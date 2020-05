0f5a38eaf3

Covid-19 Política "Están perdiendo el tiempo": ANEF rechaza propuesta de Chile Vamos que restringe reajuste en el sector público El presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, José Pérez, pidió a los diputados no inmiscuirse en temas de los trabajadores, asegurando que esas temáticas se conversan constantemente con el gremio.Esto frente a la propuesta de no reajustar a las rentas sobre 750 mil pesos bruto y cancelar la entrega de bonos. Rodrigo Aliaga Viernes 29 de mayo 2020 12:59 hrs.

Durante la tarde de este viernes diputados de la UDI, RN y Evópoli planean entregar un documento de cuatro páginas al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con el fin de plantear una serie de medidas para hacer frente a la pandemia y paliar la crisis económica. Dentro de las medidas, los parlamentarios buscan que no se realice un reajuste a las remuneraciones del sector público superiores a los $750.000 brutos. Su razón principal es que los trabajadores, de planta y contrata, del sector público se rigen por el Estatuto Administrativo y que, por lo tanto, “no han visto reducidas sus remuneraciones”. Al respecto, en conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, fue enfático en rechazar esta propuesta y acusó a los legisladores de entrometerse en temas que no le corresponden. “Los temas que tienen relación con el ámbito público, y sobre todo las remuneraciones de los trabajadores del Estado de Chile, recae en un diálogo social. Es ahí, con la mesa del sector público, que somos 16 confederaciones, podemos tratar un posible reajuste general. No queremos que se inmiscuyan estos diputados o cualquier actor político en materias que son incumbentes a los trabajadores y trabajadoras”, declaró. Pérez aseguró que cada jueves el gremio discute en sesiones virtuales posibles medidas que puedan ir en pos de enfrentar la crisis actual y donde “se está abriendo el debate” para un posible reajuste a sus rentas. “Nosotros entendemos que no podemos controlar la agenda del ministro, pero sí le pedimos que consigne esa idea de los diputados, que no compartimos. Que esto no se transforme en una presión política de su sector, queremos que sea neutral en su proceso de escuchar a estos parlamentarios”, explicó el sindicalista. Para Pérez, la solicitud de los parlamentarios de Chile Vamos no tiene el enfoque correcto y pidió que se tomen medidas más efectivas, donde los recursos se encuentran más concentrados. “Están perdiendo el tiempo, si quieren tener recursos disponibles el Estado cuenta con aquello. Están los fondos soberanos, existe la idea de aplicar impuesto a las grandes fortunas de las 140 familias de este país, pueden grabar los impuestos al sector minero o usar las contingencias de los gastos militares. Esas debiesen ser las iniciativas de estos diputados”, agregó.

