Covid-19 "No es momento para riesgos": expertos critican al Minsal por acortar cuarentenas a quienes den negativo El Minsal dictaminó que los contactos estrechos podrán interrumpir su período de cuarentena si es que obtienen un resultado negativo en el test PCR. Una suerte de 'traje a la medida' para el subsecretario Arturo Zúñiga que, en entrevista con nuestro medio, la epidemióloga integrante el Consejo Asesor, Catterina Ferreccio, calificó como "una apuesta" arriesgada. Tomás González F. Lunes 1 de junio 2020 20:46 hrs.

La vuelta a sus funciones del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, tan sólo cinco días después de haber tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19, generó cuestionamientos desde diversos sectores y, asimismo, férreas defensas por parte del Gobierno. “Según protocolo, una persona debe mantener medidas de aislamiento hasta 14 días, o bien cuando se haya descartado la enfermedad mediante test PCR como fue mi caso”, se defendió Zúñiga a través de sus redes sociales, minutos después de su sorpresivo retorno a sus labores durante la mañana del domingo. Declaraciones que suscitaron aún más dudas, ya que hasta ese viernes la indicación del propio Ministerio de Salud para las personas que han estado en contacto estrecho con un caso confirmado era someterse a un aislamiento de 14 días desde el contacto. Sin embargo, poco después se supo que el protocolo al que hacía referencia el Subsecretario era uno que se publicó en el Diario Oficial el sábado, en vísperas de su reaparición, y que terminó siendo la respuesta del Minsal a todos los cuestionamientos que recibieron ante el retorno de Zúñiga. Con dicho documento, la Resolución Exenta Nº403 del Ministerio de Salud, el Gobierno justificó la vuelta del titular de Redes Asistenciales a cinco días de iniciada su cuarentena. “Dispónganse que las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVD-19 deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días o hasta que se haya descartado la enfermedad, mediante la realización de un test PCR”, sostiene la resolución en su tercer acápite. “Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR”, continúa el documento ya oficializado por el Minsal. Casi de inmediato, apenas se conoció la publicación en el Diario Oficial de esta resolución, surgieron las primeras reacciones apuntando, sobre todo, a la nula evidencia que existe para sostener que la medida de acortar las cuarentenas podría generar un impacto positivo en la población general. Los primeros fueron la Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF) desde donde, sin referirse al caso específico del subsecretario ni mencionar el documento publicado por el Minsal, enfatizaron en que la evidencia científica y epidemiológica es clara al decir que en cualquier caso se debe completar la cuarentena. “Queremos ser enfáticos en aclarar que un examen PCR negativo en personas que sean contactos estrechos asintomáticos, no habiendo completado el período de incubación de la enfermedad (14 días), no permite dar certezas ni seguridad respecto a su poder de contagiosidad y diseminación en los días posteriores, y esa persona debe completar la cuarentena en aislamiento social”, concluyeron los infectólogos en un comunicado. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el médico infectólogo y presidente de la SOCHINF, Luis Delpiano, se refirió a las consecuencias que puede tener una medida como esta aplicada al general de la población. “La conducta ésta, de acortar cuarentenas, es un riesgo. Sobre todo además conociendo que no hay una disponibilidad de exámenes necesarios para tener este tipo de acciones”, sostuvo Delpiano. “Se corre el riesgo de que la gente piense que con una PCR negativa en la mitad de la cuarentena -o en cualquier período- deja de ser peligroso porque no va a hacer la enfermedad, cuando un porcentaje importante sí van a hacer la enfermedad en algún momento. Así, vamos a seguir aumentando la cantidad de enfermos y, evidentemente, de contactos de estos nuevos enfermos”, agregó el presidente de la SOCHINF. Sin embargo, no fueron los únicos en manifestar su sorpresa por la determinación del Ministerio de Salud, también lo hicieron otras organizaciones ligadas a la medicina como el Colegio Médico. En entrevista con nuestro medio, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, explicó que para ellos esta resolución de Minsal tiene tres grandes errores que podrían terminar siendo gravitantes a la hora de manejar la crisis sanitaria. “Ni siquiera dice cuánto tiempo se requiere para hacer esa PCR, no sabemos si la autoridad lo que quiso decir fue al quinto, séptimo, décimo o al primer día. Por lo tanto ahí ya hay un primer error”, sostuvo. “Lo segundo es que desde el punto de vista técnico los expertos, la Sociedad Chilena de Infectología, el mismo comité de expertos del gobierno dice que una PCR negativa no descarta la enfermedad y menos en personas asintomáticas. Entonces la verdad es que seguir insistiendo desde ese punto de vista también es un error”, agregó Bernucci. “Lo tercero tiene que ver con la forma en que se toma la definición. Si el gobierno tiene a los mejores expertos del país, tal como ellos dicen, y ellos insisten en tomar decisiones que van en contra de las mismas recomendaciones del Consejo Asesor, bueno, yo creo que ahí también hay un problema de diseño en cómo se están tomando las decisiones”, advirtió el secretario nacional del Colegio Médico. Y es que una de las grandes preguntas que se hicieron expertos y expertas al conocer la decisión de la autoridad sanitaria fue cuál es el criterio que se utilizó para tomar esta determinación, quién la recomendó y cuál es el objetivo. Cuando desde el Colegio Médico dicen que esto va en contra de las recomendaciones del Consejo Asesor COVID-19 del Gobierno hacen referencia a la minuta que la instancia publicó el pasado 23 de mayo, y en donde el Consejo reitera la necesidad de que, entre otras cosas, “todas las personas con sospecha de infección por SARS-CoV-2, incluyendo a los contactos estrechos de una persona con infección documentada, deben realizar una cuarentena estricta durante dos semanas, el período de incubación de la enfermedad, independiente de un resultado positivo o negativo de PCR”. Una recomendación que dista mucho de la decisión adoptada por el Minsal, que desde el Consejo Asesor admiten, los tomó por sorpresa. Así lo expresó en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile la epidemióloga, ex presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología (SOCHEPI) y actual integrante del Consejo Asesor del Gobierno, Catterina Ferreccio, quien manifestó su preocupación por lo que pueda generar esta decisión y sobre todo por el momento en que llega. “Según nosotros son 14 días porque no sabemos cuánto es su período de incubación y porque no creemos que sea suficiente el PCR negativo“, explicó a nuestro medio. “Ahora, estas son apuestas que se hacen, la pregunta es si queremos estar corriendo riesgos en este momento en que estamos un poco saturados y cuál sería el momento más adecuado para cortar cuarentenas y asumir algún riesgo. Porque esto es un riesgo y no sé si éste sea el momento de asumir riesgos para Chile”, concluyó la epidemióloga integrante del Consejo Asesor COVID-19. Pero consultado sobre qué criterios se utilizaron para dictar la resolución del día sábado que permite terminar el confinamiento con PCR negativo y sin cumplir los 14 días de cuarentena, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, prefirió evadir la respuesta y aseguró que el decreto “no era ninguna novedad”. “El Ministerio tiene la obligación de recoger la mejor evidencia del mundo, tiene su equipo de epidemiología también. En ese contexto se ha publicado este decreto que no tiene novedad”, contestó el secretario de Estado en un tono desafiante que se agudizó aún más cuando se le insistió dos oportunidades en el porqué no se habían tomado en cuenta las recomendaciones del Consejo Asesor COVID-19. Mañalich respondió seco y con un doble “ya respondí a esa pregunta” terminó anticipadamente la conferencia de prensa. Foto en portada: Agencia UNO.

