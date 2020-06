1d304746ce

Covid-19 Rector Vivaldi sobre diálogo nacional: "Hay que imponer un criterio en el cual estemos todos comprometidos con el país" La máxima autoridad de nuestra casa de estudios llamó a que la reactivación económica se planifique pensando en el largo plazo, diversificando la matriz productiva. Diario Uchile Domingo 31 de mayo 2020 10:23 hrs.

A través de streaming, el rector Ennio Vivaldi participó del foro “Conversaciones por un acuerdo nacional”, organizado por la Fundación Por la Democracia y con la participación del excanciller Heraldo Muñoz, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, la gestora cultural Javiera Parada y el presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, Juan Sutil. “Valoro enormemente la oportunidad constructiva de poder entendernos”, señaló el rector Vivaldi, añadiendo que en el contexto de crisis sanitaria por la pandemia COVID-19, “es absolutamente impensable que alguien pudiera pensar que al ministro le fuera mal. Hay por sobre todo que imponer un criterio en el cual estamos todos comprometidos con el país”. Respecto al debate sobre un posible acuerdo nacional, el rector de la Casa de Bello indicó que debe tomarse en cuenta la crisis de legitimidad sobre la que se desplegaba la pandemia, por lo que se debería “prevenir el desacoplamiento entre política y sociedad”. El rector Vivaldi llamó también a que en un posible plan de reactivación “las políticas económicas tienen que considerar el panorama de largo plazo y no ser efectistas, hay que comenzar a programar una nueva matriz productiva y para eso como Universidad estamos disponibles”. En tanto, el presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio, Juan Sutil, expresó que el diálogo es fundamental, “y los empresarios siempre hemos estado dispuestos para usar todas nuestras capacidades para la necesaria reactivación y generación de empleo. Tenemos que dar las condiciones, generar políticas de emprendimiento que permitan hacerlo”. Es relevante, agregó, que en medidas de inmediato plazo “que el Estado y quien gobierna tomen medidas que puedan ir despejando piedras en el camino para aquellos proyectos que sí van a generar mucha reactivación. Tenemos que también tomar medidas de mediano plazo y sobre todo de largo plazo para el Chile que queremos construir al 2050”. Recordando que ya se ha avanzado de forma consensuada respecto a lo inmediato en la Mesa Social COVID-19, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, señaló que hay una confluencia muy importante en el ámbito académico que se debía replicar. “Hemos presentado propuestas interesantes en temas de educación, que están en manos del ministro, trabajadas por facultades de educación de varias universidades, así como acompañamiento familiar y espiritual para quienes han sufrido pérdidas por la pandemia”, indicó. Por último, la gestora cultural Javiera Parada señaló que generar acuerdos es imprescindible. “Estamos en un contexto de una crisis que no conocemos; el mundo nunca ha visto una crisis sanitaria de esta magnitud, con países tan interdependientes y un virus que no se sabe cómo se comporta”, por lo que llamó a que el diálogo fuera amplio: “creo que es imprescindible que se sienten los actores políticos, pero no solo los políticos sino que también los actores sociales en torno a los 5 puntos concretos que ha enviado el gobierno”. “Tiene que quedar muy claro que el itinerario constitucional no se toca”, señaló Heraldo Muñoz, quien ofició de moderador de la instancia, añadiendo que “el punto es de qué hacer en la pospandemia y por eso el presidente ha hecho un llamado a un gran acuerdo nacional, pero que de hecho es bastante acotado. No es el gran pacto social del que muchos hemos hablado, con medidas sociales profundas”. Una contingente discusión sobre la política fiscal Junto con el conversatorio organizado por la Fundación Para la Democracia, el Rector también participó ayer del seminario virtual “¿Cómo mejorar la evaluación de las políticas públicas?”, organizado por el Centro de Sistemas Públicos (CSP) del Departamento de Ingeniería Industrial, actividad que se enmarca dentro del aniversario por los 10 primeros años de vida del CSP y que contó con la presencia de más de 150 asistentes vía zoom. En la ocasión, fue el encargado de dar las palabras de inicio, destacando el aporte del CSP a las políticas públicas del país. “Para la universidad es extraordinariamente significativo la forma visionaria con la que hace 10 años se crea este centro que es tan imprescindible hoy día”, señaló. La autoridad universitaria agregó que “es clave hoy día tener una visión sistémica, entender que hay niveles emergentes en el conocimiento. Y en este sentido, felicito al centro y al Departamento de Ingeniería Industrial, que tempranamente han entendido que la transdisciplinariedad es la forma de enfrentar las problemáticas del mundo actual”. Pablo González, director académico del Centro de Sistemas Públicos (CSP) y principal expositor de la actividad, presentó una serie de propuestas para mejorar la evaluación de las políticas públicas en el país, a partir de un estudio que fue publicado a inicios de este año, el que resume las modificaciones institucionales necesarias para ello. La intervención fue comentada por un destacado panel compuesto por Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación social; Jeannette Von Wolffersdorff, Presidenta de la Comisión Asesora para el Gasto Público; y Rodrigo Valdés, economista y Exministro de Hacienda. Vía Prensa Rectoría Fotos: Alejandra Fuenzalida

