sus cargos con derecho a sueldo.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también condenó estos hechos y dijo que el oficial que asfixió a George Floyd debería ser acusado: “La técnica que se utilizó no está permitida; no es una técnica para la que nuestros agentes reciban capacitación (…) Durante cinco minutos, vimos cómo un policía blanco presionó su rodilla contra el cuello de un hombre negro (…) Lo que sucedió en la calle Chicago con 38 esta última noche es simplemente horrible. Fue traumático y sirve como un claro recordatorio de lo lejos que nos falta llegar (…)Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte”, sentenció.

The situation near Lake Street and Hiawatha in Minneapolis has evolved into an extremely dangerous situation. For everyone’s safety, please leave the area and allow firefighters and paramedics to get to the scene.

