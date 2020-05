dae4619a15

Nacional Un gesto humano, político y editorial: Radio U. de Chile se suma a campaña migrante "La humanidad somos todes" La iniciativa busca instalar en el debate público temas como la propagación de estigmas negativos sobre la migración. Es organizada por la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes y la Universidad Abierta de Recoleta. Diario UChile Domingo 31 de mayo 2020 10:45 hrs.

Desde mucho antes del estallido social y la crisis sanitaria por el coronavirus, la Radio y Diario Universidad de Chile mantuvo dentro de sus prioridades editoriales el seguimiento de las políticas de migración aplicadas por los gobiernos de turno, así como la situación de las personas migrantes que forman parte de nuestra sociedad. Y, justamente, son estas últimas dos crisis las que han visibilizado la migración demostrando por un lado, que los problemas sociales de arrastre que aquejan al país no podían adjudicarse a quienes venían llegando y, por el otro, desnudando la vulnerabilidad de este grupo humano para hacer frente a la pandemia. Preocupados por este contexto, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad de Chile, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, y la Universidad Abierta de Recoleta lanzaron a finales de abril la campaña “La humanidad somos todes”, iniciativa que esta semana sumó a Radio y Diario Universidad de Chile como cuarto integrante. Al respecto, la investigadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de nuestra universidad, Constanza Ambiado, valoró este gesto como un complemento de la política universitaria, que busca tomar una postura clara en el debate sobre migración en Chile. “La llegada de la Radio U. de Chile a la campaña es ante todo un gesto político que nace de esta alianza que lleva hace mucho tiempo la Cátedra con la Radio y la Red Nacional, en donde esperamos que se pueda seguir abriendo camino para consolidar a la Universidad de Chile como un espacio académico, de investigación, pero también como un espacio de incidencia y de extensión universitaria, que tenga una posición fuerte contra el racismo y sus diversas manifestaciones”, señaló Ambiado. Por su parte, y complacida por la colaboración, la socióloga y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tijoux, se refirió al rol que ha cumplido este medio en favor de la comunidad migrante en Chile. “Esta no es la primera instancia en que la Radio U. de Chile está junto al trabajo que hemos realizado por las personas migrantes en el país. Hace ya mucho tiempo, que la radio, en sus distintas instancias ha estado presente junto a nosotras y nosotros en lo que hemos llevado a cabo respecto de las denuncias del racismo, maltratos que han tenido personas a nivel nacional, o invitaciones que se ha hecho a distintos colegas a participar en distintas emisiones de radio”, comentó Tijoux. Esta iniciativa, por supuesto, no ha dejado de lado a las organizaciones sociales vinculadas a la comunidad migrante, algo que fue valorado por el integrante del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza. Asimismo, el dirigente felicitó la vinculación de nuestro medio con la campaña mencionada, en un contexto en el cual los medios de comunicación hegemónicos han limitado cada vez más sus espacios para propiciar un debate alturado y con enfoque en derechos humanos sobre la migración. “La Radio U. de Chile para lo que es el Movimiento Acción Migrante y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes ha sido un aporte concreto en difusión, fomentar la reflexión y el análisis y en vincularnos con otras redes de comunicaciones a lo largo del país, que permiten hacer llegar la voz de quienes tenemos pocos espacios donde hacerlo”, subrayó. En representación del equipo te integra la Radio Universidad de Chile, nuestro director, Patricio López, también manifestó su satisfacción por esta colaboración, que, según dijo, confirma nuestra convicción de que “una comunidad de procedencia diversa es una comunidad más rica”. “Hay una canción de Jorge Drexler que dice ‘somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes, yo no soy de aquí, pero tú tampoco’. Eso lo tiene claro el trabajo que hemos hecho editorialmente y no pierde jamás la perspectiva de que los derechos inalienables de las personas no tienen nada que ver con los acentos, con los gustos culinarios, con la música, con lo que dice el pasaporte”, señaló López. Esto, a su vez, según anunció, continuará siendo expresado editorialmente, a través del trabajo del Departamento de Prensa, pero también a través de cambios en la programación musical, en donde serán incluidos los ritmos más representativos de las comunidades migrantes presentes en Chile. Finalmente, hay que recordar que la campana “La humanidad somos todes” tiene por objetivo alertar sobre los riesgos a los que están expuestos las y los migrantes en el actual contexto y visibilizar, entre otros elementos cruciales, la necesidad de un documento de identidad que permita el desplazamiento seguro de las personas migrantes. Al mismo tiempo, hace un llamado a la solidaridad y la colaboración para que todos y todas podamos cuidarnos en esta crisis sanitaria.

